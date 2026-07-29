 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο

Η Metlen, σύμφωνα με τις AXIA - Alpha Finance και Optima θα έχει από τη δραστηριότητα στο γάλλιο πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA - Πώς αποτιμούν τη συμφωνία με τον Αμερικανό Big Tech

Business 29.07.2026, 13:05
Σχολιάστε
Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συμφωνία ορόσημο χαρακτηρίζουν το πολυετές συμβόλαιο που υπέγραψε η Metlen με αμερικανικό κορυφαίο κολοσσό τεχνολογίας για την προμήθεια με γάλλιο, οι δύο χρηματιστηριακοί οίκοι AXIA – Alpha Finance και Optima Bank.

Οι αναλυτές τους με report που εξέδωσαν εκτιμούν – λόγω και των υψηλών τιμών του γαλλίου – πώς τα EBITDA από τη δραστηριότητα της Metlen στο γάλλιο θα είναι της τάξης των 100 έως 150 εκατ. ευρώ, όταν ο στόχος που είχε τεθεί από τη διοίκηση της εταιρείας στην CMD του Λονδίνου ήταν στα 40 εκατ. ευρώ. Στα 2 δισ. ευρώ οδηγείται δε, η αποτίμηση.

Συμφωνία ορόσημο πέτυχε η Metlen

Η AXIA – Alpha Finance σε ανάλυση της τονίζει ότι «η συμφωνία της Metlen συνήφθη με κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας και αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για τις προσπάθειες της Ευρώπης να ενισχύσει την παραγωγική της βάση σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Παράλληλα, πρόκειται για την πρώτη εμπορική συμφωνία που αφορά γάλλιο παραγόμενο στην Ευρώπη, τοποθετώντας την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρώτη γραμμή μιας νέας στρατηγικής βιομηχανικής αλυσίδας αξίας. Υπενθυμίζεται ότι η Metlen είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός βιομηχανικός όμιλος που προχωρά στη δημιουργία καθετοποιημένης παραγωγής γαλλίου.»

Για σημαντική εμπορική συμφωνία αλλά και για την ενίσχυση της στρατηγικής της Ευρώπης στις κρίσιμες πρώτες ύλες κάνει λόγο η Optima Bank: «Η Metlen ανακοίνωσε τη σύναψη μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια περίπου του 25% της ετήσιας παραγωγής από τη σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής γαλλίου στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική εμπορική συμφωνία προμήθειας γαλλίου μεταξύ ευρωπαίου παραγωγού και κορυφαίας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας. Η συμφωνία ενισχύει τη στρατηγική της Ευρώπης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και παράλληλα αυξάνει την έκθεση της Metlen στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της τεχνητής νοημοσύνης (AI), των τηλεπικοινωνιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αμυντικής βιομηχανίας.»

Η δραστηριότητα της Metlen στο γάλλιο

Οι δύο χρηματιστηριακές κάνοντας τις πρώτες αναλύσεις εκτιμούν πώς η Metlen με τη συμφωνία κλειδώνει την τιμή στα υψηλά επίπεδα των 3.000 δολαρίων ανά τόνο με προφανή τα οφέλη.

«Η Metlen εξασφαλίζει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για το 25% της παραγωγής γαλλίου, η οποία ενδεχομένως «κλειδώνει» την τιμή του μετάλλου κοντά στα 3.000 δολάρια ανά κιλό. Αυτό συνεπάγεται σημαντικά ανοδικά περιθώρια σε σχέση με τις προβλέψεις που είχε παρουσιάσει στο Capital Markets Day πέρυσι, όταν εκτιμούσε έσοδα 50 εκατ. ευρώ και EBITDA 40 εκατ. ευρώ, με βάση υπόθεση τιμής γαλλίου 1.000 δολάρια ανά κιλό.», σχολιάζει η AXIA – Alpha Finance.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Optima Bank: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη νέα δραστηριότητα της Metlen, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή αντίστοιχων συμφωνιών και για το υπόλοιπο της παραγωγής, περίπου 37,5 τόνους (η Metlen στοχεύει σε ετήσια παραγωγή περίπου 50 τόνων από το 2028 και μετά), με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης. Οι τιμές του γαλλίου έχουν υπερδιπλασιαστεί από την αρχική ανακοίνωση της επενδυτικής απόφασης (FID) πριν από περίπου ενάμιση χρόνο και σήμερα υπερβαίνουν σημαντικά τα 2.000 δολάρια ανά κιλό, προσεγγίζοντας πλέον τα 3.000 δολάρια ανά κιλό.»

