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Τράπεζες: Πόσα κέρδη θα εμφανίσουν Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Optima και Κύπρου

Η ΑΧΙΑ – Alpha προβλέπει ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο για τις ελληνικές και κυπριακές τράπεζες – Στο επίκεντρο οι στόχοι του 2026 και τα μερίσματα

Τράπεζες 27.07.2026, 19:57
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Τράπεζες: Πόσα κέρδη θα εμφανίσουν Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha, Optima και Κύπρου
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

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Ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο για τις ελληνικές τράπεζες αναμένει η ΑΧΙΑ – Alpha Finance, προβλέποντας καθαρά κέρδη 1,43 δισ. ευρώ (+4,7% σε ετήσια βάση, +5,0% σε τριμηνιαία βάση) για τον κλάδο ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο.

Παράλληλα, θεωρεί ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας θα παραμείνουν ισχυροί, παρά την έντονη πιστωτική ανάπτυξη (+9% σε ετήσια βάση, +2% σε τριμηνιαία βάση), και τις προβλέψεις για τις διανομές μερισμάτων. Η χρηματιστηριακή στην ανάλυση της επισημαίνει ότι η παραπάνω επίδοση θα στηριχθεί κατά κύριο λόγο στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, των προμηθειών και της πιστωτικής επέκτασης.

Σε θετική τροχιά τα οργανικά έσοδα για τις τράπεζες

Η ΑΧΙΑ – Alpha θεωρεί ότι η προσοχή θα παραμείνει στα οργανικά έσοδα για ένα ακόμη τρίμηνο. Η υγιής αύξηση του όγκου, η ισχυρή δραστηριότητα στην Επενδυτική Τραπεζική και τις Αγορές Κεφαλαίων (IBCM), και η υποστηρικτική (βασική) τιμολόγηση αναμένεται να στηρίξουν τη δημιουργία οργανικών εσόδων. Αναμένουμε ότι τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους (NII) σε κλαδικό επίπεδο θα διαμορφωθούν στα 2,42 δισ. ευρώ (+6,5% σε ετήσια βάση, +3,1% σε τριμηνιαία βάση) χάρη στην υγιή αύξηση των δανείων και τη βελτίωση των βασικών επιτοκίων.

Η παραγωγή εσόδων από Προμήθειες (F&C) αναμένεται επίσης να κινηθεί υψηλότερα στα 729 εκατ. ευρώ (+20,0% σε ετήσια βάση, +7,0% σε τριμηνιαία βάση), ωθούμενη από τη χορήγηση νέων δανείων, τα υψηλότερα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AuMs) και τις θετικές τάσεις στις ασφαλιστικές και τραπεζοασφαλιστικές (bancassurance) δραστηριότητες.

Υπό έλεγχο το κόστος, ανέπαφοι οι στόχοι από τον Νόμο Κατσέλη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΑΧΙΑ, τα λειτουργικά έξοδα (opex) αναμένεται να κινηθούν υψηλότερα τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, στο 1,18 δισ. ευρώ (+9% σε ετήσια βάση, +1% σε τριμηνιαία βάση) σε κλαδικό επίπεδο.

Αν και οι διοικήσεις εμφανίζονται καθησυχαστικές όσον αφορά τις πραγματικές τάσεις σε σχέση με τους στόχους, η ΑΧΙΑ – Alpha θεωρεί ότι είναι πιθανές κάποιες μικρές αρνητικές εκπλήξεις, αν και όχι αρκετά μεγάλες για να εκτροχιάσουν την ανοδική πορεία των κερδών. Στο μέτωπο των προβλέψεων, ενώ είναι πιθανές κάποιες πρόσθετες προβλέψεις λόγω των πρόσφατων εξελίξεων που σχετίζονται με τον νόμο Κατσέλη, αναμένει ότι οι ετήσιοι στόχοι για το Κόστος Κινδύνου (CoR) θα παραμείνουν ανέπαφοι, δεδομένων των υποκείμενων τάσεων της ποιότητας του ενεργητικού.

τράπεζες

Ρευστότητα και κεφάλαια στις τράπεζες

Όσον αφορά στο νέο δανεισμό, η ΑΧΙΑ – Alpha εκτιμά ότι θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από τη συγκέντρωση καταθέσεων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ειδικά καθώς οι καταθέσεις λογικά επωφελήθηκαν από ορισμένες μεγάλες εταιρικές τοποθετήσεις λόγω της πρωτοφανούς δραστηριότητας στις αγορές κεφαλαίων (CMs) κατά τη διάρκεια του τριμήνου (περίπου 8 δισ. ευρώ αντλήθηκαν από ελληνικές επιχειρήσεις). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΧΙΑ – Αlpha, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (L/D) αναμένεται να διαμορφωθεί στο 68%, ελαφρώς χαμηλότερα σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την άφθονη ρευστότητα του κλάδου.

Σύμφωνα με την ΑΧΙΑ – Alpha, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες παραμένουν ελκυστικά αποτιμημένες στο 1,45x P/TBV (Τιμή προς Ενσώματη Εσωτερική Αξία) και 9,2x P/E (Τιμή προς Κέρδη)

Για την AXIA, ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στα ίδια τα αποτελέσματα αλλά στις ανακοινώσεις των διοικήσεων για το υπόλοιπο της χρονιάς. Όπως λέει, η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει αναβαθμίσεις των επιχειρηματικών στόχων και τονίζει ότι αυτό που θα καθορίσει τη βραχυπρόθεσμη πορεία των μετοχών είναι το εύρος αυτών των αναθεωρήσεων και ο βαθμός αισιοδοξίας που θα επιλέξουν να εκφράσουν οι διοικήσεις, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διεθνή αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με την ΑΧΙΑ – Alpha, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες παραμένουν ελκυστικά αποτιμημένες στο 1,45x P/TBV (Τιμή προς Ενσώματη Εσωτερική Αξία) και 9,2x P/E (Τιμή προς Κέρδη) με βάση τις εκτιμήσεις του 2027, έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού δείκτη SX7E στο 1,6x P/TBV και 10,1x P/E παράλληλα με την ευνοϊκή αύξηση της κερδοφορίας και τις αναμενόμενες μελλοντικές διανομές (μερίσματα).

Ωστόσο, τάσσετε υπέρ μιας σταδιακής τοποθέτησης (ειδικά δεδομένου του ράλι περίπου 7-9% στα τέλη Ιουλίου), καθώς η αγορά παραμένει αρκετά μεταβλητή, εξαιτίας μιας σειράς εξωτερικών παραγόντων.

Πειραιώς: Στο μικροσκόπιο η Εθνική Ασφαλιστική

Η αρχή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται στις 29 Ιουλίου με την Τράπεζα Πειραιώς. Η AXIA προβλέπει καθαρά κέρδη 340 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση, με βασικούς μοχλούς τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους και την ισχυρή αύξηση των προμηθειών. Ιδιαίτερο βάρος δίνει στη συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία, όπως σημειώνει, αρχίζει να ενισχύει αισθητά τα έσοδα από προμήθειες. Οι αναλυτές αναμένουν ενημέρωση για την πορεία ενσωμάτωσης της ασφαλιστικής, αλλά και πιθανή αναβάθμιση των στόχων για τα οργανικά έσοδα.

τράπεζες

Eurobank: Καταλύτης η γεωγραφική διαφοροποίηση

Για τη Eurobank, η AXIA προβλέπει κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη 380 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 16,6%, εκτιμώντας ότι ο όμιλος συνεχίζει να ωφελείται από τη γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του και τη σημαντική συνεισφορά των εσόδων από προμήθειες. Το ενδιαφέρον της αγοράς θα στραφεί επίσης στις εξελίξεις γύρω από την Eurolife και σε τυχόν αναφορές της διοίκησης για νέες εξαγορές ή άλλες αναπτυξιακές κινήσεις.

τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Περιθώριο για υψηλότερους στόχους

Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται, σύμφωνα με την AXIA, να εμφανίσει κανονικοποιημένα καθαρά κέρδη 304 εκατ. ευρώ. Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αναβάθμισης των στόχων της διοίκησης, καθώς τόσο η πιστωτική επέκταση όσο και η πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους εξελίσσονται καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις. Οι επενδυτές θα αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τη συνεργασία με την Allianz Ελλάδος, αλλά και ενδείξεις για ενδεχόμενη πρόσθετη διανομή προς τους μετόχους πέραν του στόχου για payout άνω του 60%.

τράπεζες

Alpha Bank: Ισχυρές επιδόσεις σε δάνεια και προμήθειες

Για την Alpha Bank, η AXIA αναμένει καθαρά κέρδη 235 εκατ. ευρώ, με σημαντική άνοδο τόσο των καθαρών εσόδων από τόκους όσο και των εσόδων από προμήθειες. Εκτιμά ότι η πιστωτική επέκταση θα παραμείνει ισχυρή και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Η προσοχή των επενδυτών θα επικεντρωθεί στις αναθεωρημένες προβλέψεις της διοίκησης για το δεύτερο εξάμηνο.

τράπεζες

Optima Bank: Η ανάπτυξη συνεχίζεται

Η Optima Bank αναμένεται να διατηρήσει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου στις τράπεζες, με καθαρά κέρδη 51,5 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων που προσεγγίζει το 27%. Η AXIA επισημαίνει ότι η ταχεία ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου και των εργασιών διαχείρισης κεφαλαίων συνεχίζει να στηρίζει την κερδοφορία της τράπεζας. Παράλληλα, οι αναλυτές αναμένουν περισσότερες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Euroxx, τις συνέργειες που αναμένονται από τη συναλλαγή και τις επόμενες κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης που θα στηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη.

τράπεζες

Bank of Cyprus: Το βλέμμα στις διανομές προς τους μετόχους

Η Bank of Cyprus θα ολοκληρώσει τον κύκλο των αποτελεσμάτων στις τράπεζες στις 4 Αυγούστου, με την AXIA να εκτιμά ότι θα παρουσιάσει ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο, χωρίς εκπλήξεις και με συνέχεια της θετικής πορείας των τελευταίων περιόδων. Η χρηματιστηριακή προβλέπει καθαρά κέρδη 121 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται στο 18,3%. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν εντοπίζεται στα αποτελέσματα του τριμήνου αλλά στην πολιτική ανταμοιβής των μετόχων. Η AXIA υπενθυμίζει ότι η διοίκηση έχει δεσμευθεί για ελάχιστο ποσοστό διανομής 70% των κερδών του 2026, με δυνατότητα επιπλέον διανομής έως 20%. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τελικά η συνολική διανομή θα φθάσει το 90% των κερδών, εξέλιξη που μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση περίπου 9%, επίπεδο το οποίο θεωρεί ότι δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στην αποτίμηση της μετοχής.

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