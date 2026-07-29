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Μερτς: Απαιτεί οριζόντιο «ψαλίδι» εκατοντάδων δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Κανένας τομέας δεν πρέπει να εξαιρεθεί από τις περικοπές στον προϋπολογισμό δηλώνει το Βερολίνο

World 29.07.2026, 13:56
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Μερτς: Απαιτεί οριζόντιο «ψαλίδι» εκατοντάδων δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ
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Ουδείς κωδικός στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να εξαιρεθεί από «ουσιώδεις» περικοπές ήταν το σαφές μήνυμα του Φρίντριχ Μερτς κατά την πρώτη επίσκεψη Γερμανού καγκελαρίου στην Ιρλανδία, από την εποχή της Άνγκελα Μέρκελ.

Ο Μερτς ταξίδεψε στο Δουβλίνο την Τρίτη για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μίκαελ Μάρτιν, στις οποίες κυριάρχησαν οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028-2034.

Η Ιρλανδία, η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ, στο τρέχον εξάμηνο, θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το επταετές σχέδιο δαπανών πριν από το τέλος του έτους.

Η σχετική συζήτηση θεωρείται τόσο στρατηγικά σημαντική για το Βερολίνο που οδήγησε στην πρώτη επίσκεψη Γερμανού καγκελαρίου στο Δουβλίνο εδώ και επτά χρόνια.

Ο Μερτς χρησιμοποίησε το ταξίδι για να επαναλάβει την απαίτηση του Βερολίνου για μια θεμελιώδη αναθεώρηση τόσο της δομής όσο και των προτεραιοτήτων του επόμενου κύκλου δαπανών της ΕΕ.

Μερτς: «Αυτές οι περικοπές είναι απαραίτητες»

Η προτεινόμενη αύξηση των δαπανών κατά 60% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστήριξε ο Μερτς, είναι απλώς αβάσταχτη και «αδύνατο να δικαιολογηθεί σε μια εποχή που σχεδόν όλα τα κράτη μέλη καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τους».

Συνεπώς, οι προτάσεις θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά, εκτιμά το Βερολίνο.

Η θέση της Γερμανίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνεισφέρει τα περισσότερα χρήματα στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Αυτές οι περικοπές είναι απαραίτητες», δήλωσε ο Μερτς.

«Κανένας τομέας δεν μπορεί να εξαιρεθεί», δήλωσε ένας αξιωματούχος στο Βερολίνο πριν από την επίσκεψη, υποστηρίζοντας ότι τα κράτη που συνεισφέρουν καθαρά – δηλαδή αυτά που βάζουν περισσότερα στα ταμεία των Βρυξελλών από όσα βγάζουν από αυτά – ήδη χρηματοδοτούν περίπου τα τρία τέταρτα του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου αναμένεται να καταθέσει ένα νέο, λεγόμενο «διαπραγματευτικό πλαίσιο», με νέα στοιχεία για τις δαπάνες, εγκαίρως για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στα μέσα Οκτωβρίου.

Γερμανοί αξιωματούχοι είναι επιφυλακτικοί ως προς το, εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, τα τρέχοντα επίπεδα δαπανών του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου μπορούν απλώς να μετατεθούν.

«Ελπίζω ότι εσύ, αγαπητέ Μίχαελ, θα υποβάλεις μια ρεαλιστική πρόταση», δήλωσε ο Γερμανός ηγέτης απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Μίχαελ Μάρτιν.

Πόσο μεγάλη να είναι η ψαλιδιά

Ο Μερτς αρνήθηκε να διευκρινίσει πόσο βαθιές θα πρέπει να είναι οι περικοπές, αλλά υπέδειξε ότι οι εξοικονομήσεις θα πρέπει να ανέλθουν σε αρκετές εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα συμβατό με τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της Γερμανίας.

Επέκρινε επίσης το σχέδιο της Επιτροπής να δημιουργήσει 2.500 επιπλέον θέσεις, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια αύξηση ήταν δύσκολο να δικαιολογηθεί, ενώ το Βερολίνο μειώνει τα επίπεδα προσωπικού σε όλη την ομοσπονδιακή διοίκηση κατά 8%.

Η γεωργική πολιτική παρέμεινε ένα ακόμη ανεπίλυτο ζήτημα, με το Βερολίνο να συνεχίζει να απορρίπτει προτάσεις για νέο εταιρικό φόρο σε επίπεδο ΕΕ.

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