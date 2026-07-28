Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα

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Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τις απώλειες των μετοχών τεχνολογίας να αντισταθμίζονται από τα κέρδη των εταιριών ειδών πολυτελείας και καταναλωτικών προϊόντων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν σταθερός στις 645,32 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας.

Οι μετοχές τεχνολογίας ήταν αυτές με τη μεγαλύτερη πτώση, καταγράφοντας απώλειες 0,8%. Ο κλάδος των εταιριών οικιακών προϊόντων και προϊόντων προσωπικής υγιεινής σημείωσε άνοδο 1,8%.

Ο DAX στη Φρανκφούρτη σημειώνει άνοδο 0,47%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύεται κατά 0,31%, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι καταγράφει κέρδη 0,69%.

Την ίδια στιγμή, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται στις κεντρικές τράπεζες και τα μακροοικονομικά στοιχεία.

Η Fed αύριο θα ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια, ενώ την Παρασκευή παίρνουν σειρά η Τράπεζα της Ιαπωνίας και της Αγγλίας.

Παράλληλα, την τρέχουσα εβδομάδα δημοσιεύονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα στοιχεία για την ανεργία και την πορεία του ΑΕΠ σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ.