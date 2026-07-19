Samsung: Απολύσεις 700 εργαζομένων στις ΗΠΑ

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Σε μείωση των θέσεων εργασίας στις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ , προχωρησε η Samsung Electronics. Η απόφαση ειδικά αφορά στον τομέα των οθονών, των τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης — επηρεάζοντας κυρίως τους εργαζόμενους στο Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας, σύμφωνα με έγγραφα και πηγές.

Ο νοτιοκορεατικός τεχνολογικός γίγαντας δήλωσε την Κυριακή στο Reuters ότι 739 θέσεις εργασίας στο Ένγκλγουντ Κλιφς του Νιου Τζέρσεϊ έχουν επηρεαστεί από τα σχέδια της Samsung Electronics America (SEA) — η οποία επικεντρώνεται στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και δεν περιλαμβάνει τσιπ — να μεταφέρει την έδρα της στο Τέξας.

Η πλειοψηφία των ατόμων που επηρεάστηκαν έχουν λάβει προσφορές μετεγκατάστασης, αλλά άλλοι απολύθηκαν, πρόσθεσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο γραφείο της SEA στο Πλάνο του Τέξας, περίπου 100 εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του τμήματος κινητής τηλεφωνίας, έχουν απολυθεί, σύμφωνα με ένα άτομο που είπε ότι ήταν μεταξύ των εργαζομένων που απολύθηκαν. Οι πηγές αρνήθηκαν να κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Οι περικοπές —αν και σχετίζονται με τη μετατόπιση των κεντρικών γραφείων— υπογραμμίζουν τις αποκλίνουσες τύχες εντός του νοτιοκορεατικού τεχνολογικού γίγαντα, με το τμήμα τσιπ να εκτοξεύεται σε επίπεδα ρεκόρ κερδών, αλλά τις μονάδες καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών να μαραζώνουν καθώς το κόστος των τσιπ αυξάνεται.

Η απόφαση της Samsung να μεταφέρει την έδρα της SEA είναι εντυπωσιακή, επειδή οι υπάλληλοι της SEA στο Νιου Τζέρσεϊ μετακόμισαν σε νέα γραφεία με πανηγυρισμούς λιγότερο από ένα χρόνο πριν. Η SEA απασχολεί περίπου 1.200 εργαζόμενους στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με δελτίο τύπου του βουλευτή των ΗΠΑ Τζος Γκότχαϊμερ, ο οποίος παρευρέθηκε σε εκδήλωση για τα εγκαίνια των νέων γραφείων τον Σεπτέμβριο.

Ενώ η ακριβής έκταση των απολύσεων στη SEA δεν ήταν δυνατόν να γνωστοποιηθεί, έγγραφα που είδε το Reuters δείχνουν ότι η μονάδα ενημέρωσε ορισμένους υπαλλήλους στις 30 Ιουνίου για μια «μείωση της ισχύος σε ολόκληρη την επιχείρηση», προσθέτοντας ότι υπήρξε «σημαντικός αριθμός επιπτώσεων».

Οι αναρτήσεις στο LinkedIn που εξετάστηκαν από το Reuters δείχνουν επίσης ότι περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στελεχών πωλήσεων και μάρκετινγκ τόσο στο Τέξας όσο και στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και μερικών σε άλλες τοποθεσίες των ΗΠΑ, δήλωσαν ότι απολύθηκαν ή έφυγαν από την εταιρεία τις τελευταίες δύο εβδομάδες.