Καλαφάτης: Δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην περιφερειακή ανάπτυξη, με αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής.

«Οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη ζωή μας, στον τρόπο που κινούμαστε, που εργαζόμαστε, που ψυχαγωγούμαστε. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ιδιαίτερα», τόνισε ο κ . Καλαφάτης, «αποτελεί κάτι παραπάνω από μια νέα τεχνολογία, αποτελεί μια νέα βιομηχανική επανάσταση, μια νέα μετα-ψηφιακή εποχή».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν επιτευχθεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την καθιέρωση του gov.gr από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ενω επισήμανε ότι «Στην προσπάθεια αυτή οι πόλεις, η Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση έχουν έναν σημαντικό ρόλο. Έχουμε καταρτίσει και έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια συγκεκριμένη στρατηγική που αφορά τη δημιουργία 13 Περιφερειακών Hubs Καινοτομίας. Είναι ουσιαστικά τοπικοί πόλοι ανάπτυξης σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες».

Όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης: «Κάθε Περιφέρεια διαθέτει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή παραρτήματα ΑΕΙ, καταξιωμένα ερευνητικά κέντρα με υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας και δυναμική παρουσία νεοφυών επιχειρήσεων.

Μέσω αυτής της στρατηγικής στοχεύουμε στον καλύτερο συντονισμό και στη διασύνδεση αυτών των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας σε όλη την επικράτεια και στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των επιστημονικών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των ερευνητικών κέντρων και της επιχειρηματικότητας.

Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε οικονομίες κλίμακος, συμβάλλουμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιφέρεια για τους νέους μας επιστήμονες, αλλά κυρίως δημιουργούμε συνέργειες ώστε η έρευνα που παράγεται σε τοπικό επίπεδο να μη μένει στα εργαστήρια αλλά να βρίσκει πρακτική εφαρμογή στην τοπική οικονομία και στην επίλυση προβλημάτων των πολιτών».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Fly Over στη Θεσσαλονίκη, όπου όπως ανέφερε: «Oι λύσεις -μέσω εξειδικευμένου συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης με έξυπνους σηματοδότες και αισθητήρες- που έδωσε το ερευνητικό ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ, συνέβαλαν στη μείωση της κυκλοφοριακής κίνησης στην πόλη κατά 10 με 15%, διευκολύνοντας ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και συμβάλλοντας στην πρόοδο του έργου».