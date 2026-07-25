 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Green Solutions"
    [1]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(7) "Science"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Καλαφάτης: Ζωντανό εργαστήρι καινοτομίας η Χάλκη

Το Διαδραστικό Πάρκο του ΕΚΕΤΑ και το Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Χάλκης επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ 25.07.2026, 19:32
Σχολιάστε
Καλαφάτης: Ζωντανό εργαστήρι καινοτομίας η Χάλκη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Παράδειγμα συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ελληνικών επιχειρήσεων» χαρακτήρισε τη Χάλκη ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης κατα την επίσκεψη του στο πρότυπο Διαδραστικό Πάρκο του ΕΚΕΤΑ, στο νησί.

Οπως  είπε ο κ.Καλαφάτης η Χάλκη είναι ενα ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, με λύσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλα ελληνικά νησιά ενω επισήμανε ότι: «Το βασικό μήνυμα είναι ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί να συνδυάσει την τεχνολογική πρόοδο με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. Και αυτό για εμάς στο Υπουργείο Ανάπτυξης αποτελεί προτεραιότητα».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ενημερώθηκε για τις εφαρμογές έξυπνης ενέργειας, βιώσιμης κινητικότητας, κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ψηφιακών τεχνολογιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πιλοτικό αυτό μοντέλο βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης.

Το Πράσινο Διαδραστικό Πάρκο Χάλκης δημιουργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με συντονιστή υλοποίησης το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Χάλκης, στο πλαίσιο του έργου «ΝΗΣΟΣ».

Σε έκταση περίπου 3.500 τ.μ. συγκεντρώνονται τεχνολογικές λύσεις και ερευνητικές εφαρμογές που δείχνουν με απλό και βιωματικό τρόπο πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις της νησιωτικότητας, όπως η ενεργειακή αυτονομία, η διαχείριση των αποβλήτων και του νερού, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Αμέσως μετά, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη και στελέχη του ΕΚΕΤΑ και τον Δήμαρχο Χάλκης Άγγελο Φραγκάκη επισκέφθηκε το Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Χάλκης και ενημερώθηκε για τον ενεργειακό μετασχηματισμό του νησιού και το μοντέλο ενεργειακής κοινότητας που το έχει αναδείξει σε διεθνές παράδειγμα πράσινης μετάβασης και βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί η Κίνα να κυριαρχήσει στην εξαγωγή ΑΙ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η Κίνα να κυριαρχήσει στην εξαγωγή ΑΙ;
Νότια Κορέα: Η απάντηση της Gen Ζ στην εταιρική απελπισία είναι οι μικροσκοπικές χελώνες
Tέχνη και Ζωή

Η απάντηση της Gen Ζ στην εταιρική απελπισία είναι οι μικροσκοπικές χελώνες
SK: Δικαστήριο διέταξε τον πρόεδρο της να καταβάλει ποσό-ρεκόρ 640 εκατ. στην πρώην σύζυγό του
World

Το διαζύγιο που έφερε στο προσκήνιο την αυτοκρατορία της SK
Τεχνητή νοημοσύνη: Στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ ανοίγει τον φάκελο της ΑΙ - Το μεγάλο στοίχημα
Fed: Οι επενδυτές ποντάρουν σε αύξηση επιτοκίων
World

Γιατί οι επενδυτές «ποντάρουν» σε αύξηση επιτοκίων από τη Fed
«Μπαταρία άμμου»: Μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην πράσινη ενέργεια;
Αποθήκευση Ενέργειας

Η «μπαταρία άμμου» αλλάζει το παιχνίδι στην πράσινη ενέργεια;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αστακός: Ξεκλειδώνει το Nautilus Project των 500 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Ένα βήμα πιο κοντά το mega project των 500 εκατ. στον Αστακό

Πράσινο φως στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Nautilus Project - Ο Αστακός και τι προβλέπει η επένδυση 

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Τα σενάρια των αναλυτών για το Brent μετά το ράλι 10%
Commodities

Τα σενάρια Goldman και UBS για το Brent μετά το ράλι 10%

Το πετρέλαιο κινείται στο ρυθμό των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - Tο σενάριο των 120 δολαρίων

Τζούλη Καλημέρη
Καύσιμα: Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και με επιδότηση
Πετρέλαιο

Μια ανάσα από τα 2 ευρώ τα καύσιμα και με επιδότηση

Η έκπτωση των διυλιστηρίων τρέναρε… τη μέση τιμή των 2 ευρώ στα καύσιμα – Επιστρέφουν «πυροσβεστικά» μέτρα

Χρήστος Κολώνας
Δασμοί Τραμπ: Τι αλλάζει για τις ελληνικές εξαγωγές
Business

Δασμοί Τραμπ: Τι αλλάζει για τις ελληνικές εξαγωγές – Ο αστερίσκος

Οι δασμοί Τραμπ και πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες εξαγωγείς τη νέα απόφαση - Τι αναφέρει η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, τι λέει στον ΟΤ ο πρόεδρος του ΠΣΕ

Γιώργος Μανέττας
Paramount: Νέα αναβολή στη συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery
World

Paramount και Warner Bros. «παγώνουν» τη συμφωνία των 110 δισ.

