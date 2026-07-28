Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες διακυμάνσεις στο ξεκίνημα

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Με οριακές μεταβολές κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών στην έναρξη της συνεδρίασης της Τρίτης, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές και της συνέχισης της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων. Το θετικό κλίμα που επικρατεί στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, λειτουργεί υποστηρικτικά για το επενδυτικό ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να οδηγεί σε έντονες κινήσεις.

Λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών, στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης διαμορφωνόταν στις 2.516,35 μονάδες, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,06%, ενώ η αξία των συναλλαγών ανερχόταν στα 20,55 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας συγκρατημένη επενδυτική δραστηριότητα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στους επιμέρους δείκτες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρεί κατά 0,04%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει απώλειες 0,02%, με τις μεταβολές να παραμένουν περιορισμένες στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Οι μετοχές

Στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνει η Coca-Cola HBC, η οποία ενισχύεται κατά 2,45%. Ακολουθούν η Allwyn με κέρδη 0,81%, η Viohalco με άνοδο 0,58% και ο ΟΛΠ, ο οποίος κινείται υψηλότερα κατά 0,57%.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Aktor, η οποία υποχωρεί κατά 2,75%. Απώλειες καταγράφουν επίσης η Motor Oil (-1,20%), η ΔΕΗ (-0,98%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,84%).

Η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει ισορροπημένη, καθώς 36 μετοχές κινούνται ανοδικά, 39 υποχωρούν και 19 παραμένουν αμετάβλητες.

Από τις μετοχές της ευρύτερης αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ο Δρομέας με κέρδη 2,99% και η Εβροφάρμα με άνοδο 2,51%. Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνουν η Μουζάκης, η οποία υποχωρεί κατά 6,53%, και η Κέκροψ, με πτώση 3,15%. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τόσο τις διεθνείς εξελίξεις όσο και τα εταιρικά αποτελέσματα, αναζητώντας νέους καταλύτες που θα μπορούσαν να δώσουν σαφέστερη κατεύθυνση στην αγορά.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και στις αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών για τη νομισματική πολιτική. Οι εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και η πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν τη βραχυπρόθεσμη τάση στο ελληνικό χρηματιστήριο.