Τα EBITDA και η αποτίμηση

Οι AXIA – Alpha Finance και Optima Bank βλέπουν υψηλότερα EBITDA έναντι της αρχικής εκτίμησης που είχε κάνει η διοίκηση της Metlen στη CMD στο Λονδίνο.

«Επιπλέον, μια τέτοια συμφωνία απορρόφησης παραγωγής (offtake agreement), αλλά και ενδεχόμενες αντίστοιχες συμφωνίες στο μέλλον για εξειδικευμένα ή σπάνια μέταλλα, θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, πιθανώς στην περιοχή των 15x–20x EBITDA», εκτιμά η AXIA – Alpha Finance και καταλήγει: «Ενδεικτικά, με βάση τα σημερινά επίπεδα τιμών του γαλλίου, το EBITDA από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα μπορούσε να υπερβεί τα 150 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε αποτίμηση που ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ.»

Από τη μεριά της η Optima Bank προβλέπει: «Στο μοντέλο αποτίμησής μας έχουμε ενσωματώσει συνεισφορά περίπου 40 εκατ. ευρώ EBITDA από τη δραστηριότητα του γαλλίου από το 2028 και μετά. Ωστόσο, με βάση τα σημερινά επίπεδα τιμών, η ετήσια συνεισφορά θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος παραγωγής παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο, καθώς η απαιτούμενη πρώτη ύλη, ο βωξίτης, προέρχεται από τα ιδιόκτητα μεταλλεία της METLEN. Για τον λόγο αυτό εκτιμούμε ότι υπάρχει σημαντικό ανοδικό περιθώριο στην αποτίμηση της εταιρείας».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο
Δημήτρης Μαρκόπουλος: Επαφές με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα
Economy

Επαφές του Δημήτρη Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα
Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%
Τηλεπικοινωνίες

Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%
Τράπεζα Πειραιώς: Στα 617 εκατ. τα κέρδη το α’ εξάμηνο 2026
Τράπεζες

Πειραιώς: Στα 617 εκατ. τα κέρδη το α’ εξάμηνο - Το μήνυμα Μεγάλου
Metlen: Το πρώτο συμβόλαιο για προμήθεια γαλλίου με Αμερικανό Big Tech
Business

Διεθνής πρωτιά της Metlen - Το πρώτο deal για γάλλιο με Big Tech
Καταθέσεις: Έφθασαν στα 153 δισ. ευρώ στις τράπεζες το α’ εξάμηνο 
Τράπεζες

Οι καταθέσεις γύρισαν στα επίπεδα του... 2011 - Πάνω από 153 δισ. ευρώ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σαράντης: Οι ΗΠΑ στο επίκεντρο της ανάπτυξης – Άνοιγμα νέες αγορές
Business

Η νέα «γεωγραφία» ανάπτυξης της Σαράντης - Το κέντρο βάρους

Ο όμιλος Σαράντης και τα σχέδια ανάπτυξης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – Η επέκταση σε νέες αγορές και γιατί η Ελλάδα αποτελεί... λίρα εκατό – Τι αποφασίσθηκε για τη Μέση Ανατολή

Γιώργος Μανέττας
PHĀEA: Στην τελική ευθεία η επένδυση των 121 εκατ. ευρώ στη Νότια Κρήτη
Τουρισμός

Βασιλάκης - Σμπώκου: Στην τελική ευθεία η επένδυση των 121 εκατ.

Το επενδυτικό σχέδιο της PHĀEA προβλέπεται να υλοποιηθεί στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου, σε έκταση περίπου 155 στρεμμάτων 

Λάμπρος Καραγεώργος
Eπαγγελματική ασφάλιση: Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι τρεις μεγάλες αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση

Στην Βουλή το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση- Ξεκινά αύριο Πέμπτη η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή

Κώστας Παπαδής
Καταθέσεις: Έφθασαν στα 153 δισ. ευρώ στις τράπεζες το α’ εξάμηνο 
Τράπεζες

Οι καταθέσεις γύρισαν στα επίπεδα του... 2011 - Πάνω από 153 δισ. ευρώ

Άνοδος 1,08 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με μισθούς και απασχόληση να ενισχύουν τα υπόλοιπα στις καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Κατάρρευση 80% στις διελεύσεις δεξαμενόπλοιων 
Ναυτιλία

