 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
}

Καύσωνας: Αυξάνει τις οικονομικές πιέσεις στις χώρες της ΕΕ – Ορατός ο κίνδυνος πληθωρισμού στα τρόφιμα

Ο καύσωνας επιβαρύνει ήδη με πολλά δις τα κράτη μέλη της ΕΕ - Ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις και ποιες χώρες επιβαρύνονται περισσότερο

Κλιματική αλλαγή 21.07.2026, 17:35
Σχολιάστε
Καύσωνας: Αυξάνει τις οικονομικές πιέσεις στις χώρες της ΕΕ – Ορατός ο κίνδυνος πληθωρισμού στα τρόφιμα
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σχεδόν 70 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να δαπανούν κάθε χρόνο έως το 2050 τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ο καύσωνας ως παράγοντας κινδύνου για τις οικονομίες της Γηραιάς Ηπείρου είναι εδώ και ταρακουνάει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Μάλιστα, ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο δεύτερος θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, και ειδικά στη Δυτική Ευρώπη ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι έντονοι καύσωνες έσπασαν ρεκόρ θερμοκρασίας, με κορυφώσεις έως και 9°C πάνω από τον μέσο όρο στη Γαλλία και τη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S). Μόνο η Κύπρος και η Μάλτα είχαν κανονικές θερμοκρασίες.

Καύσωνας

Η «πύρινη» αφύπνιση

Τα κύματα καύσωνα αυτού του καλοκαιριού θα πρέπει να αποτελέσουν «αφύπνιση για όλους τους Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Carsten Brzeski, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικών στην ING Group NV.

Τα ακραία θερμοκρασιακά φαινόμενα «έχουν πραγματικά πλήξει όλη την Ευρώπη». Ως εκ τούτου, το θερμόμετρο έχει πλέον «γίνει ένας κύριος δείκτης» που άνθρωποι σαν αυτόν πρέπει να παρακολουθούν αδιαλείπτως, όπως είπε.

Με τη σειρά της, η Allianz SE, η μεγαλύτερη κύρια ασφαλιστική εταιρεία της Ευρώπης, δημοσίευσε πρόσφατα προσομοιώσεις θερμικών επιπτώσεων που δείχνουν ότι η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, αντιμετωπίζει οικονομικές απώλειες έως το 2030 ύψους περίπου 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρει το Bloomberg. Για τη Γαλλία, το ποσό είναι 240 δισεκατομμύρια δολάρια.

Καύσωνας

Καύσωνας: Οι οικονομικές επιπτώσεις

Τα στοιχεία της Allianz, τα οποία αποτελούν προεκτάσεις βασισμένες στο εκτιμώμενο κόστος των καυσώνων μεταξύ 2014 και 2024, εξέπληξαν τους οικονομολόγους που έκαναν την ανάλυση, λέει στο Bloomberg ο Hazem Krichene, ανώτερος οικονομολόγος για το κλίμα στην Allianz.

«Σε δύο ή τρεις δεκαετίες, θα έχουμε αυτή την πολύ γρήγορη μεταβολή» στις θερμοκρασίες, είπε ο Krichene. «Και καταλήγουμε να έχουμε αστικές υποδομές που δεν είναι πολύ καλά προσαρμοσμένες στη θέρμανση» πρόσθεσε.

Η ζέστη δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο στον οποίο οι αναμενόμενες αποδόσεις κεφαλαίου μειώνονται, οι επενδύσεις πέφτουν και η παραγωγική ικανότητα συρρικνώνεται, σύμφωνα με την Allianz.

Αυτό οδηγεί σε ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού, το οποίο μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε εφιάλτη για τους φορείς χάραξης πολιτικής που προσπαθούν να διατηρήσουν τη σταθερότητα στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, σημειώνει το Bloomberg.

Καύσωνας

Σε δυσχερέστερη θέση η νότια Ευρώπη – Εκτιμήσεις για πληθωρισμό

Μέρος της πρόκλησης στην Ευρώπη είναι ότι οι βόρειες χώρες με ψυχρότερα κλίματα θα αντιμετωπίσουν πιο ευνοϊκές οικονομικές πορείες καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, ενώ οι μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, διατρέχουν κίνδυνο σημαντικών οικονομικών πιέσεων, σύμφωνα με την ανάλυση της Allianz.

Εντός της ευρωζώνης, η οποία εκτείνεται από τη Φινλανδία έως την Ελλάδα, αυτό θέτει ένα «οξύ» δίλημμα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο Brzeski σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη δημοσιεύσει εκτιμήσεις που δείχνουν ότι οι καύσωνες και η ξηρασία θα μπορούσαν να αυξήσουν τον πληθωρισμό των τροφίμων κατά περίπου 0,4 έως 0,9 ποσοστιαίες μονάδες – μια επίπτωση που έχει τη δυνατότητα να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Διώρυγα Παναμά: Μειώνει προσωρινά τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο
World

Η Διώρυγα του Παναμά μειώνει τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο
Πετρέλαιο: Τα ασιατικά διυλιστήρια στρέφονται στο Σουέζ για το σαουδαραβικό πετρέλαιο
World

Μέσω Σουέζ η μεταφορά πετρελαίου στα ασιατικά διυλιστήρια
Γαλλία: Οι επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων καυσώνων στην οικονομία
World

Τι στοιχίζουν οι καύσωνες στη γαλλική οικονομία
Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων
World

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων
Μέση Ανατολή: Νέα προβλήματα στη ναυσιπλοϊα απο την εμπλοκή των Χούθι
World

Νέο σοκ για την αγορά πετρελαίου από την εμπλοκή των Χούθι
Καύσωνας: Αυξάνει τις οικονομικές πιέσεις στις χώρες της ΕΕ – Ορατός ο κίνδυνος πληθωρισμού στα τρόφιμα
Κλιματική αλλαγή

Γιατί ο καύσωνας απειλεί τις οικονομίες της ΕΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η αντίσταση της ΕΕ θα συρρικνώσει το «πακέτο» της IPO της Shein
Reuters Breakingviews

Πώς η ΕΕ «πληγώνει» την IPO της Shein

Η τύχη της Shein ενδέχεται να «ξεθωριάζει» ταχύτερα από ό,τι η γρήγορη μόδα της

Katrina Hamlin
Χούθι: Απειλούν με αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας νέο μέτωπο στην ενεργειακή κρίση
World

Πώς οι Χούθι βοηθούν το Ιράν να ελέγξει την ενέργεια

Πώς ο αποκλεισμός των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα σφίγγει τον έλεγχο του Ιράν στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Οι τράπεζες έσφιξαν την κάνουλα των δανείων
World

ΕΚΤ: Οι τράπεζες έσφιξαν την κάνουλα των δανείων

Η έκβαση των συνομιλιών ΗΠΑ -Ιράν αποτελεί σημαντική πηγή αβεβαιότητας - Τι αναφέρει η έκθεση της ΕΚΤ

Τζούλη Καλημέρη
Καύσωνας: Αυξάνει τις οικονομικές πιέσεις στις χώρες της ΕΕ – Ορατός ο κίνδυνος πληθωρισμού στα τρόφιμα
Κλιματική αλλαγή

Γιατί ο καύσωνας απειλεί τις οικονομίες της ΕΕ

Ο καύσωνας επιβαρύνει ήδη με πολλά δις τα κράτη μέλη της ΕΕ - Ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις και ποιες χώρες επιβαρύνονται περισσότερο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Vitex: Αποδοτικό το 2025 παρά την πτώση κερδών – Η πρόσφατη εξαγορά και το rebranding
Business

Οι επιδόσεις της Vitex το 2025 - Το στοίχημα του rebranding

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 6,1% πέτυχε η Vitex το 2025 - Τα κέρδη υποχώρησαν αλλά η ρευστότητα βελτιώθηκε

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Καφές: Γιατί οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τις κάψουλες και στρέφονται στους κόκκους
World

Τέλος οι κάψουλες καφέ;

Πώς οι αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετώπισε ο καφές από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση αλλάζει τις τάσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μειώσεις τιμών: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βάζει δύσκολα στο νέο «κύμα» εκπτώσεων
Economy

