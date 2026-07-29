Τράπεζα Πειραιώς: Ξεπέρασαν τις προσδοκίες τα αποτελέσματα για το β’ τρίμηνο, λέει η AXIA – Alpha Finance

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Ισχυρές επιδόσεις, με τα βασικά έσοδα να ξεπερνούν τις προσδοκίες της εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την ανάλυση της AXIA – Alpha Finance.

Η χρηματιστηριακή, η οποία διατηρεί σύσταση buy για την μετοχή της τράπεζας και τιμή στόχο στα 10,60 ευρώ στέκεται στη δυναμική που εμφανίζουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες ενώ τονίζει ότι η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής και των δραστηριοτήτων ακινήτων, τα συνολικά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 251 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 51% σε ετήσια και 19% σε τριμηνιαία βάση.

Η ένεση από την Τράπεζα Πειραιώς

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ότι τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα 244 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους προσωπικού και της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου μιλώντας στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου 2026 εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που καταγράφει σε σχέση με το στρατηγικό της στόχο για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος.

Πρόκειται όπως είπε, για μία εξέλιξη, ευθέως συνδεδεμένη με την πρόσφατη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, τα αποτελέσματα της οποίας πλέον ενοποιούνται.

Αναβάθμιση στόχων με συντηρητικό τόνο

Η ΑΧΙΑ υπογραμμίζει και το γεγονός πως η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο για τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 2 δισ. ευρώ, από 1,9 δισ. ευρώ προηγουμένως, και για τις προμήθειες σε επίπεδο άνω του 0,9% του ενεργητικού, ενώ τονίζει ότι παρότι η διοίκηση αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιθώρια υπέρβασης, καθώς στο εξάμηνο τα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 0,47 ευρώ και το RoTE το 15,7%, επέλεξε να διατηρήσει επιφυλακτική στάση λόγω των εξωτερικών κινδύνων και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ελκυστική η αποτίμηση της Τράπεζας Πειραιώς

Η AXIA αναμένει ήπια θετική αντίδραση της αγοράς, καθώς η υπέρβαση στα βασικά έσοδα αντισταθμίζεται εν μέρει από τις αυξημένες προβλέψεις και τον προσεκτικό τόνο της διοίκησης.

Η Πειραιώς, όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, είναι η μετοχή με την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών από την αρχή του έτους, με άνοδο περίπου 46%, έναντι 29% του τραπεζικού δείκτη. Διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία 1,45 φορές και P/E 9,3 φορές, βάσει των εκτιμήσεων του 2027.

Η AXIA χαρακτηρίζει την αποτίμηση ελκυστική, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 13% στην τριετία και την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων που διατηρείται πάνω από το 15%.