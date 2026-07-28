Wall Street: Σε άνοδο ο Dow Jones, πέμπτη ημέρα απωλειών για τον Nasdaq

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Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο την Τρίτη, υποστηριζόμενος από τα ισχυρά κέρδη, την πτώση των τιμών του πετρελαίου και την ανακατανομή κεφαλαίων από τον τομέα των ημιαγωγών προς άλλους τομείς της αγοράς.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Dow σημείωσε άνοδο 537 μονάδων, ή 1,03% και έκλεισε στις 52.747,32 μονάδες. Η μετοχή της Sherwin-Williams σημείωσε άνοδο 8% χάρη στα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου, οδηγώντας τον δείκτη αναφοράς σε άνοδο. Ο γίγαντας των ποτών Coca-Cola σημείωσε άνοδο σχεδόν 5% χάρη στα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο στα έσοδα όσο και στα κέρδη, καθώς και στην αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεών της για ολόκληρο το έτος.

Ο S&P 500 έκλεισε με άνοδο 0,21% στις 7.428,78 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε μικρή πτώση της τάξης του 0,22%, στις 24.876,912 μονάδες, αν και η άνοδος των μετοχών εταιρειών λογισμικού συνέβαλε στην ανάκαμψη του δείκτη, στον οποίο κυριαρχούν οι εταιρείες τεχνολογίας, από το χαμηλό της συνεδρίασης. Ωστόσο, οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών συνέχισαν να υστερούν, με το ETF VanEck Semiconductor (SMH)

να σημειώνει πτώση άνω του 3%, καταγράφοντας πτώση για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς η Micron έχασε περίπου 10% και η AMD υποχώρησε κατά 8%.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου στήριξε κάπως την αγορά, καθώς το Ιράν συζήτησε το θέμα του Στενού του Ορμούζ με τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 5%, λίγο πάνω από 78 δολάρια ανά βαρέλι. Το αργό Brent έχασε περισσότερο από 6%, κλείνοντας στα 83 δολάρια περίπου.

Οι κινήσεις της αγοράς αντανακλούσαν μια ευρύτερη ανακατανομή που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες, κατά την οποία οι λεγόμενοι τομείς της «παλαιάς οικονομίας» ενισχύονται, ενώ οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας που είχαν σημειώσει ραγδαία άνοδο υφίστανται πτώση.

Το Technology Select Sector SPDR Fund έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 7 Μαΐου. Ταυτόχρονα, το State Street Health Care Select Sector SPDR ETF και το Financials ETF ανέβηκαν σε ιστορικά υψηλά, με κινητήριο δύναμη τα κέρδη των μετοχών του ασφαλιστικού κλάδου.

«Πρόκειται για μια πραγματικά ευρείας κλίμακας εναλλαγή», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ, επκεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Baird, στο CNBC. «Αυτή η αντιστροφή της δυναμικής είναι μια εξέλιξη που παρατηρείται εδώ και έξι έως οκτώ εβδομάδες και σχετίζεται πολύ περισσότερο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αγοράς παρά με οποιεσδήποτε θεμελιώδεις αλλαγές».

Ωστόσο, αυτή η στροφή προς πιο κυκλικούς και, κατά καιρούς, ευαίσθητους στα επιτόκια τομείς, όπως τα καταναλωτικά αγαθά διακριτικής κατανάλωσης, θα εξαρτηθεί από το αν οι τιμές του πετρελαίου και τα επιτόκια παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδά τους, πρόσθεσε.

«Είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς πλήρως ότι οι μετοχές των τομέων των καταναλωτικών αγαθών διακριτικής κατανάλωσης, των χρηματοοικονομικών ή των βιομηχανικών θα συνεχίσουν να προσελκύουν ζήτηση, αν τα επιτόκια κινούνται ανοδικά σε όλη την καμπύλη και το πετρέλαιο τείνει προς τα 100 δολάρια το βαρέλι», δήλωσε ο Μέιφιλντ.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ξεκινά τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική, και πρόκειται για μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις πολιτικής που πρέπει να προβλέψει η αγορά τα τελευταία χρόνια. Οι προβλέψεις των επενδυτών κλίνουν προς το ενδεχόμενο η Fed να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο τέλος της συνεδρίασής της την Τετάρτη, αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα, και μια αύξηση των επιτοκίων δεν αποκλείεται.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των Fed funds προεξοφλούσαν τελευταία μια αύξηση κατά ένα τέταρτο του ποσοστού τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με το Conference Board, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις ΗΠΑ σημείωσε μικρή πτώση τον Ιούλιο, φτάνοντας στο 90,8, καθώς η αντίληψη για την αγορά εργασίας επιδεινώθηκε.

Τα αποτελέσματα των εταιρειών τεχνολογίας παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα της Amazon, της Apple, της Meta Platforms και της Microsoft.