Σε κατάρρευση οι διελεύσεις tankers απο τα Στενά του Ορμούζ

Μόλις ένα VLCC πέρασε τα Στενά του Ορμούζ και εισήλθε στον Περσικό Κόλπο

Λάμπρος Καραγεώργος
WSJ: Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες
World

Η Morgan Stanley ασκούσε πιέσεις για έγκριση δανείων σε πλούσιους πελάτες

Αποκλειστικό δημοσίευμα της WSJ επικαλείται συγκεκριμένες καταγγελίες για παράβαση καθήκοντος, απειλές και εκβιασμούς στη Morgan Stanley

Μελίνα Ζιάγκου
CEO: Γιατί οι εταιρείες στρέφονται προς συνταξιούχους
Executive

Γιατί οι εταιρείες στρέφονται σε... 70ρηδες CEO;

Ίσως τα 70 να είναι τα νέα 50, όταν τα διοικητικά συμβούλια αναζητούν έμπειρους στελέχους για να σταθεροποιήσουν μια εταιρεία

Δημήτρης Σταμούλης
Fed: Πώς θα διαμορφωθεί η σκακιέρα της σημερινής συνεδρίασης
World

Πώς θα στηθούν τα πιόνια στη σκακιέρα της Fed

Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Fed αλλά όχι ομόφωνα- Τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Business
Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο

Η Metlen, σύμφωνα με τις AXIA - Alpha Finance και Optima θα έχει από τη δραστηριότητα στο γάλλιο πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA - Πώς αποτιμούν τη συμφωνία με τον Αμερικανό Big Tech

Χρήστος Κολώνας
Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%
Τηλεπικοινωνίες

Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%

Ο Ομιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε τελικό μέρισμα ανά μετοχή 0,90214 ευρώ, αυξημένο κατά 21,7%

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 617 εκατ. τα κέρδη το α’ εξάμηνο 2026
Τράπεζες

Πειραιώς: Στα 617 εκατ. τα κέρδη το α’ εξάμηνο - Το μήνυμα Μεγάλου

Αναβάθμιση στόχων της τράπεζας Πειραιώς για το 2026 μετά το ισχυρό α΄ εξάμηνο

Αγης Μάρκου
Metlen: Το πρώτο συμβόλαιο για προμήθεια γαλλίου με Αμερικανό Big Tech
Business

Διεθνής πρωτιά της Metlen - Το πρώτο deal για γάλλιο με Big Tech

Η Metlen έκλεισε deal για την προμήθεια του 25% της ετήσιας παραγωγής της σε γάλλιο - Ο Αμερικανικός κολοσσός τεχνολογίας - Η διεθνής πρωτιά

Χρήστος Κολώνας
Καταθέσεις: Έφθασαν στα 153 δισ. ευρώ στις τράπεζες το α’ εξάμηνο 
Τράπεζες

Οι καταθέσεις γύρισαν στα επίπεδα του... 2011 - Πάνω από 153 δισ. ευρώ

Άνοδος 1,08 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με μισθούς και απασχόληση να ενισχύουν τα υπόλοιπα στις καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Σαράντης: Οι ΗΠΑ στο επίκεντρο της ανάπτυξης – Άνοιγμα νέες αγορές
Business

Η νέα «γεωγραφία» ανάπτυξης της Σαράντης - Το κέντρο βάρους

Ο όμιλος Σαράντης και τα σχέδια ανάπτυξης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού – Η επέκταση σε νέες αγορές και γιατί η Ελλάδα αποτελεί... λίρα εκατό – Τι αποφασίσθηκε για τη Μέση Ανατολή

Γιώργος Μανέττας
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα «καρφιά» για το ρωσικό φυσικό αέριο
Business

Εξάρχου: Νέα «καρφιά» στην Ε.Ε. για το ρωσικό αέριο και LNG

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR προβλέπει δύσκολο χειμώνα για την Ευρώπη - Επενδυτική ευκαιρία η μετοχή

Χρήστος Κολώνας
Latest News
Hermès: Παραμένει ανθεκτική – Αύξηση πωλήσεων και το β’ τρίμηνο
World

Αύξηση πωλήσεων ξανά για την Hermès

Η ανάπτυξη της Hermès τους τελευταίους τρεις μήνες οδηγήθηκε από την Αμερική, η οποία σημείωσε αύξηση 13,7%

Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο

Η Metlen, σύμφωνα με τις AXIA - Alpha Finance και Optima θα έχει από τη δραστηριότητα στο γάλλιο πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA - Πώς αποτιμούν τη συμφωνία με τον Αμερικανό Big Tech

Χρήστος Κολώνας
Ακρίβεια: Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει το γεμάτο ταμείο και όχι τις χαμηλές τιμές
Economy

Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει το γεμάτο ταμείο και όχι τις χαμηλές τιμές

Η ακρίβεια γεμίζει τα δημόσια ταμεία, αλλά εξαντλεί τα νοικοκυριά - Για ποιους λόγους το οικονομικό επιτελείο αποφεύγει να αγγίξει ΦΠΑ και ΕΦΚ

Αλέξανδρος Κλώσσας
Γκουτέρες: Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 – Αν δεν λυθεί το Κυπριακό η Κύπρος θα γίνει πιο ευάλωτη στους κινδύνους
Κόσμος

Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 ο Γκουτέρες

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως προσηλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο Γκουτέρες

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανεργία: Στο 8% «έπεσε» τον Ιούνιο [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Στο 8% «έπεσε» η ανεργία τον Ιούνιο [γραφήματα]

Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 6%, ενώ στις γυναίκες παρέμεινε αισθητά υψηλότερο, στο 10,4%

ΕΚΤ: Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη
World

Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις μισθών στην ευρωζώνη

Σύμφωνα την ΕΚΤ η πρόβλεψη για τις αυξήσεις στους μισθούς είναι ισχυρότερη σε σύγκριση με το α' εξάμηνο, αλλά πολύ χαμηλότερη από το 5,2% του 2024

Σαλμονέλα: Οδηγίες του ΕΦΕΤ για την προστασία από τη μόλυνση
Κοινωνία

Σαλμονέλα: Οδηγίες του ΕΦΕΤ για την προστασία από τη μόλυνση

Ο κίνδυνος από σαλμονέλα σε τρόφιμα αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες ικροοργανισμών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό ξεκίνημα με στηρίγματα από τα εταιρικά αποτελέσματα
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Θετικό ξεκίνημα με στηρίγματα από τα εταιρικά αποτελέσματα

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινείται στις 2.529,49 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,33%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων συνεδριάσεων

BMW: Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία
World

Η BMW ετοιμάζει εθελούσια έξοδο για χιλιάδες εργαζομένους της, στη Γερμανία

Το πακέτο εθελούσιας εξόδου αφορά στο μεγαλύτερο μέρος των 8.000 θέσεων εργασίας που θα περικόψει παγκοσμίως

Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»
Κόσμος

Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»

Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις στη Γαλλία – Τι ισχύει για την Ισπανία

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Επαφές με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα
Economy

Επαφές του Δημήτρη Μαρκόπουλου με παραγωγικούς φορείς σε Βόλο και Αργολίδα

Κοινός άξονας όλων των συναντήσεων ήταν η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΗΠΑ: Απαγορεύτηκε η εισαγωγή κινεζικών ανθρωποειδών ρομπότ
Τεχνολογία

Ο Τραμπ βάζει μπλόκο στα κινεζικά ρομπότ

Η απαγόρευση από τις ΗΠΑ αναμένεται να πλήξει την Unitree, παγκόσμιο ηγέτη στα ανθρωποειδή ρομπότ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος με ώθηση από ενέργεια και πρώτες ύλες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος με ώθηση από ενέργεια και πρώτες ύλες στις ευρωαγορές

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή στηρίζουν τις ενεργειακές μετοχές

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μεικτά πρόσημα και υψηλή μεταβλητότητα
Ασία

Μεικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Τα χρηματιστήρια της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας έκλεισαν με πτώση την Τετάρτη

Παπαθανάσης: Νέες δράσεις στο ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και την ένταξη φοιτητών στην αγορά εργασίας
ΕΣΠΑ

Νέες δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και στήριξης των φοιτητών

Εντάσσονται 51 πράξεις στο ΕΣΠΑ, μετά από πρόσκληση προς τα ΑΕΙ της χώρας και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%
Τηλεπικοινωνίες

Ομιλος ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β΄τρίμηνο – Αύξηση εσόδων 8%

Ο Ομιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε τελικό μέρισμα ανά μετοχή 0,90214 ευρώ, αυξημένο κατά 21,7%

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies