 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(19) "Business Operations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(32) "Negative News: Tech and Telecom2"
}

Samsung: Απολύσεις 700 εργαζομένων στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με αναλυτές η απόφαση αντανακλά τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις μονάδες καταναλωτικών προιόντων και τη μονάδα των επεξεργαστών της Samsung

World 19.07.2026, 15:03
Σχολιάστε
Samsung: Απολύσεις 700 εργαζομένων στις ΗΠΑ
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μείωση των θέσεων εργασίας στις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ , προχωρησε η Samsung Electronics. Η απόφαση ειδικά αφορά στον τομέα των οθονών, των τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης — επηρεάζοντας κυρίως τους εργαζόμενους στο Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας, σύμφωνα με έγγραφα και πηγές.
Ο νοτιοκορεατικός τεχνολογικός γίγαντας δήλωσε την Κυριακή στο Reuters ότι 739 θέσεις εργασίας στο Ένγκλγουντ Κλιφς του Νιου Τζέρσεϊ έχουν επηρεαστεί από τα σχέδια της Samsung Electronics America (SEA) — η οποία επικεντρώνεται στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και δεν περιλαμβάνει τσιπ — να μεταφέρει την έδρα της στο Τέξας.

Η πλειοψηφία των ατόμων που επηρεάστηκαν έχουν λάβει προσφορές μετεγκατάστασης, αλλά άλλοι απολύθηκαν, πρόσθεσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Στο γραφείο της SEA στο Πλάνο του Τέξας, περίπου 100 εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του τμήματος κινητής τηλεφωνίας, έχουν απολυθεί, σύμφωνα με ένα άτομο που είπε ότι ήταν μεταξύ των εργαζομένων που απολύθηκαν. Οι πηγές αρνήθηκαν να κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Οι περικοπές —αν και σχετίζονται με τη μετατόπιση των κεντρικών γραφείων— υπογραμμίζουν τις αποκλίνουσες τύχες εντός του νοτιοκορεατικού τεχνολογικού γίγαντα, με το τμήμα τσιπ να εκτοξεύεται σε επίπεδα ρεκόρ κερδών, αλλά τις μονάδες καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών να μαραζώνουν καθώς το κόστος των τσιπ αυξάνεται.

Η απόφαση της Samsung να μεταφέρει την έδρα της SEA είναι εντυπωσιακή, επειδή οι υπάλληλοι της SEA στο Νιου Τζέρσεϊ μετακόμισαν σε νέα γραφεία με πανηγυρισμούς  λιγότερο από ένα χρόνο πριν. Η SEA απασχολεί περίπου 1.200 εργαζόμενους στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με δελτίο τύπου του βουλευτή των ΗΠΑ Τζος Γκότχαϊμερ, ο οποίος παρευρέθηκε σε εκδήλωση για τα εγκαίνια των νέων γραφείων τον Σεπτέμβριο.

Ενώ η ακριβής έκταση των απολύσεων στη SEA δεν ήταν δυνατόν να γνωστοποιηθεί, έγγραφα που είδε το Reuters δείχνουν ότι η μονάδα ενημέρωσε ορισμένους υπαλλήλους στις 30 Ιουνίου για μια «μείωση της ισχύος σε ολόκληρη την επιχείρηση», προσθέτοντας ότι υπήρξε «σημαντικός αριθμός επιπτώσεων».

Οι αναρτήσεις στο LinkedIn που εξετάστηκαν από το Reuters δείχνουν επίσης ότι περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στελεχών πωλήσεων και μάρκετινγκ τόσο στο Τέξας όσο και στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και μερικών σε άλλες τοποθεσίες των ΗΠΑ, δήλωσαν ότι απολύθηκαν ή έφυγαν από την εταιρεία τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Βρετανία: Ανοιχτή πλέον η σύγκρουση με την Κίνα για την British Steel
World

Απειλές απο την Κίνα για την εθνικοποίηση της British Steel
Samsung: Απολύσεις 700 εργαζομένων στις ΗΠΑ
World