Οι δύο πλευρές, Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery, συμφώνησαν να μην προχωρήσουν στο κλείσιμο της συναλλαγής πριν από τον Ιούνιο, εν μέσω δικαστικής διαμάχης

Γιώργος Πολύζος
Στοά Αρσακείου: Ανοίγει τις πύλες τη Δευτέρα – Η επένδυση των 40 εκατ. και η Lidl
Business

Ξεκινά το soft opening της Στοάς Αρσακείου – Οι στόχοι

Τη Δευτέρα αρχίζει το πιλοτικό άνοιγμα για τη Στοά Αρσακείου – Το εγχείρημα των 40 εκατ. ευρώ, οι 300 Έλληνες παραγωγοί και ο στόχος για έως 10.000 επισκέπτες την ημέρα

Γιώργος Μανέτας
Μισθοί: Η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη περνά από την παραγωγικότητα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα φθάσει η Ελλάδα σε μισθούς... Ευρώπης

Μεγάλη παραμένει η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρώπη - Πώς θα... ξεκολλήσουν οι μισθοί

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ορυκτά: Τα 10 κρίσιμα ορυκτά που καθορίζουν την οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπολιτική
World

Τα 10 ορυκτά που κινούν τον κόσμο

Η ενεργειακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η αμυντική βιομηχανία αυξάνουν τη ζήτηση για πρώτες ύλες και ορυκτά που πριν από λίγα χρόνια απασχολούσαν μόνο τους ειδικού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
«Μπαταρία άμμου»: Μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην πράσινη ενέργεια;
Αποθήκευση Ενέργειας

Η «μπαταρία άμμου» αλλάζει το παιχνίδι στην πράσινη ενέργεια;

Πώς μια μικρή πόλη της Φινλανδίας αποθηκεύει θερμότητα για έναν μήνα μέσα από «μπαταρία άμμου»

Σερβία: Σε πτώση η παραγωγή ενέργειας λόγω της ξηρασίας στο Δούναβη
Κλιματική αλλαγή

Η ξηρασία στο Δούναβη μειώνει την παραγωγή ενέργειας στη Σερβία

Στο ένα τρίτο η παραγωγή του μεγαλύτερου υδροηλεκτρικού σταθμού της Σερβίας λόγω των χαμηλών επιπέδων του Δούναβη

Παπασταύρου: Δομική μεταρρύθμιση το νομοσχέδιο για τα νερά
Economy

Παπασταύρου: Δομική μεταρρύθμιση το νομοσχέδιο για τα νερά

Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Κινα: Στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής απο ΑΠΕ κατά 53%
World

Aύξηση της παραγωγής ΑΠΕ κατά 53% σχεδιάζει η Κίνα

Μέχρι το 2030, η Κίνα επιδιώκει επίσης να προσθέσει πάνω από 300 γιγαβάτ (GW) ανανεώσιμης ισχύος αιχμής

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Στα 76 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός – Παράταση έως το τέλος του 2026
Ηλεκτροκίνηση

Παράταση για το Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ - Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

Επιπλέον 10 εκατ. ευρώ για την επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων στο Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ –Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες

Μάχη Τράτσα
ΕΕ: Απαγορεύει την καταστροφή απούλητων ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ ένδυσης – Τι θα ισχύει
Green

«Τέλος» στην καταστροφή απούλητων ρούχων, αξεσουάρ και υποδημάτων

Απόφαση-σταθμός της ΕΕ για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων ώστε να περιοριστεί η σπατάλη χρημάτων και φυσικών πόρων

Αλέξανδρος Καψύλης
Καύσωνας: Αυξάνει τις οικονομικές πιέσεις στις χώρες της ΕΕ – Ορατός ο κίνδυνος πληθωρισμού στα τρόφιμα
Κλιματική αλλαγή

Γιατί ο καύσωνας απειλεί τις οικονομίες της ΕΕ

Ο καύσωνας επιβαρύνει ήδη με πολλά δις τα κράτη μέλη της ΕΕ - Ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις και ποιες χώρες επιβαρύνονται περισσότερο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί η Κίνα να κυριαρχήσει στην εξαγωγή ΑΙ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η Κίνα να κυριαρχήσει στην εξαγωγή ΑΙ;

Τα ρομποταξί στην Κίνα δείχνουν τον δρόμο και η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο να γίνει παγκόσμιος ηγέτης σε ό,τι αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη

Γιάννης Αγουρίδης
Νότια Κορέα: Η απάντηση της Gen Ζ στην εταιρική απελπισία είναι οι μικροσκοπικές χελώνες
Tέχνη και Ζωή

Η απάντηση της Gen Ζ στην εταιρική απελπισία είναι οι μικροσκοπικές χελώνες

Η νέοι στην Νότια Κορέα κολλάνε χαριτωμένες χελώνες στα τηλέφωνά τους ως μικρά σύμβολα τύχης.

