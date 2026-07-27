Porsche: Η γερμανική μάρκα θα περικόψει άλλες 5.000 θέσεις εργασίας

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Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Porsche θα περικόψει άλλες 5.000 θέσεις εργασίας έως το 2035 στο πλαίσιο ενός δεύτερου πακέτου μέτρων αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της διοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζομένων, ανέφεραν και οι δύο πλευρές σε κοινή δήλωση τη Δευτέρα.

Τα μέτρα στην Porsche, θυγατρική της Volkswagen, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί από παράγοντα κέρδους σε περίπτωση κρίσης, έρχονται πριν από μια ευρύτερη αντιπαράθεση σχετικά με τις δραστικές περικοπές που προτείνονται σε ολόκληρο τον όμιλο, ο οποίος αντιμετωπίζει υψηλό κόστος, σκληρό ανταγωνισμό και προβλήματα με τους δασμούς.

Οι τελευταίες απολύσεις στην Porsche έρχονται μετά από ένα πρώτο πακέτο 3.900 περικοπών θέσεων εργασίας και άλλες 500 που ανακοίνωσε ο νέος διευθύνων σύμβουλος Michael Leiters νωρίτερα φέτος.

Θα πραγματοποιηθούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, ανέφερε η δήλωση.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης παράταση των εγγυήσεων τοποθεσίας εργοστασίων κατά πέντε χρόνια έως το 2035 και επενδύσεις ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στα εργοστάσιά της στο Zuffenhausen και στο Weissach, πρόσθεσε.