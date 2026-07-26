Μουντιάλ 2026: Απέφερε 150 εκατ. λίρες – ανάσα στις βρετανικές παμπ

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Περισσότερες ώρες λειτουργίας, η πορεία της Αγγλίας μέχρι τον ημιτελικό του Μουντιάλ και 30 εκατομμύρια ποτήρια μπύρας επιπλέον κατανάλωση απέφεραν στις βρετανικές παμπ μια οικονομική ανάσα ύψους 150 εκατομμυρίων βρετανικών λιρών από επιπλέον τζίρο, σύμφωνα με τη Βρετανική Ένωση Μπίρας και Παμπ (BBPA).

Αυτή η αύξηση πωλήσεων, μάλιστα, φαίνεται να ξεπέρασε εκείνη του 2004 όταν οι Αγγλοι παρακολουθούσαν την πορεία της Αγγλίας μέχρι τον τελικό του Euro εκείνης της χρονιάς.

Η ημέρα με τις κορυφαίες επιδόσεις κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων διοργανώσεων, όσον αφορά την αύξηση των πωλήσεων σε σύγκριση με μια κανονική βάρδια, ήταν ο αγώνας της Αγγλίας εναντίον του Μεξικού τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συστημάτων πληρωμών Epos Now, γράφει ο Guarnian.

Οι πωλήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν εκείνη την ημέρα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πριν από το τουρνουά, καθώς οι παμπ παρέμειναν ανοιχτές όλη τη νύχτα πέραν του κανονικού ωραρίου.

Μια άλλη εταιρεία πληρωμών, η Dojo, ανέφερε ότι οι πωλήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά ήταν κατά 16% υψηλότερες από το κανονικό, ενώ η συνολική ώθηση που σχετίζεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν κατά 9% καλύτερη σε σχέση με το Euro 2024.

Πόλη-φάντασμα» μετά την ήττα της Αγγλίας

Ωστόσο, τις ημέρες των αγώνων με μεγάλη κίνηση διαδέχονταν συχνά πιο υποτονικές περίοδοι, αντισταθμίζοντας μέρος των κερδών, με την κίνηση να εξαρτάται από την πορεία της Αγγλίας. «Οι αγώνες τις καθημερινές ήταν καταπληκτικοί», δήλωσε η Έιμι Ουίλιαμς, που διευθύνει παμπ στο Γουίθαμ. «Είχαμε αύξηση 300-400% στις πωλήσεις στα ταμεία μας σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα» είπε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί για παρακολουθήσει τον αγώνμα με τη Νορβηγία ήταν τόσος ώστε χρειάστηκε να ακυρωθεί βραδιά προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον.

Η ίδια τόνισε ότι η επομένη της ήττας της Αγγλίας από την Αργεντινή θύμιζε πόλη-φάντασμα.

Το όφελος από το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έγινε αισθητό στον ίδιο βαθμό σε ολόκληρο τον τομέα της φιλοξενίας, με τα εστιατόρια να δίνουν μάχη λόγω της ζέστης.

Οι όμιλοι εστιατορίων που υπέβαλαν στοιχεία πωλήσεων στην εταιρεία αναλύσεων δεδομένων NIQ ανέφεραν ότι οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,7% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο – δεύτερο χειρότερο μήνα του 2026.

Το έκανε ακόμα καλύτερο το πακέτο των 1ο0 εκατ. λιρών του Μπέρναμ

Την αύξηση των πωλήσεων ακολούθησε γρήγορα ένα πακέτο βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων λιρών για τις παμπ από τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανακοίνωσε την Πέμπτη μείωση 20% στους δημοτικούς φόρους επαγγελματικών ακινήτων για τον κλάδο.

Τα διπλά οφέλη της φορολογικής ελάφρυσης και του ποδοσφαίρου προσέφεραν μια σπάνια ανάσα στον πιεσμένο κλάδο, ο οποίος πέρυσι κατέγραψε το κλείσιμο μίας παμπ την ημέρα σε Αγγλία και Ουαλία.