SK: Δικαστήριο διέταξε τον πρόεδρο της να καταβάλει ποσό-ρεκόρ 640 εκατ. στην πρώην σύζυγό του
World

Το διαζύγιο που έφερε στο προσκήνιο την αυτοκρατορία της SK

Η αποζημίωση-ρεκόρ αυξάνει τα ερωτήματα για τη μετοχική θέση του Τσέι, χωρίς να απειλεί τον έλεγχό του στην SK Group

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ ανοίγει τον φάκελο της ΑΙ - Το μεγάλο στοίχημα

Οι ηγέτες των 27 αναμένεται να αφιερώσουν ειδική συζήτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, αναγνωρίζοντας τον στρατηγικό και γεωπολιτικό της ρόλο

Γιώργος Πολύζος
Fed: Οι επενδυτές ποντάρουν σε αύξηση επιτοκίων
World

Γιατί οι επενδυτές «ποντάρουν» σε αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο νέου πληθωριστικού κύματος, κάτι που θα απασχολήσει τη συνεδρίαση της Fed

Γιάννης Αγουρίδης
«Μπαταρία άμμου»: Μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην πράσινη ενέργεια;
Αποθήκευση Ενέργειας

Η «μπαταρία άμμου» αλλάζει το παιχνίδι στην πράσινη ενέργεια;

Πώς μια μικρή πόλη της Φινλανδίας αποθηκεύει θερμότητα για έναν μήνα μέσα από «μπαταρία άμμου»

Γκουτέρες: Ζητά να γίνει σεβαστή η εθνική κυριαρχία της Συρίας
Κόσμος

Γκουτέρες: Ζητά να γίνει σεβαστή η εθνική κυριαρχία της Συρίας

Η επίσκεψη Γκουτέρες στην Συρία είναι η πρώτη που πραγματοποιεί γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, μετά από εκείνη του Μπαν Γκι-μουν, το 2009

Equinor: Η νορβηγική εταιρεία που κέρδισε απο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου
World

Η νορβηγική Equinor μεταξύ των κερδισμένων απο τον πόλεμο στο Ιράν

Η μέση τιμή που έλαβε για το πετρέλαιο η Equinor έφτασε τα 97,90 δολάρια ανά βαρέλι το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 63 δολαρίων ένα χρόνο πριν

Τεχνητή Νοημοσύνη: Νέα κόντρα ΗΠΑ-Κίνας για την «απόσταξη» στην ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Νέα κόντρα ΗΠΑ-Κίνας για την «απόσταξη» στην ΑΙ

Η τεχνική που επιτρέπει την ανάπτυξη ισχυρότερων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης με χαμηλότερο κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο κατηγοριών για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας

Ακρίβεια: Σε…κρίση οι Ευρωπαίοι καταναλωτές – Σταθερά πιο απαισιόδοξοι οι Έλληνες
World

Ακρίβεια: Σε…κρίση οι Ευρωπαίοι καταναλωτές – Σταθερά πιο απαισιόδοξοι οι Έλληνες

Οι Έλληνες καταναλωτές αναμένουν πληθωρισμό 7,1% τους επόμενους 12 μήνες, έναντι 3% που αναμένουν οι καταναλωτές στην Ευρωζώνη. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τον Ιούνιο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τοκάιεφ σε Πούτιν: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει»
Κόσμος

Τοκάιεφ σε Πούτιν: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει»

Πώς ο πρόεδρος του Καζακστάν σόκαρε τον Πούτιν - «Υπάρχει η δυνατότητα να παγώσουν όλα αυτά» σημείωσε ο πρόεδρος του Καζακστάν απευθυνόμενος στον Βλαντίμιρ Πούτιν

ΠΑΣΟΚ: Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας – Η πρόταση
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας – Η πρόταση

Με ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, θα κλείσει το βράδυ του Σαββάτου η εκδήλωση για τη ναυτιλία που διοργανώνει η Χαριλάου Τρικούπη στη Χίο

Γερμανία: Σε άνοδο η μεταποίηση τον Ιούλιο
World

Σε άνοδο η μεταποίηση τον Ιούλιο στη Γερμανία

Η μεταποίηση στη Γερμανία τον Ιούλιο, κατέγραψε την ισχυρότερη άνοδο της παραγωγής εδώ και σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια

Καλαφάτης: Ζωντανό εργαστήρι καινοτομίας η Χάλκη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Καλαφάτης: Ζωντανό εργαστήρι καινοτομίας η Χάλκη

Το Διαδραστικό Πάρκο του ΕΚΕΤΑ και το Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Χάλκης επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

ΕΝΦΙΑ: Αλλάζει ο φόρος στα ακίνητα από το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται...νέος ΕΝΦΙΑ το 2027 - Τι αλλάζει

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων για τις ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ

Αγορές ενέργειας: Οι έξι τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον
Ηλεκτρισμός

Αγορές ενέργειας: Οι έξι τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον

Ποιοι θα επωφεληθούν από την σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας - Οι επενδυτικές ευκαιρίες

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies