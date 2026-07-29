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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με ώθηση από ενέργεια και πρώτες ύλες

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή στηρίζουν τις ενεργειακές μετοχές

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 29.07.2026, 11:00
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με ώθηση από ενέργεια και πρώτες ύλες
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Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται σε θετικό έδαφος την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα εταιρικά αποτελέσματα και τις επικείμενες ανακοινώσεις οικονομικών επιδόσεων από τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,28%, διαμορφούμενος στις 648,68 μονάδες. Τη μεγαλύτερη ώθηση προσφέρουν οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης και ενέργειας, καθώς η άνοδος των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και του πετρελαίου ενισχύει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους κλάδους.

Οι δείκτες

Ο δείκτης πρώτων υλών ενισχύεται κατά 1,5%, με τη Glencore να σημειώνει άνοδο περίπου 4%, έπειτα από την ανακοίνωση αύξησης της παραγωγής χαλκού στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Παράλληλα, οι ενεργειακές μετοχές κινούνται υψηλότερα κατά 1,6%, καθώς το Brent συνεχίζει την ανοδική του πορεία, επηρεαζόμενο από τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,15% στις 25.529,87 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,50% φτάνοντας στις 8.501,11 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινείται υψηλότερα κατά 0,53% στις 10.928,91 μονάδες.

Ο Euro Stoxx 50 σημειώνει ήπια άνοδο 0,11% στις 6.296,45 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει κέρδη 0,71% στις 52.067 μονάδες. Αντίθετα, ο ισπανικός IBEX 35 κινείται πτωτικά, υποχωρώντας κατά 0,67% στις 19.594,09 μονάδες.

Στο επίκεντρο των επενδυτών παραμένει ο τεχνολογικός κλάδος, ο οποίος δέχεται πιέσεις μετά τις ανακοινώσεις της νοτιοκορεατικής SK Hynix. Παρότι η εταιρεία παρουσίασε σημαντική αύξηση σε κέρδη και έσοδα χάρη στην ισχυρή ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τα αποτελέσματα δεν ξεπέρασαν τις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες της αγοράς, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου και το ύψος των επενδύσεων στην AI.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης τεχνολογίας υποχωρεί κατά 0,4%, με την αγορά να περιμένει πλέον τα αποτελέσματα των μεγάλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, τα οποία εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν βαρόμετρο για τη συνέχεια του επενδυτικού κύκλου στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, ο κλάδος ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης ενισχύεται κατά 1,2%, με τη μετοχή της Kering να πραγματοποιεί άλμα 10,7%, καθώς οι επιδόσεις της Gucci στο δεύτερο τρίμηνο αποδείχθηκαν καλύτερες από τις προβλέψεις των αναλυτών.

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