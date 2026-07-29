Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο

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Συμφωνία ορόσημο χαρακτηρίζουν το πολυετές συμβόλαιο που υπέγραψε η Metlen με αμερικανικό κορυφαίο κολοσσό τεχνολογίας για την προμήθεια με γάλλιο, οι δύο χρηματιστηριακοί οίκοι AXIA – Alpha Finance και Optima Bank.

Οι αναλυτές τους με report που εξέδωσαν εκτιμούν – λόγω και των υψηλών τιμών του γαλλίου – πώς τα EBITDA από τη δραστηριότητα της Metlen στο γάλλιο θα είναι της τάξης των 100 έως 150 εκατ. ευρώ, όταν ο στόχος που είχε τεθεί από τη διοίκηση της εταιρείας στην CMD του Λονδίνου ήταν στα 40 εκατ. ευρώ. Στα 2 δισ. ευρώ οδηγείται δε, η αποτίμηση.

Συμφωνία ορόσημο πέτυχε η Metlen

Η AXIA – Alpha Finance σε ανάλυση της τονίζει ότι «η συμφωνία της Metlen συνήφθη με κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας και αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τις προσπάθειες της Ευρώπης να ενισχύσει την παραγωγική της βάση σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Παράλληλα, πρόκειται για την πρώτη εμπορική συμφωνία που αφορά γάλλιο παραγόμενο στην Ευρώπη, τοποθετώντας την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη γραμμή μιας νέας στρατηγικής βιομηχανικής αλυσίδας αξίας. Υπενθυμίζεται ότι η Metlen είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός βιομηχανικός όμιλος που προχωρά στη δημιουργία καθετοποιημένης παραγωγής γαλλίου.»

Για σημαντική εμπορική συμφωνία αλλά και για την ενίσχυση της στρατηγικής της Ευρώπης στις κρίσιμες πρώτες ύλες κάνει λόγο η Optima Bank: «Η Metlen ανακοίνωσε τη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια περίπου του 25% της ετήσιας παραγωγής από τη σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής γαλλίου στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική εμπορική συμφωνία προμήθειας γαλλίου μεταξύ ευρωπαίου παραγωγού και κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας. Η συμφωνία ενισχύει τη στρατηγική της Ευρώπης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και παράλληλα αυξάνει την έκθεση της Metlen στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της τεχνητής νοημοσύνης (AI), των τηλεπικοινωνιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αμυντικής βιομηχανίας.»

Η δραστηριότητα της Metlen στο γάλλιο

Οι δύο χρηματιστηριακές κάνοντας τις πρώτες αναλύσεις εκτιμούν πώς η Metlen με τη συμφωνία κλειδώνει την τιμή στα υψηλά επίπεδα των 3.000 δολαρίων ανά τόνο με προφανή τα οφέλη.

«Η Metlen εξασφαλίζει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για το 25% της παραγωγής γαλλίου, η οποία ενδεχομένως «κλειδώνει» την τιμή του μετάλλου κοντά στα 3.000 δολάρια ανά κιλό. Αυτό συνεπάγεται σημαντικά ανοδικά περιθώρια σε σχέση με τις προβλέψεις που είχε παρουσιάσει στο Capital Markets Day πέρυσι, όταν εκτιμούσε έσοδα 50 εκατ. ευρώ και EBITDA 40 εκατ. ευρώ, με βάση υπόθεση τιμής γαλλίου 1.000 δολάρια ανά κιλό.», σχολιάζει η AXIA – Alpha Finance.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Optima Bank: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη νέα δραστηριότητα της Metlen, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή αντίστοιχων συμφωνιών και για το υπόλοιπο της παραγωγής, περίπου 37,5 τόνους (η Metlen στοχεύει σε ετήσια παραγωγή περίπου 50 τόνων από το 2028 και μετά), με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης. Οι τιμές του γαλλίου έχουν υπερδιπλασιαστεί από την αρχική ανακοίνωση της επενδυτικής απόφασης (FID) πριν από περίπου ενάμιση χρόνο και σήμερα υπερβαίνουν σημαντικά τα 2.000 δολάρια ανά κιλό, προσεγγίζοντας πλέον τα 3.000 δολάρια ανά κιλό.»

Τα EBITDA και η αποτίμηση

Οι AXIA – Alpha Finance και Optima Bank βλέπουν υψηλότερα EBITDA έναντι της αρχικής εκτίμησης που είχε κάνει η διοίκηση της Metlen στη CMD στο Λονδίνο.

«Επιπλέον, μια τέτοια συμφωνία απορρόφησης παραγωγής (offtake agreement), αλλά και ενδεχόμενες αντίστοιχες συμφωνίες στο μέλλον για εξειδικευμένα ή σπάνια μέταλλα, θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, πιθανώς στην περιοχή των 15x–20x EBITDA», εκτιμά η AXIA – Alpha Finance και καταλήγει: «Ενδεικτικά, με βάση τα σημερινά επίπεδα τιμών του γαλλίου, το EBITDA από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε να υπερβεί τα 150 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε αποτίμηση που ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ.»

Από τη μεριά της η Optima Bank προβλέπει: «Στο μοντέλο αποτίμησής μας έχουμε ενσωματώσει συνεισφορά περίπου 40 εκατ. ευρώ EBITDA από τη δραστηριότητα του γαλλίου από το 2028 και μετά. Ωστόσο, με βάση τα σημερινά επίπεδα τιμών, η ετήσια συνεισφορά θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος παραγωγής παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο, καθώς η απαιτούμενη πρώτη ύλη, ο βωξίτης, προέρχεται από τα ιδιόκτητα μεταλλεία της METLEN. Για τον λόγο αυτό εκτιμούμε ότι υπάρχει σημαντικό ανοδικό περιθώριο στην αποτίμηση της εταιρείας».