Απολύσεις 700 εργαζομένων της Samsung στις ΗΠΑ
eBay: Επιμένει στην προσπάθεια εξαγοράς της η GameStop
World

Επιμένει η GameStop στην «αδιανόητη» εξαγορά της eBay
Κυβερνοασφάλεια: Πηγή ανησυχίας η ασύρματη τεχνολογία για την αυτοκινητοβιομηχανία – Τι έδειξαν έρευνες
World

Νέος κίνδυνος κυβερνοασφάλειας στην αυτοκινητοβιομηχανία
Κίνα: Αναζητά μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας της – Ποια είναι η εικόνα το β’ τρίμηνο του 2026
World

Πώς η Κίνα θα γυρίσει το παιχνίδι στην οικονομία της
Wall Street: Με το «WarshGPT» η αγορά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον Κέβιν Γουρς
World

Με... ΑΙ η Wall Street προσπαθεί να «διαβάσει» τον Γουόρς της Fed

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Οι δέκα οικονομίες που εξαρτώνται από ένα και μόνο προϊόν
World

Οι 10 χώρες που εξαρτώνται από ένα... προιόν

Πολλές χώρες εξακολουθούν να βασίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγικών τους εσόδων σε ένα μόνο προϊόν, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελλάδα – Γερμανία: Πώς κινήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις το 2025 – Σε ακίνητα επενδύουν οι Γερμανοί
Business

Ανοικτό το «ραντάρ» των Γερμανών για ελληνικά ακίνητα

Ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 5,17% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία το 2025 - Πώς η Ελλάδα θα αυξήσει το μερίδιό της στη γερμανική αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνικός τουρισμός: Πώς αρχίζει να…σπάει τα όρια του καλοκαιριού
Τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός σπάει τα όρια του καλοκαιριού

Ρεκόρ εισπράξεων εκτός αιχμής και σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ - Οι εισπράξεις εκτός τρίτου τριμήνου πλησιάζουν το 50%, κάτι που δείχνει ότι αλλάζει ο ελληνικός τουρισμός

Γιάννης Αγουρίδης
Wall Street: Με το «WarshGPT» η αγορά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον Κέβιν Γουρς
World

Με... ΑΙ η Wall Street προσπαθεί να «διαβάσει» τον Γουόρς της Fed

Εταιρείες της Wall Street στρέφονται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκωδικοποιήσουν τον πρόεδρο της Fed και αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επενδύσεις τους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Οδύσσεια»: Η πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν προβάλλει τη Μεσσηνία
Τουρισμός

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν απογειώνει τη Μεσσηνία

Πως ο Κρίστοφερ Νόλαν με την «Οδύσσεια» φέρνει τη Μεσσηνία στον επίκεντρο του παγκόσμιου τουρισμού 

Λάμπρος Καραγεώργος
Μελίνα Τραυλού: Η ΕΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία
Ναυτιλία

«Καμπανάκι» Τραυλού για την ευρωπαϊκή ναυτιλία

Η προσέγγιση της ΕΕ σύμφωνα με την Μελίνα Τραυλού, υπονομεύει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Τρόφιμα – Ποτά: Το «φλερτ» με τις νέες αγορές και τον εκσυγχρονισμό – Πού επενδύουν οι ελληνικές εταιρείες
Business

Από τη Σίνδο έως την Κίνα: Το άνοιγμα των ελληνικών τροφίμων

Τις εγκαταστάσεις τους εκσυγχρονίζουν οι ελληνικές εταιρείες στα τρόφιμα - ποτά, αναζητώντας παράλληλα πρόσβαση σε νέες αγορές σε Μέση Ανατολή και Ασία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
Βρετανία: Ανοιχτή πλέον η σύγκρουση με την Κίνα για την British Steel
World

Απειλές απο την Κίνα για την εθνικοποίηση της British Steel

Η κυβέρνηση στη Βρετανία έχει ηδη δηλώσει πως θα αναθεσει σε εκτιμητή να «αξιολογήσει εάν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση

eBay: Επιμένει στην προσπάθεια εξαγοράς της η GameStop
World

Επιμένει η GameStop στην «αδιανόητη» εξαγορά της eBay

Το αφεντικό της GameStop επιμένει να απαντήσει στην απόρριψη από την eBay της πρότασης εξαγοράς της, ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές

Κυβερνοασφάλεια: Πηγή ανησυχίας η ασύρματη τεχνολογία για την αυτοκινητοβιομηχανία – Τι έδειξαν έρευνες
World

Νέος κίνδυνος κυβερνοασφάλειας στην αυτοκινητοβιομηχανία

Τη δυνατότητα κατασκοπείας ή μακρόθεν χειρισμού οχημάτων και drones θέλουν να αποκλείσουν οι κυβερνήσεις - Η κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο

Κίνα: Αναζητά μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας της – Ποια είναι η εικόνα το β’ τρίμηνο του 2026
World

Πώς η Κίνα θα γυρίσει το παιχνίδι στην οικονομία της

Ο στόχος ανάπτυξης που έθεσε η Κίνα για το 2026, ύψους 4,5-5%, ήταν ήδη ο χαμηλότερος εδώ και δεκαετίες

Wall Street: Με το «WarshGPT» η αγορά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον Κέβιν Γουρς
World

Με... ΑΙ η Wall Street προσπαθεί να «διαβάσει» τον Γουόρς της Fed

Εταιρείες της Wall Street στρέφονται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκωδικοποιήσουν τον πρόεδρο της Fed και αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επενδύσεις τους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βερολίνο: Επενδύστε στη Γερμανία τώρα!
World

Μετά το «επενδύστε στη Γαλλία», το «επενδύστε στη Γερμανία»

Το Βερολίνο θα διοργανώσει τον Οκτώβριο την πρώτη του επενδυτική σύνοδο κορυφής -στο μοτίβο της πρωτοβουλίας «Choose France» του Εμανουέλ Μακρόν

Μελίνα Ζιάγκου
ΕΚΤ: Αμετάβλητα αναμένεται να μείνουν τα επιτόκια την ερχόμενη Πέμπτη – Οι επόμενες κινήσεις
World

Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Κρίσιμη σημασία για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ έχουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου και για τον πληθωρισμό του Αυγούστου

Latest News
Βρετανία: Ανοιχτή πλέον η σύγκρουση με την Κίνα για την British Steel
World

Απειλές απο την Κίνα για την εθνικοποίηση της British Steel

Η κυβέρνηση στη Βρετανία έχει ηδη δηλώσει πως θα αναθεσει σε εκτιμητή να «αξιολογήσει εάν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση

Samsung: Απολύσεις 700 εργαζομένων στις ΗΠΑ
World

Απολύσεις 700 εργαζομένων της Samsung στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με αναλυτές η απόφαση αντανακλά τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις μονάδες καταναλωτικών προιόντων και τη μονάδα των επεξεργαστών της Samsung

English Edition

Shops Open Across Greece this Sunday as Summer Sales Continue

Sunday shopping is underway across Greece as summer sales continue, with stores welcoming bargain hunters and retailers hoping for a strong boost in sales.

Στενά του Ορμούζ: Δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις
Ναυτιλία

«Ατύχημα» με δύο πλοία στα Στενά του Ορμούζ - Αγνόησαν προειδοποιήσεις

Τι ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν – Αεροδρόμιο και λιμάνι στην Ιορδανία εκκενώθηκαν λόγω «αξιόπιστης απειλής»

eBay: Επιμένει στην προσπάθεια εξαγοράς της η GameStop
World

Επιμένει η GameStop στην «αδιανόητη» εξαγορά της eBay

Το αφεντικό της GameStop επιμένει να απαντήσει στην απόρριψη από την eBay της πρότασης εξαγοράς της, ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές

Τροποποιητικές δηλώσεις ΑΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση
Experts

Airbnb: Τι γράφει το email της ΑΑΔΕ σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Διορία έως 31 Ιουλίου για διορθώσεις στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης μετά από διασταυρώσεις

Απόστολος Αλωνιάτης
Αεροπλάνα: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στον αέρα μπορεί να κρύβεται… στην τσέπη σας
Τεχνολογία

Τη μεγαλύτερη απειλή στις πτήσεις την κουβαλάμε πάνω μας

Ποια είναι η ταχύτερα αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια στα αεροπλάνα την ώρα της πτήσης

Κυβερνοασφάλεια: Πηγή ανησυχίας η ασύρματη τεχνολογία για την αυτοκινητοβιομηχανία – Τι έδειξαν έρευνες
World

Νέος κίνδυνος κυβερνοασφάλειας στην αυτοκινητοβιομηχανία

Τη δυνατότητα κατασκοπείας ή μακρόθεν χειρισμού οχημάτων και drones θέλουν να αποκλείσουν οι κυβερνήσεις - Η κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο

Mitsotakis Highlights Infrastructure, Pension Reforms and Debt Relief Measures
English Edition

Mitsotakis Highlights Infrastructure, Pension Reforms and Debt Relief Measures

Mitsotakis highlights Greece’s road projects, occupational insurance reforms and expanded debt repayment schemes in his weekly review.

Κίνα: Αναζητά μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας της – Ποια είναι η εικόνα το β’ τρίμηνο του 2026
World

Πώς η Κίνα θα γυρίσει το παιχνίδι στην οικονομία της

Ο στόχος ανάπτυξης που έθεσε η Κίνα για το 2026, ύψους 4,5-5%, ήταν ήδη ο χαμηλότερος εδώ και δεκαετίες

Στενά του Ορμούζ: Πώς άλλαξαν τον χάρτη της μεταφοράς πετρελαίου
Πετρέλαιο

Αλλάζει ο χάρτης της μεταφοράς πετρελαίου - Ο ρόλος της Συρίας

Χιλιάδες φορτηγά μεταφέρουν το πετρέλαιο του Ιράκ μέσω Συρίας, λόγω των προβλημάτων στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Με το «WarshGPT» η αγορά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον Κέβιν Γουρς
World

Με... ΑΙ η Wall Street προσπαθεί να «διαβάσει» τον Γουόρς της Fed

Εταιρείες της Wall Street στρέφονται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκωδικοποιήσουν τον πρόεδρο της Fed και αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επενδύσεις τους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βερολίνο: Επενδύστε στη Γερμανία τώρα!
World

Μετά το «επενδύστε στη Γαλλία», το «επενδύστε στη Γερμανία»

Το Βερολίνο θα διοργανώσει τον Οκτώβριο την πρώτη του επενδυτική σύνοδο κορυφής -στο μοτίβο της πρωτοβουλίας «Choose France» του Εμανουέλ Μακρόν

Μελίνα Ζιάγκου
Visa express: Οι Τούρκοι τουρίστες αλλάζουν τον χάρτη του Ανατολικού Αιγαίου
Τουρισμός

Πώς οι Τούρκοι τουρίστες αλλάζουν το Ανατολικό Αιγαίο

Το ειδικό καθεστώς Visa Express αφορά τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Κω, τη Ρόδο, τη Λήμνο, τη Λέρο, την Κάλυμνο, τη Σύμη, το Καστελόριζο, την Πάτμο και τη Σαμοθράκη

Λάμπρος Καραγεώργος
Μητσοτάκης: Το κυβερνητικό έργο σε προεκλογικό τόνο
Πολιτική

Μητσοτάκης: Το κυβερνητικό έργο σε προεκλογικό τόνο

Τι αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Facebook: Προβλήματα σύνδεσης – Εκατοντάδες αναφορές από χρήστες για «μη διαθέσιμη» σελίδα
Τεχνολογία

Προβλήματα σύνδεσης στο Facebook – Aναφορές για «μη διαθέσιμη» σελίδα

Χρήστες του Facebook έχουν αναφέρει ότι η αρχική σελίδα «δεν φορτώνει» – Εκατοντάδες οι σχετικές αναφορές στην πλατφόρμα downdetector

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies