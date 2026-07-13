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Παμπ: Οικονομική ανάσα από την πορεία της Εθνικής Αγγλίας στο μουντιάλ

Ο ταλαιπωρημένος κλάδος των παμπ λαμβάνει ώθηση από την πορεία της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο

World 13.07.2026, 23:32
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Παμπ: Οικονομική ανάσα από την πορεία της Εθνικής Αγγλίας στο μουντιάλ
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Ο ταλαιπωρημένος κλάδος των παμπ λαμβάνει ώθηση από την πορεία της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με ορισμένους ιδιοκτήτες να αναφέρουν εκρηκτικές πωλήσεις, καθώς αυξάνεται η προσδοκία για μια βραδιά-ρεκόρ την Τετάρτη, με την αναμέτρηση του ημιτελικού με την Αργεντινή.

Παρά τις αργές ώρες έναρξης των αγώνων, οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 10%

Η Λίζα Μέιαλ, διευθύντρια της παμπ «British Oak» στο Κινγκσγουίνφορντ κοντά στο Ντάντλεϊ στα Δυτικά Μίντλαντς, ήταν πανευτυχής μετά τη νίκη της Αγγλίας με 2-1 επί της Νορβηγίας το Σάββατο το βράδυ και τις υψηλές εισπράξεις στο ταμείο της παμπ. Αναμένει εκατοντάδες ακόμη πελάτες για τον επόμενο αγώνα της ομάδας στις 8 μ.μ. ώρα Βρετανίας.

«Πιστεύω ότι οι πωλήσεις μας θα τριπλασιαστούν την Τετάρτη το βράδυ, ειδικά καθώς παίζουμε με την Αργεντινή – υπάρχει τεράστια αντιπαλότητα και θα μπορούσε να είναι η εκδίκηση για το “Χέρι του Θεού”», είπε μιλώντας στον Guardian και αναφερόμενη στο περιβόητο γκολ με το χέρι του Μαραντόνα εναντίον της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986.

Μετά το τελικό σφύριγμα το Σάββατο, που ακολούθησε 30 λεπτά παράτασης — δίνοντας έτσι ακόμα περισσότερο χρόνο παραμονής στο μπαρ —, οι πελάτες της Mayall τραγουδούσαν δυνατά το τραγούδι των Beatles «Hey Jude» ως φόρο τιμής στον Τζουντ Μπέλινχαμ, ο οποίος σκόραρε και τα δύο γκολ της Αγγλίας.

«Το γεγονός ότι ο Μπέλινχαμ, είναι ντόπιος αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για κάποιους», είπε. «Όλος ο χώρος τραγουδούσε το “Wonderwall”, μετά το “Hey Jude” και στη συνέχεια το “It’s Coming Home”.»

Η ατμόσφαιρα δεν ήταν θορυβώδης καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ειδικά αφού η Νορβηγία πήρε το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο. Η Mayall είπε: «Η ατμόσφαιρα έγινε λίγο πιο συγκρατημένη όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αλλά τη στιγμή που ισοφαρίσαμε, ξέσπασε ο ενθουσιασμός. Δεν ήταν απλώς μια πολυάσχολη βραδιά, αλλά μια πραγματικά ωραία βραδιά.»

Οι δύσκολες ώρες για τις παμπ στο Μουντιάλ 2026

Οι παμπ συνήθως μπορούν να βασίζονται στην αύξηση των πωλήσεων που φέρνει το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά οι αργές ώρες έναρξης των αγώνων έχουν κάνει αυτό το τουρνουά πιο δύσκολο. Το «British Oak» κατάφερε να χρησιμοποιήσει την εξωτερική οθόνη του μόνο για δύο αγώνες. «Δυστυχώς, δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για τους αγώνες που ξεκινούν αργά, γιατί δεν θα ήταν δίκαιο για τους γείτονές μας», είπε ο Mayall.

Ωστόσο, η έναρξη του ημιτελικού στις 8 μ.μ. σημαίνει ότι η οθόνη θα χρησιμοποιηθεί την Τετάρτη. «Διπλασιάζει τη χωρητικότητά μας – θα φιλοξενήσουμε εύκολα 200 άτομα έξω, επιπλέον των 200 που χωράνε μέσα. Έχω ήδη δεχτεί αρκετές κρατήσεις για τραπέζια».

Ο Άλεν Σίμπσον, διευθύνων σύμβουλος της ομάδας πίεσης UK Hospitality, αναφέρει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ήδη ασκήσει τεράστια επίδραση στον κλάδο των παμπ, με 5,5 εκατομμύρια επιπλέον μεγάλες μπύρες να έχουν πωληθεί μόνο κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων.

Αύξηση πωλήσεων κατά 10%

Παρά τις αργές ώρες έναρξης των αγώνων, οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 10% και η UK Hospitality ελπίζει ότι οι πωλήσεις θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο την επόμενη εβδομάδα.

Ο Simpson δήλωσε: «Οι αγώνες στις 8 μ.μ. δίνουν στις παμπ την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο έπακρο την κατάσταση. Οτιδήποτε συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτή τη στιγμή κλείνουν δύο παμπ την ημέρα λόγω του κόστους – και ειδικότερα λόγω των αυξήσεων των φόρων τα τελευταία δύο χρόνια.

«Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα μείωση του ΦΠΑ στο 10%, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά το Παγκόσμιο Κύπελλο θα δώσει στον κλάδο της εστίασης μια ευκαιρία να επιτύχει τον προϋπολογισμό του και, όπως ελπίζουμε, θα αποτελέσει τελικά τη βοήθεια που χρειαζόμαστε.»

Ωστόσο, δεν απολαμβάνουν όλες οι παμπ αυτή την ποδοσφαιρική ευημερία. Ο Στιβ Χόπκινς, ιδιοκτήτης της παμπ «Shovel Inn» στο Στούρμπριτζ, όπου γεννήθηκε ο Μπέλινγκχαμ, αποχωρεί από την επιχείρηση μετά το τουρνουά.

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