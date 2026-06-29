90η ΔΕΘ: Μέτρα για τους μικρομεσαίους σχεδιάζει το Μαξίμου

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Σε έναν άτυπο αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί το τελευταίο διάστημα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να καταλήξει έως τα τέλη Αυγούστου του 2026 στα μέτρα εκείνα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και τα οποία θα αποτελέσουν το βαρύ πυροβολικό της κυβέρνησης εν όψει το εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές αποφασιστούν να γίνουν.

Το πακέτο της ΔΕΘ θα έχει προσανατολισμό μία ολιστική προσέγγιση της κοινωνίας

Πρώτη αξιολόγηση

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος της Κυριακής», το «καλάθι» της φετινής ΔΕΘ θα έχει προσανατολισμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και λιγότερο τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ενώ ερωτηματικό αποτελεί αν τελικά θα προχωρήσει η κυβέρνηση στη μείωση της φορολογίας των ιδιοκτητών ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια έως 12.000 ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με ανώτατο παράγοντα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τέλη Ιουλίου θα γίνει η πρώτη αξιολόγηση του πακέτου μέτρων που θα έχουν επεξεργαστεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, για να οριστικοποιηθούν στη συνέχεια στις αρχές Αυγούστου και τέλη του ίδιου μήνα να παραδοθούν στο σύνολό τους στον Πρωθυπουργό προκειμένου ο ίδιος να αποφασίσει τι θα κρατήσει και τι θα αφήσει.

Κάθε μέτρο θα είναι κοστολογημένο και, το βασικότερο, θα έχει μία βασική υποσημείωση: πόσους αφορά και σε ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής του μέτρου. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται σε αυτή τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός να ανοίξει μέτωπα με καμία κοινωνική και παραγωγική ομάδα, γι’ αυτό και, όπως αποκάλυψε «Το Βήμα» την περασμένη Κυριακή, δεν πρόκειται σε αυτή τη φάση να ανακοινώσει οτιδήποτε έχει να κάνει με τις εκατοντάδες φοροαπαλλαγές που εφαρμόζονται και κοστίζουν ετησίως στον κρατικό προϋπολογισμό 22,8 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο ίδιος παράγοντας, τα επόμενα χρόνια πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι την επόμενη κυβέρνηση θα την απασχολήσει και αυτό το θέμα, δηλαδή η αξιολόγηση και ο επανακαθορισμός εκείνων που πραγματικά έχουν ανάγκη φοροαπαλλαγών.

Ο προσανατολισμός

Οπως λένε αρμοδίως, το πακέτο της ΔΕΘ θα έχει προσανατολισμό μία ολιστική προσέγγιση της κοινωνίας, ενώ η μεγάλη συζήτηση που ήδη έχει ανοίξει και θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα είναι τι θα γίνει με τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και συγκεκριμένα με τον τεκμαρτό προσδιορισμό των ελάχιστων κερδών που καλούνται κάθε χρόνο να εμφανίζουν. Συνολικά στην κυβέρνηση γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μία πάρα πολύ ισχυρή παραγωγική ομάδα της κοινωνίας που παραδοσιακά ο τρόπος που ασκείται πάνω τους η εκάστοτε φορολογική πολιτική επηρεάζει και την ψήφο τους. Ηδη, με βάση και δημοσκοπικά στοιχεία, η Νέα Δημοκρατία μετράει αρκετές πληγές-απώλειες στο χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της επιβολής ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, που σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να διπλασιάσει ή και να τριπλασιάσει τον φόρο που θα πλήρωναν χωρίς την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Στην κυβέρνηση υπάρχει ένα άτυπο debate όπου καταγράφονται δύο τάσεις για το θέμα αυτό. Η μία τάση είναι να υπάρξει ριζική αλλαγή στον τρόπο που εφαρμόζονται τα ελάχιστα τεκμαρτά εισοδήματα με στόχο την ελάφρυνση του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών και η άλλη να υπάρξουν στοχευμένες αλλαγές γραφειοκρατικού επιπέδου για διορθώσεις στρεβλώσεων, όχι όμως την κατάργησή τους, για να συνεχίσει να έχει το κράτος ετήσια πρόσθετα έσοδα περίπου 400 εκατ. ευρώ από τη νέα αυτή φορολογία.