Μειώσεις τιμών: Δυσκολεύει το στοίχημα της 1ης Σεπτεμβρίου

Η άνοδος του πετρελαίου και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα προβληματίζουν τη βιομηχανία για τις μειώσεις τιμών - Οι ενστάσεις για το χρονοδιάγραμμα

Δημήτρης Χαροντάκης
Πολεοδομίες σε κρίση: Η υπόθεση της Ρόδου και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα
Ακίνητα

Το πόρισμα-φωτιά για τη Ρόδο και οι σκιές στις ΥΔΟΜ όλης της χώρας

Ελλιπείς ελέγχους για έκδοση αδειών και παραλείψεις στη βεβαίωση προστίμων αυθαιρέτων εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στη Ρόδο - Η επόμενη μέρα για τις πολεοδομίες

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Κλιματική αλλαγή
Διώρυγα Παναμά: Μειώνει προσωρινά τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο
World

Η Διώρυγα του Παναμά μειώνει τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο

Σε νέα «δοκιμασία» το παγκόσμιο εμπόριο καθώς η Διώρυγα του Παναμά περιορίζει τις κρατήσεις

Γαλλία: Οι επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων καυσώνων στην οικονομία
World

Τι στοιχίζουν οι καύσωνες στη γαλλική οικονομία

Τι αναφέρει ειδικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων
World

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων

Το Άμπου Ντάμπι ελπίζει να γίνει σημαντικός εξαγωγέας LNG, καθώς οι παγκόσμιοι αγοραστές αναζητούν ασφαλείς προμήθειες φυσικού αερίου.

Μέση Ανατολή: Νέα προβλήματα στη ναυσιπλοϊα απο την εμπλοκή των Χούθι
World

Νέο σοκ για την αγορά πετρελαίου από την εμπλοκή των Χούθι

Αλλαγή πορείας στην Ερυθρά θάλασσα για δυο tanker μετα από απειλές των Χούθι - Προβλήματα στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Καύσωνας: Αυξάνει τις οικονομικές πιέσεις στις χώρες της ΕΕ – Ορατός ο κίνδυνος πληθωρισμού στα τρόφιμα
Κλιματική αλλαγή

Γιατί ο καύσωνας απειλεί τις οικονομίες της ΕΕ

Ο καύσωνας επιβαρύνει ήδη με πολλά δις τα κράτη μέλη της ΕΕ - Ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις και ποιες χώρες επιβαρύνονται περισσότερο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γαλλία: Ψηφίζεται η απαγόρευση των social media για παιδιά
World

Στη γαλλική Εθνοσυνέλευση η απαγόρευση των social media για παιδιά

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών στη Γαλλία δεν θα επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου

Volkswagen: Κοντά σε πώληση μεριδίου της ινδικής μονάδας παραγωγής
World

Η Volkswagen κοντά στην πώληση μεριδίου της ινδικής μονάδας

Η συναλλαγή, εάν οριστικοποιηθεί, θα ολοκληρώσει μια πολυετή αναζήτηση από την Volkswagen για έναν τοπικό Ινδό συνεργάτη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Διώρυγα Παναμά: Μειώνει προσωρινά τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο
World

Η Διώρυγα του Παναμά μειώνει τις διελεύσεις λόγω Ελ Νίνιο

Σε νέα «δοκιμασία» το παγκόσμιο εμπόριο καθώς η Διώρυγα του Παναμά περιορίζει τις κρατήσεις

ΕΕ: Απαγορεύει την καταστροφή απούλητων ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ ένδυσης – Τι θα ισχύει
Green

«Τέλος» στην καταστροφή απούλητων ρούχων, αξεσουάρ και υποδημάτων

Απόφαση-σταθμός της ΕΕ για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων ώστε να περιοριστεί η σπατάλη χρημάτων και φυσικών πόρων

Αλέξανδρος Καψύλης
ΙΟΒΕ: Ένας στους επτά νέους στην Ελλάδα μένει εκτός εργασίας και εκπαίδευσης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καμπανάκι από το ΙΟΒΕ: 1 στους 7 νέους εκτός εργασίας και εκπαίδευσης

Το παράδοξο με τους πτυχιούχους και η κατάσταση στις ελληνικές περιφέρειες, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Traffic Commander Tackles Attica’s Chronic Traffic Jams
English Edition

Traffic Commander Tackles Attica’s Chronic Traffic Jams

Greece launches Traffic Commander, an AI-powered system designed to monitor Attica’s roads in real time and tackle chronic congestion

Πετρέλαιο: Τα ασιατικά διυλιστήρια στρέφονται στο Σουέζ για το σαουδαραβικό πετρέλαιο
World

Μέσω Σουέζ η μεταφορά πετρελαίου στα ασιατικά διυλιστήρια

Η νέα διαδρομή με διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ και παράκαμψη του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας στην Αφρική, θα απαιτήσει έως και τέσσερις επιπλέον εβδομάδες

Γαλλία: Οι επιπτώσεις των επαναλαμβανόμενων καυσώνων στην οικονομία
World

Τι στοιχίζουν οι καύσωνες στη γαλλική οικονομία

Τι αναφέρει ειδικό σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι

Predator Spyware Scandal: Athens Court Rejects Ex-PM Aide’s Lawsuit Against Reporter
English Edition

Predator Spyware Scandal: Athens Court Rejects Ex-PM Aide’s Lawsuit Against Reporter

The court found that Koukakis based his reporting and commentary on the evidence available at the time

Καύσωνας: Μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καύσωνας: Μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Ποιές ώρες θα είναι υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη στις περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και στο σύνολο της Αττικής

ElvalHalcor: Αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση για τις νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Business

ElvalHalcor: Πρεμιέρα στις 22/7 για τις νέες μετοχές στο ΧΑ

Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ της ElvalHalcor κατά 2,75 φορές - Πότε κατανέμονται οι μετοχές

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων
World

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων

Το Άμπου Ντάμπι ελπίζει να γίνει σημαντικός εξαγωγέας LNG, καθώς οι παγκόσμιοι αγοραστές αναζητούν ασφαλείς προμήθειες φυσικού αερίου.

Τραμπ: Ετοιμος να «πατήσει το κουμπί» σε περίπτωση που οι Χούθι επιβάλλουν αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας
Κόσμος

Ο Τραμπ απειλεί με σκληρή απάντηση τους Χούθι

Οι Χούθι απειλούν με αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας και ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει έτοιμος να κάνει «αυτό που πρέπει», σε περίπτωση που αυτό γίνει πράξη

ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Στα 25,3 ευρώ η τιμή-στόχος για τη Cenergy
Business

Cenergy: Ανεβάζει στα 25,3 ευρώ την τιμή στόχο η AXIA - Alpha Finance

H ΑΧΙΑ – Alpha Finance ανεβάζει στα 25,3 ευρώ την τιμή-στόχο για τη Cenergy - Σύσταση για αγορά

Μέση Ανατολή: Νέα προβλήματα στη ναυσιπλοϊα απο την εμπλοκή των Χούθι
World

Νέο σοκ για την αγορά πετρελαίου από την εμπλοκή των Χούθι

Αλλαγή πορείας στην Ερυθρά θάλασσα για δυο tanker μετα από απειλές των Χούθι - Προβλήματα στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Greek Consumers Cut Costs as Holiday Spending Stays Cautious
English Edition

Greek Consumers Cut Costs as Holiday Spending Stays Cautious

Rising prices are reshaping shopping and travel habits in Greece, with consumers prioritizing value, comparing prices more carefully and choosing more affordable holiday options

ΑΑΔΕ: Καταβάλλεται η 2η δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης σε 88.833 αγρότες
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πληρωμή 24,79 εκατ. από την ΑΑΔΕ για επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης

Το συνολικό ποσό της σημερινής καταβολής από την ΑΑΔΕ ανέρχεται σε 24.790.488,49 ευρώ και αφορά αγορές του 2ου τριμήνου 2026

Τράπεζα Χανίων: Συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ
Τράπεζες

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επιλέχθηκε από το Ευρωσύστημα για να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και δοκιμής του ψηφιακού ευρώ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies