90η ΔΕΘ: Τι ζητεί η επιχειρηματικότητα

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Φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, βελτίωση της πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ενίσχυση της ρευστότητας, περιορισμό της γραφειοκρατίας, αλλά και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους συνθέτουν μεταξύ άλλων τα αιτήματα που δια υπομνημάτων τους κατέθεσαν στον πρωθυπουργό φορείς της αγοράς εν όψει της 90ης ΔΕΘ.

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ ενόψει 90ης ΔΕΘ

Για την ΕΣΕΕ βασικές προτεραιότητες είναι μεταξύ άλλων η εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων των Ατομικών Επιχειρήσεων, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η μείωση του συντελεστή της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους στο 55% και για τα ΝΠ, με προοπτική εξάλειψης της υποχρέωσης εντός 3ετίας, η περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και αποκλιμάκωση του συνολικού μη μισθολογικού κόστους, αλλά και πρόβλεψψη χορήγησης bonus?έκπτωσης σε όσες συνεπείς επιχειρήσεις καταβάλλουν άπαξ και εγκαίρως τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.

Παράλληλα, στο σχετικό υπόμνημά της η ΕΣΕΕ, προτείνει μεταξύ άλλων θέσπιση ειδικού κατάσχετου προοδευτικά αυξανόμενου τροφοδότη επιχειρηματικού Λογαριασμού, ειδική πρόσβαση του εμπορίου σε χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, ΕΠΑ, ΠΔΠ) για ψηφιακές επενδύσεις, AI, e-commerce και πράσινη μετάβαση, μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και διασύνδεση εμπορίου και τουρισμού και επιτάχυνση των τελωνειακών και δικαστικών διαδικασιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης επισήμανε χαρακτηριστικά πως «το ελληνικό εμπόριο δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά ένα δίκαιο, σταθερό και αναπτυξιακό φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο, που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν, να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και να παραμένουν βιώσιμες σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον».

Και σημειώνει πως αναμένει από την πολιτεία να αξιολογήσει τις προτάσεις «με αίσθημα ευθύνης και με γνώμονα τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της πραγματικής οικονομίας».

ΕΒΕΠ: Οικονομικό συμβόλαιο βιωσιμότητας

Οι φετινές εξαγγελίες από το βήμα της 90ης ΔΕΘ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με το ΕΒΕΠ καθώς όπως αναφέρει οι προεκλογικές αποφάσεις που θα ανακοινωθούν θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το επιχειρηματικό κλίμα, την πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την εμπιστοσύνη της αγοράς.

ΤΟ ΕΒΕΠ θέτει ως βασικές προτεραιότητες τις μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις, τον περιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών, τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και ενίσχυση της ρευστότητας, την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και της βιομηχανίας, την ενίσχυση των εξαγωγών και της εγχώριας παραγωγής, την αξιοποίηση ναυπηγείων, λιμένων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, και κίνητρα για επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τεχνολογία και καινοτομία.

Το ΕΒΕΠ υπογραμμίζει ότι οι μόνιμες μεταρρυθμίσεις έχουν μεγαλύτερη αξία από τις προσωρινές παροχές, σημειώνοντας πως η ελληνική οικονομία χρειάζεται πολιτικές που θα ενισχύσουν την παραγωγική βάση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βασίλης Κορκίδης, ζητούμενο ενόψει της ΔΕΘ είναι ένα «οικονομικό συμβόλαιο βιωσιμότητας» για τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

ΕΒΕΑ: Nέο παραγωγικό συμβόλαιο ανάπτυξης

Στις βασικές προτάσεις και προτεραιότητες του ΕΒΕΑ, όπως αυτές περιγράφονται στο υπόμνημα που κατέθεσε και είναι δομημένο σε έντεκα βασικούς άξονες πολιτικής, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η φορολογική σταθερότητα και ελάφρυνση της παραγωγικής οικονομμίας, η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και η αποκατάσταση της χρηματοδοτικής πρόσβασης, νέα εργαλεία για τις ΜμΕ, μεγέθυνση και συνεργασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απλοποίηση αδειοδοτήσεων και μείωση της γραφειοκρατίας.

Το ΕΒΕΑ θέτει 14 άμεσες προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων πενταετές φορολογικό συμβόλαιο για παραγωγικές επενδύσεις, σταδιακή αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 40%, φορολογικά κίνητρα για την επανεπένδυση κερδών, μείωση του μη μισθολογικού κόστους για νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις και συμψηφισμός οφειλών και απαιτήσεων με το Δημόσιο και fast-track αδειοδότηση και ανάπτυξη δικτύου επιχειρηματικών πάρκων.

«Η χώρα χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό συμβόλαιο, που θα δημιουργεί ισχυρότερες επιχειρήσεις, περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία», ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, και υπογράμμισε πως «στόχος μας είναι μια οικονομία περισσότερο παραγωγική, περισσότερο εξωστρεφής και περισσότερο ανθεκτική, ικανή να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία για όλους».

ΣΒΑΠ: Eπένδυση κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα

Προτάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων και τη θωράκιση της εγχώριας μεταποίησης, περιλαμβάνει το υπόμνημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ).

Οι προτάσεις του ΣΒΑΠ κινούνται σε πέντε άξονες, οι οποίοι κατ’ αρχάς αφορούν στην άμεση ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων με αύξηση των διατακτικών σίτισης από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα αλλά και την αύξηση και μετατροπή σε πραγματικό αφορολόγητο του ετήσιου ορίου παροχών σε είδος από τα 300 ευρώ στα 1.000 ευρώ.

Επίσης, για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των εργαζομένων στις βιομηχανικές περιοχές, προτείνεται η επέκταση των υπερεκπτώσεων δαπανών (200%-300%) για τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν κοινές υποδομές.

Σε ότι αφορά στην ανακοπή της φυγής στελεχών στο εξωτερικό, ο ΣΒΑΠ εισηγείται η θέσπιση αυτοτελούς φορολόγησης 15% στα ετήσια πριμ παραγωγικότητας (μπόνους), την απλοποίηση του πλαισίου για τα δικαιώματα απόκτησης μετοχών, καθώς και τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές).

Για τη διασφάλιση ενός σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προτείνεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού έως και 50% των αδιανέμητων κερδών με υποχρέωση επανεπένδυσης εντός 3 ετών σε εξοπλισμό ή έρευνα, ενώ ζητείται και η θεσμοθέτηση ρήτρα φορολογικής σταθερότητας.

«Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, αποτελεί μια επένδυση στην κοινωνική συνοχή και στην εθνική μας ανταγωνιστικότητα», τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ Σταύρος Θεοδωρόπουλος.