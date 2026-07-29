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Wall Street: Άνοιγμα με πτώση

Η Wall Street αναμένει την απόφαση της Fed για τη νομισματική πολιτική, εν μέσω εντάσεων στη Μέση Ανατολή,

Wall Street 29.07.2026, 16:55
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Wall Street: Άνοιγμα με πτώση
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Πτωτικά ξεκίνησε η συνεδρίαση στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές περίμεναν την απόφαση της Fed για τη νομισματική πολιτική, εν μέσω των υποβόσκουσων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ οι μετοχές των τσιπ αντιμετώπισαν δυσκολίες ενόψει των κερδών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 73,1 μονάδες, ή 0,14%, στις 52674,21. Ο S&P 500  υποχώρησε κατά 10,6 μονάδες, ή 0,14%, στις 7418,16. ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 13,4 μονάδες, ή 0,05%, στις 24863,48 μονάδες στο άνοιγμα.

Ανοδικά το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου διεύρυναν τα κέρδη τους αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο του Fox News ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «σκληρά» σε απάντηση στις αιφνιδιαστικές επιθέσεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο 6,9% στα 89,88 δολάρια το βαρέλι. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά την Τρίτη ότι οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εκτόξευσαν «πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους σε μια απόπειρα αιφνιδιαστικής επίθεσης εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που εδρεύουν στη Μέση Ανατολή».

Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία, δήλωσε η Centcom.

Εν αναμονή της Fed

Οι επενδυτές προσβλέπουν επίσης στην απόφαση πολιτικής της Fed και στην επακόλουθη συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο Κέβιν Γουόρς το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι traders συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των funds της Fed αποτιμούν με πιθανότητα σχεδόν 70% η κεντρική τράπεζα να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο τρέχον εύρος-στόχο 3,5% έως 3,75%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι αγορές δίνουν υπερβολικό βάρος στον κίνδυνο πληθωρισμού και πολύ μικρό βάρος στις οικονομικές συνέπειες μιας περαιτέρω σύσφιξης» εξηγεί στο CNBC η Julia Hermann, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών στη New York Life Investment Management. «Μια πιο επιθετική επικοινωνιακή στάση πιθανότατα θα δοκίμαζε την σημερινή ηγετική θέση της αγοράς σε στενό επίπεδο περισσότερο από ό,τι στην ευρύτερη αγορά».

Στο ταμπλό της Wall Street

Οι μετοχές των ημιαγωγών υποχώρησαν, με το iShares Semiconductor ETF να υποχωρεί κατά 0,4%.

Οι μετοχές εταιρειών τσιπ έρχονται μετά από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με πτώση σχεδόν 7% μέχρι σήμερα, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την απόδοση των τεράστιων δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και φόβων για μεγαλύτερο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Οι εισηγμένες στο αμερικανικό χρηματιστήριο μετοχές της SK Hynix υποχώρησαν κατά 0,4%, αφού τα εξαιρετικά κέρδη της νοτιοκορεατικής εταιρείας κατασκευής μνημών παρόλα αυτά δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών. Η μετοχή έκλεισε με πτώση 9,6% στη Σεούλ την Τετάρτη, αφού είχε υποχωρήσει 15% νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Οι μετοχές της Procter & Gamble υποχώρησαν περισσότερο από 3%, αφού η εταιρεία καταναλωτικών αγαθών δεν κάλυψε τις προσδοκίες εσόδων στο τελευταίο τρίμηνο. Οι μετοχές της Ford Motor σημείωσαν άνοδο 5% αφότου η αυτοκινητοβιομηχανία ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη και αύξησε την πρόβλεψή της για το 2026.

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