Ασκήσεις επί χάρτου γίνονται επίσης για τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 1.000 ευρώ

Επανασχεδιασμός

Οπως λέει στο «Βήμα» ο ίδιος παράγοντας του υπουργείου, πλήρης κατάργησή τους δεν αναμένεται να συμβεί, αλλά το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ανάγκη επανασχεδιασμού του όλου τρόπου φορολογίας και μελετώνται όλες οι περιπτώσεις. Και αυτές που πρέπει να γίνουν για να διευκολυνθούν συγκεκριμένες κατηγορίες χωρίς δημοσιονομικό κόστος, αλλά και εκείνες που θα φέρουν πραγματικές ελαφρύνσεις.

Ασκήσεις επί χάρτου γίνονται επίσης για τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 1.000 ευρώ, αλλά και για τη μείωση της προκαταβολής φόρου σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Αναφορικά με το ζήτημα της προκαταβολής, εξετάζεται να πέσει στο 40% ή και παρακάτω, από 55% που ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ για τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) από 80% που είναι σήμερα εκτιμάται ότι θα μειωθεί κάτω από 60%. Εκεί που δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι είναι στην προκαταβολή φόρου που επιβάλλεται στις τράπεζες και σήμερα ανέρχεται στο 100% του φόρου που προκύπτει βάσει των κερδών του προηγούμενου έτους. Το σίγουρο είναι ότι ο Πρωθυπουργός στην όποια απόφαση πάρει για το συγκεκριμένο θέμα θα λάβει σοβαρά υπόψη του το πλήγμα που έχει υποστεί το εκλογικό σώμα από το συγκεκριμένο μέτρο.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», πρόσφατα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη με κυβερνητικούς βουλευτές, όπου του ζητήθηκε να γίνει στη ΔΕΘ ένα «Big Bang» παροχών με βασικότερο αίτημα την καταβολή 13ης σύνταξης και 13ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους. Ωστόσο, η δήλωση του νέου υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου, πως θα υπάρξει ολιστική προσέγγιση ως προς τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες στο επόμενο πακέτο της ΔΕΘ και πως δεν πρόκειται να δοθεί 13η σύνταξη και 13ος μισθός στους δημοσίους, απηχεί την κεντρική αντίληψη όχι μόνο του αρμόδιου υπουργείου αλλά κυρίως του Μεγάρου Μαξίμου. Μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ζητήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου να προχωρήσει σε αυτή τη δήλωση ο κ. Μαρκόπουλος ώστε να κλείσει ένα μέτωπο παροχολογίας που ουσιαστικά έχει ανοίξει και από αρκετούς κυβερνητικούς βουλευτές, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα, όταν επισκέπτονται τις εκλογικές περιφέρειές τους, καλλιεργούν ένα κλίμα ότι στην 90ή ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα τάξει και θα δώσει τα πάντα. Κάτι τέτοιο, όπως ανέφερε και ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. Μαρκόπουλος, δεν μπορεί να συμβεί, καθώς η επαναφορά της 13ης σύνταξης κοστίζει περίπου 2,5 δισ. ευρώ ετησίως και του 13ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους 1,5 δισ. ευρώ. Σύνολο περίπου 4 δισ. ευρώ, όταν το πακέτο της περασμένης ΔΕΘ ήταν 1,76 δισ. ευρώ.

Οι συνταξιούχοι

Πάντως, όσον αφορά το μέτωπο των συνταξιούχων, μπορεί να μη δοθεί τελικά ολόκληρη η 13η σύνταξη, αλλά αυτό που εξετάζεται είναι να διπλασιαστεί η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται τον Νοέμβριο κάθε έτους και να φθάσει έως 600 ευρώ χωρίς τεράστιο δημοσιονομικό κόστος. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει ο κ. Πιερρακάκης για το πακέτο της επικείμενης ΔΕΘ είναι περίπου 1,2 δισ. ευρώ, ενώ οι πιο αισιόδοξοι κρίνουν ότι μπορεί αυτό να φθάσει τα 1,8 δισ. ευρώ ή ακόμη και τα 2 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