Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Φρένο στο ράλι έβαλε ο τεχνολογικός τομέας

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Με ήπια κέρδη έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι απώλειες στις μετοχές τεχνολογίας, με επικεφαλής την ASML, έβαλαν φρένο στο ράλι που τροφοδοτήθηκε από την άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με οριακή άνοδο στις 644,62 μονάδες, αφού νωρίτερα άγγιξε το υψηλότερο επίπεδό του από τις 7 Ιουλίου.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,42% και έκλεισε στις 10.781,75 μονάδες, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1,04% στις 25.361,03 μονάδες και ο CAC 40 έκλεισε με κέρδη 0,4% στις 8.406,06 μονάδες.

Στο ταμπλό

Ο δείκτης τεχνολογίας σημείωσε πτώση 1,7%, αντιστρέφοντας τα προηγούμενα κέρδη, καθώς η ASML σημείωσε πτώση 8,4%.

Η εφημερίδα «The Information» ανέφερε ότι η Κίνα έχει ξεκινήσει την κατασκευή μηχανημάτων λιθογραφίας βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας με εμβάπτιση, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της χώρας, ένα βασικό εργαλείο κατασκευής μικροτσίπ που για πολύ καιρό κυριαρχούσε η ASML.

Η αδυναμία εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο, με την ASM International να καταγράφει πτώση 7,1% και την BE Semiconductor 9,7%.

Το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε κατά 7,2% κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, αφού η Ουάσινγκτον σταμάτησε τις αεροπορικές επιδρομές της στο Ιράν και η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή σε αντάλλαγμα.Οι μετοχές ενέργειας υποχώρησαν κατά 2%, καθιστώντας τες τον τομέα με τη χειρότερη απόδοση στον STOXX 600.

Οι μετοχές ταξιδιών και αναψυχής ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων, με άνοδο σχεδόν 2%, καθώς οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου βελτίωσαν τις προοπτικές για τις αεροπορικές εταιρείες. Η Lufthansa, η IAG και η Ryanair (RYA.I) ενισχύθηκαν περισσότερο από 1%.

Μεταξύ άλλων μετοχών, η AstraZeneca σημείωσε άνοδο ⁠1,7% αφού η φαρμακευτική εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για το 2026.

Η Vodafone σημείωσε άνοδο 4,9% αφού η εταιρεία τηλεπικοινωνιών αναθεώρησε προς τα πάνω τις προοπτικές της, ώστε να αντανακλά την πρόσφατη απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Safaricom στην Κένυα, και δήλωσε ότι αναμένει να παρουσιάσει αποτελέσματα στο ανώτερο άκρο του αναθεωρημένου εύρους.

Η Zabka σημείωσε πτώση 9,6% αφού η ιαπωνική Seven & I Holdings (αποφάσισε να μην προχωρήσει σε πιθανή επένδυση στον πολωνικό διαχειριστή καταστημάτων ψιλικών.

«Η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών ​οφείλεται σε αυτή την αντιστροφή της πορείας των τιμών του πετρελαίου, και ενδέχεται να διαρκέσει για κάποιο διάστημα αν συνεχίσουμε να βλέπουμε τις τιμές του αργού ‌να ⁠μειώνονται», ανέφερε σε σημείωμά του ο Chris Beauchamp, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της IG.

Η πρόσφατη έξαρση των εχθροπραξιών είχε αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ιδίως σε περιοχές που εισάγουν ενέργεια, όπως η Ευρώπη και η Ασία.

Με το βλέμμα στη Fed

Οι επενδυτές εστιάζουν πλέον στην απόφαση της Fed την Τετάρτη, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων με τις αγορές να αναμένουν να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Οι επενδυτές θα εξετάσουν επίσης προσεκτικά τα αποτελέσματα μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, όπως η Microsoft, η Meta Platforms, η Amazon και η Apple αναζητώντας ενδείξεις για το αν η άνοδος της αγοράς που οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνεχιστεί.