Microsoft: Προς 4.800 απολύσεις, το τμήμα Xbox «κόβει» προσωπικό

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Σε περικοπή 4.800 θέσεων εργασίας προχωρά η Microsoft, ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο 2,1% του εργατικού δυναμικού της, με το τμήμα Xbox της εταιρείας να χάνει περίπου το ένα πέμπτο του προσωπικού του, στο πλαίσιο της τελευταίας προσπάθειας του γίγαντα του λογισμικού να μειώσει το κόστος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρυσι, η Microsoft προχώρησε σε αρκετούς γύρους απολύσεων, μεταξύ των οποίων και ένας που οδήγησε στην κατάργηση 9.000 θέσεων εργασίας

«Ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία αναπτύσσεται, εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται μεταμορφώνεται ταχύτερα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο κατά τη διάρκεια της θητείας μου εδώ», έγραψε η Έιμι Κόουλμαν, διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της Microsoft και βετεράνος της εταιρείας με 27 χρόνια προϋπηρεσίας, σε μήνυμα προς τους υπαλλήλους τη Δευτέρα.

Το τμήμα Xbox θα απολύσει 3.200 άτομα έως το οικονομικό έτος 2027, έγραψε η διευθύνουσα σύμβουλος του Xbox, Άσα Σάρμα, σε email προς τους υπαλλήλους, σημειώνοντας ότι 1.600 θέσεις θα καταργηθούν τη Δευτέρα.

«Αναγνωρίζω ότι μια αναδιάρθρωση που διαρκεί ένα ολόκληρο έτος δημιουργεί επιπλέον προκλήσεις», έγραψε η Σάρμα. «Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές σε μία μόνο ημέρα.»

Οι απολύσεις αντιστοιχούν στο 20% του προσωπικού του Xbox, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι ενήμερο για το θέμα, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί προκειμένου να συζητήσει εσωτερικές αλλαγές.

«Θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη το 2027», έγραψε η Σάρμα.

Η μετοχή της Microsoft έχει τη χειρότερη απόδοση στον κλάδο

Η Microsoft έχει σημειώσει τη χειρότερη απόδοση μεταξύ των μετοχών τεχνολογικών εταιρειών με τεράστια κεφαλαιοποίηση μέχρι στιγμής το 2026, σημειώνοντας πτώση 19% κατά το κλείσιμο της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι τα μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αντικαταστήσουν μεγάλα τμήματα του επιχειρηματικού λογισμικού, ενώ τα δικά της μοντέλα και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft δεν έχουν ακόμη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Πέρυσι, η Microsoft προχώρησε σε αρκετούς γύρους απολύσεων, μεταξύ των οποίων και ένας που οδήγησε στην κατάργηση 9.000 θέσεων εργασίας.

Ενώ η Microsoft κατέγραψε επιταχυνόμενη ανάπτυξη στις υπηρεσίες cloud και στο LinkedIn τα τελευταία τρίμηνα, υστερεί σε άλλους τομείς, όπως οι άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος Windows, οι συσκευές Surface και η μονάδα παιχνιδιών Xbox, όπου τα έσοδα παρουσιάζουν μείωση.

Στο πλαίσιο των αλλαγών που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, τέσσερα στούντιο παιχνιδιών θα αποσχιστούν από τη Microsoft, ανέφερε η Κόουλμαν. Ο εμπορικός τομέας που επικεντρώνεται στις πωλήσεις προς τους πελάτες θα υποστεί επίσης περικοπές.

Τα στούντιο Compulsion Games και Double Fine Productions, τα οποία η Microsoft εξαγόρασε τη δεκαετία του 2010, θα γίνουν και πάλι ανεξάρτητα, ανέφερε η Σάρμα στο μήνυμά της. Τα Ninja Theory και Undead Labs, τα οποία εντάχθηκαν στη Microsoft το 2018, «έχουν συμφωνήσει να περάσουν σε νέα ιδιοκτησία».

Η Arkane Studios, με έδρα τη Γαλλία, η οποία εντάχθηκε στη Microsoft μέσω της εξαγοράς της ZeniMax Media ύψους 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2021, βρίσκεται σε επαφή με το συμβούλιο εργαζομένων της σχετικά με στρατηγικές επιλογές, έγραψε η Σάρμα.

Τον Απρίλιο, η Microsoft εισήγαγε ένα εφάπαξ πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, το πρώτο του είδους για την εταιρεία. Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται σε υπαλλήλους στις ΗΠΑ που κατέχουν θέσεις ανώτερου διευθυντή και κατώτερες. Πάνω από το ένα τρίτο των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν αποδεχτεί την προσφορά, και η εταιρεία «θα συνεχίσει να διερευνά παρόμοιες προσεγγίσεις στο μέλλον», έγραψε η Κόουλμαν.

«Αποφάσεις όπως αυτές δεν είναι ποτέ εύκολες, και σας διαβεβαιώνω ότι αναζητούμε συνεχώς τρόπους για να μειώσουμε την ανάγκη για απολύσεις», έγραψε η Coleman.

Αν και μεγάλο μέρος των ανησυχιών της Wall Street σχετικά με τη Microsoft συνδέεται με τη θέση της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και με την αδυναμία του διευθύνοντος συμβούλου Σάτια Ναντέλα να χαράξει μια συνεκτική στρατηγική για την προσέγγισή της στην ανάπτυξη μοντέλων, πρακτόρων και άλλων υπηρεσιών, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τους απολυμένους εργαζόμενους, έγραψε η Coleman.

«Ταυτόχρονα, είναι αλήθεια ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία», έγραψε. «Ορισμένα από τα καθήκοντα που εκτελούμε καθημερινά μπορούν πλέον να αυτοματοποιηθούν, και αυτό σημαίνει ότι όλοι μας πρέπει να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε, να αποκτούμε νέες δεξιότητες και να προσαρμοζόμαστε καθώς η εργασία εξελίσσεται. Οι πελάτες μας βιώνουν την ίδια αυτή αλλαγή και βασίζονται σε εμάς για να τους βοηθήσουμε να την αντιμετωπίσουν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό καλά, αν δεν το κάνουμε και οι ίδιοι».