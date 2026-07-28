Ευρώπη: Ο Ρήνος «στεγνώνει» και απειλεί την ενεργειακή ασφάλεια

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Προς πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα οδεύει η στάθμη των υδάτων σε πολλά σημεία του ποταμού Ρήνου, λόγω του καύσωνα που πλήττει την κεντρική Ευρώπη, θέτοντας σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια καθώς δυσκολεύεται η μεταφορά άνθρακα και καυσίμων.

Η στάθμη των υδάτων στο Κάουμπ, ένα κομβικό σημείο συμφόρησης για τις αποστολές που κατευθύνονται προς τη νότια Γερμανία και την Ελβετία, έχουν ήδη υποχωρήσει στα 28 εκατοστά, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2018, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι το επίπεδο βύθισης των φορτηγίδων θα μπορούσε να μειωθεί ακόμη περισσότερο αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας ενδεχομένως τα 24 εκατοστά την Παρασκευή, γεγονός που θα αποτελούσε το χαμηλότερο σημείο από το 1990, οπότε και χρονολογούνται τα διαθέσιμα στοιχεία.

Σε υψηλό 17 ετών το κόστος μεταφοράς

Ο ποταμός, ο οποίος εκτείνεται σε διαδρομή περίπου 800 μιλίων (1.290 χιλιομέτρων) από την Ελβετία έως τη Βόρεια Θάλασσα, μεταφέρει πόρους στους οποίους περιλαμβάνονται ο άνθρακας, τα προϊόντα πετρελαίου και το σιδηρομετάλλευμα, καθώς και εμπορευματοκιβώτια.

Η πτώση της στάθμης στον Ρήνο διαταράσσει ήδη τις εμπορευματικές μεταφορές. Το κόστος μεταφοράς ντίζελ από το Ρότερνταμ στο Καρλσρούη -ακόμη πιο βαθιά στην ενδοχώρα από το σημείο συμφόρησης του Κάουμπ- έχει αυξηθεί σε υψηλό 17 ετών – για την ακρίβεια από τότε που το Bloomberg άρχισε να συλλέγει τα σχετικά δεδομένα.

Η στάθμη του Ρήνου προς χαμηλό 35 ετών

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο μετρητής στο Κάουμπ θα πέσει κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ του 2018, γράφει το Bloomberg.

Η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται σύντομα, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα. Οι θερμοκρασίες στη Φρανκφούρτη προβλέπεται να φτάσουν έως και τους 39°C την Πέμπτη, ενώ αναμένονται ελάχιστες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες.

«Με κάθε εκατοστό γίνεται όλο και πιο δύσκολο», δήλωσε ο Φλόριαν Κρέκελ από τη γερμανική WSV, η οποία διαχειρίζεται τις πλωτές οδούς της χώρας. «Δεν υπάρχει βροχή στον ορίζοντα».

Η διαταραχή εμφανίζεται επίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις προμήθειες άνθρακα. Τα αποθέματα άνθρακα στα λιμάνια του κόμβου Άμστερνταμ-Ρότερνταμ-Αμβέρσα έχουν αυξηθεί κατά περίπου 75% από την άνοιξη, σύμφωνα με την DBX Commodities, ενώ οι φορτώσεις φορτηγίδων για τη μεταφορά αυτών των προμηθειών στην ενδοχώρα έχουν μειωθεί κατά τα τρία τέταρτα.

«Ο Ρήνος έχει ουσιαστικά “κλειδώσει την πόρτα” στην παράδοση άνθρακα στην ενδοχώρα, και το Ρότερνταμ είναι το μέρος όπου σχηματίζουν ουρές τα φορτηγά», δήλωσε ο Αλεξάντρ Κλοντ, διευθύνων σύμβουλος της DBX Commodities.