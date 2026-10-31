 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(9) "Computing"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(5) "Crime"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Binance: Πώς «πέταξαν» 6,3 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσα σε 30 λεπτά

Το χρονικό της μεγαλύτερης κυβερνοκλοπής στον κόσμο και πώς αυτή πιθανά να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Kρυπτονομίσματα 31.10.2026, 12:38
Σχολιάστε
Binance: Πώς «πέταξαν» 6,3 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσα σε 30 λεπτά
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, λίγο μετά τις 8 μ.μ. ώρα Λονδίνου την Πέμπτη, 16:20 ώρα Νέας Υόρκης, περίπου 23:20, ώρα Άμπου Ντάμπι, όπου βρίσκονται τα γραφεία της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου στον κόσμο, πέντε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που ελέγχονταν από την εταιρεία, άδειασαν ξαφνικά από κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 300 εκ. δολαρίων.

Κατά το επόμενο μισάωρο, το μοτίβο κλοπής επαναλήφθηκε αρκετές φορές, με αποτέλεσμα να κάνει φτερά το αστρονομικό ποσό των 6.3 δισ. δολαρίων σε bitcoin, ethereum και άλλα κρυπτονομίσματα.

Η ομάδα κυβερνοασφάλειας της εταιρείας εντόπισε παραβίαση των συστημάτων της, όταν ήταν ήδη αργά: Περισσότερα από 1 δισ. δολάρια είχαν ήδη κάνει φτερά από το ανταλλακτήριο, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία εμφανής ένδειξη κινδύνου.

Πανικός

Η ομάδα ενημέρωσε αμέσως τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας, τα οποία συγκρότησαν μια ομάδα διαχείρισης κρίσης, αποτελούμενη από περίπου 100 εργαζομένους.

Μέσα σε λίγα λεπτά, τα στελέχη και τα μέλη της ομάδας είχαν συνδεθεί σε τηλεδιάσκεψη.

Στην κλήση συμμετείχε το σύνολο των ανώτατων διοικητικών στελεχών.

Τα μέλη της ομάδας μπορούσαν μόνο να παρακολουθούν έντρομα τα χρήματα να φεύγουν σε πραγματικό χρόνο από τους λογαριασμούς της Binance.

Η πρώτη εκτίμηση ανέβαζε το ύψος των κλεμμένων κεφαλαίων στο 1 δισ. δολάρια.

Επρόκειτο, αναμφίβολα, για μια τεράστια ληστεία, όχι όμως για τη μεγαλύτερη που είχε καταγραφεί ποτέ.

Ωστόσο, το ποσό συνέχιζε να αυξάνεται. Και να αυξάνεται. Έφτασε τα 3 δισ. δολάρια και, έως τις 16:40, είχε διπλασιαστεί, ξεπερνώντας τα 6 δισ. δολάρια.

Σύντομα, σήμανε συναγερμός σε ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, εταιρείες κυβερνοασφάλειας που παρακολουθούν τη δραστηριότητα στα blockchain – τα ψηφιακά καθολικά στα οποία καταγράφονται οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων – είχαν επίσης εντοπίσει την ασυνήθιστη δραστηριότητα στην Binance.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα ειδοποίησής τους άρχισαν να κατακλύζουν τα γραφεία των πελατών τους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολλοί από τους μεγαλύτερους επενδυτές κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.

Οι ειδικοί της Binance που διερευνούσαν την κυβερνοεπίθεση άρχισαν να συνεργάζονται με εξειδικευμένες εταιρείες εντοπισμού και ιχνηλάτησης συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, όπως οι TRM Labs, Chainalysis και Elliptic, προκειμένου να καταρτίσουν έναν κατάλογο με τις ψηφιακές διευθύνσεις στις οποίες είχαν μεταφερθεί τα κλεμμένα κεφάλαια.

Η επόμενη κίνηση της Binance ήταν να επικοινωνήσει με τις εταιρείες που εκδίδουν τα stablecoins, δηλαδή τα ψηφιακά νομίσματα σταθερής αξίας που λειτουργούν ως ψηφιακά δολάρια και μεταφέρονται μεταξύ πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων.

Επειδή οι εταιρείες αυτές, μεταξύ των οποίων οι Tether και Circle, έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν τα νομίσματά τους και να θέτουν ύποπτα πορτοφόλια σε μαύρη λίστα, η άμεση συνεργασία τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ανακοπή της ροής των κλεμμένων χρημάτων, προτού αυτά ξεπλυθούν.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, η ευρύτερη κοινότητα των κρυπτονομισμάτων είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι από την Binance έλειπαν ξαφνικά δισεκατομμύρια δολάρια.

Καθώς η Binance έσπευδε να περιορίσει τη ζημιά, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων πάγωσαν όσα περιουσιακά στοιχεία μπορούσαν.

Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, οι χάκερ είχαν υπό τον έλεγχό τους τουλάχιστον 3.33 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση της Elliptic, μιας εταιρείας ανάλυσης blockchain, καθιστώντας την επίθεση μακράν τη μεγαλύτερη ληστεία όλων των εποχών.

Ο τρόπος δράσης

«Αυτό είναι τεράστιο σχεδόν με οποιοδήποτε κριτήριο», δήλωσε ο Eswar Prasad, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Cornell στους. Financial Times.

Το μέγεθος και η ταχύτητα της κλοπής έχουν αφήσει την Binance, τους πελάτες της, ακόμη και τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων να αναρωτιούνται πώς θα μπορούσε να συμβεί μια τέτοια παραβίαση στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.

Ο Richard Teng, συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, αποκάλυψε την Παρασκευή την έκταση της επίθεσης, λέγοντας ότι η εταιρεία ανακατασκεύαζε και επανέλεγχε «ολόκληρο το σύστημα υποδομών» της και «διενεργούσε πλήρη έλεγχο ασφαλείας σε ολόκληρη την εταιρεία».

Η Binance, το FBI και εταιρείες ανάλυσης blockchain προσπαθούν να εντοπίσουν τα κεφάλαια και να εμποδίσουν την εξαργύρωσή τους.

Η κλοπή είναι η πιο πρόσφατη και μεγαλύτερη σε ένα κύμα ληστειών που αναδεικνύουν την απειλή που συνιστούν οι χάκερ για τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, καθώς και τις δυνατότητες της ισχυρής βιομηχανίας κυβερνοεπιθέσεων της Βόρειας Κορέας, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

«Η κλίμακα είναι αυτό που καθιστά την υπόθεση δύσκολη», δήλωσε ο Phil Larratt, ανώτερος διευθυντής παγκόσμιων υπηρεσιών στην Chainalysis, μια εταιρεία εντοπισμού συναλλαγών blockchain που συνεργάζεται με την Binance.

Ο χάκερ ήταν «υποστηριζόμενος από κρατικό φορέα» και «εξαιρετικά εξελιγμένος», πρόσθεσε.

Την ημέρα πριν από τη ληστεία, ο χάκερ άρχισε να κάνει δοκιμές, στέλνοντας αρχικά τρεις μικρές πληρωμές σε κρυπτονομίσματα σε ένα διαδικτυακό πορτοφόλι μέσω του Tornado Cash, μιας υπηρεσίας που έχει σχεδιαστεί για να αποκρύπτει την προέλευση των κρυπτονομισμάτων.

Στη συνέχεια, περίπου τέσσερις ώρες πριν από την επίθεση, ο χάκερ δοκίμασε το κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε κατά της Binance σε δύο άλλα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με την Elliptic.

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς απέκτησε ο χάκερ πρόσβαση στα πορτοφόλια.

Η αρχική έρευνα της Binance έδειξε ότι ο δράστης παραβίασε πρώτα τον φορητό υπολογιστή ενός από τους μηχανικούς λογισμικού της και στη συνέχεια υπέβαλε «μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές ανάληψης».

Οι φορητοί υπολογιστές των μηχανικών αποτελούν ελκυστικούς στόχους για τους χάκερ, επειδή το προσωπικό αυτό έχει συχνά προνομιακή πρόσβαση σε πολλά τμήματα του συστήματος πληροφορικής.

Ο Teng δήλωσε αργότερα ότι ο επιτιθέμενος «δεν χρησιμοποίησε απλώς τα δικαιώματα πρόσβασης ενός μηχανικού και αυτό δεν ήταν μια μεμονωμένη ενέργεια με ένα μόνο κλικ. Περιλάμβανε μια πιο σύνθετη διαδικασία επίθεσης».

Η εταιρεία δήλωσε ότι είχε «εντοπίσει πρόσθετα σημεία παραβίασης» και ότι η έρευνα βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της κλοπής, η ταχύτητα ήταν καθοριστικής σημασίας. Σχεδόν το σύνολο των 6,3 δισ. δολαρίων αφαιρέθηκε μέσα στα πρώτα 30 λεπτά, σύμφωνα με την Elliptic, ενώ ένα δεύτερο, πολύ μικρότερο κύμα αναλήψεων πραγματοποιήθηκε περίπου τρεις ώρες αργότερα, στις 11 μ.μ.

Κλάπηκαν Ethereum αξίας περίπου 3,8 δισ. δολαρίων, τα οποία οι χάκερ απέσπασαν εκμεταλλευόμενοι μια νέα λειτουργία που εισήχθη πέρυσι και είχε ως στόχο να επιτρέπει στους χρήστες να εξουσιοδοτούν αυτοματοποιημένο λογισμικό να εγκρίνει συναλλαγές εκ μέρους τους.

Η ομάδα

Ο Rafe Pilling της Sophos και άλλοι ερευνητές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας δήλωσαν ότι η επίθεση έφερε όλα τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας γνωστής ως TraderTraitor, μιας οντότητας που υποστηρίζεται από το κράτος της Βόρειας Κορέας και συνδέεται με αρκετές προηγούμενες κλοπές κρυπτονομισμάτων.

«Συνήθως ξεκινούν παραβιάζοντας τον σταθμό εργασίας ενός προγραμματιστή λογισμικού ή μηχανικού και χρησιμοποιούν αυτή την πρόσβαση για να πραγματοποιήσουν αναγνώριση και να αναπτύξουν την τεχνική επίθεση», δήλωσε.

«Αυτή η ομάδα είναι ειδική στη χαρτογράφηση των τεχνικών και επιχειρηματικών διαδικασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση εξουσιοδοτημένων μεταφορών».

Η Βόρεια Κορέα είναι η παγκόσμια ηγέτιδα στις κυβερνοεπιθέσεις με στόχο κρυπτονομίσματα, υποστηρίζει το δημοσίευμα των FT.

Το FBI έχει συνδέσει την TraderTraitor με τουλάχιστον τρεις ληστείες κρυπτονομισμάτων από το 2023, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής 1,5 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bybit πέρυσι, η οποία ήταν η μεγαλύτερη που είχε σημειωθεί ποτέ εκείνη την εποχή.

Σχεδόν 400 εκατ. δολάρια κλάπηκαν από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bitget τον περασμένο μήνα, σε μια επίθεση που επίσης συνδέθηκε με Βορειοκορεάτες χάκερ.

Ο Larratt της Chainalysis δήλωσε ότι οι ερευνητές είχαν διαπιστώσει πως ορισμένα από τα ψηφιακά πορτοφόλια που χρησιμοποιήθηκαν για την παραλαβή των κλεμμένων κεφαλαίων από την Bitget περιείχαν πλέον και κεφάλαια από την Binance.

Η δυνατότητα μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων διασυνοριακά σχεδόν ακαριαία έχει καταστήσει τα κρυπτονομίσματα εξαιρετικά ελκυστικά για τους χάκερ.

Πριν από τη δημιουργία του bitcoin το 2009, οι χάκερ μπορούσαν να παραβιάσουν έναν τραπεζικό λογαριασμό, αλλά στη συνέχεια θα έπρεπε να μεταφέρουν τα χρήματα μέσω ενός δικτύου λογαριασμών αχυρανθρώπων και περίπλοκων μεθόδων ξεπλύματος χρήματος, όπως η αγορά ηλεκτρονικών ειδών πριν από την πώλησή τους έναντι μετρητών.

«Αυτό απαιτούσε χρόνο, δημιουργούσε ευκαιρίες για την κατάσχεση των χρημάτων και μείωνε τα κέρδη των εγκληματιών», δήλωσε ο Πίλινγκ.

«Τα κρυπτονομίσματα εξάλειψαν μεγάλο μέρος αυτών των εμποδίων και άλλαξαν ριζικά τα οικονομικά δεδομένα του κυβερνοεγκλήματος».

Το «πάγωμα»

Ωστόσο, οι χάκερ δεν κατάφεραν να διαφύγουν με όλα τα χρήματα. Περίπου 2,8 δισ. δολάρια από τα 6,3 δισ. βρίσκονταν σε Tether και Circle, δύο σταθερά κρυπτονομίσματα συνδεδεμένα με το δολάριο.

Ένα χαρακτηριστικό αυτών των token είναι ότι μπορούν να παγώσουν ή να καταστραφούν από τις εταιρείες που τα εξέδωσαν.

Στις 9.01 μ.μ., η Tether εξέδωσε εντολή παγώματος – «addBlackList» – στα πορτοφόλια των χάκερ, και τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε η Circle.

Αυτή η ταχεία αντίδραση παγίδευσε αμέσως 1,6 δισ. δολάρια σε Tether και 825 εκατ. δολάρια σε Circle.

Όταν οι χάκερ μετέφεραν επιπλέον 200 εκατ. δολάρια εκτός Binance, τα χρήματα πάγωσαν αμέσως μόλις εισήλθαν στα πορτοφόλια που είχαν μπει στη μαύρη λίστα.

Τα «παγώματα» που εφάρμοσαν άλλες εταιρείες δέσμευσαν επιπλέον token αξίας 187 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την Elliptic.

Το περιστατικό παγώματος ήταν επίσης το μεγαλύτερο στην ιστορία. Το αμέσως προηγούμενο μεγαλύτερο ήταν μια ενέργεια τον περασμένο Απρίλιο, η οποία δέσμευσε 344 εκατ. δολάρια σε δύο πορτοφόλια που συνδέονταν με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν.

Ωστόσο, οι χάκερ ήταν προετοιμασμένοι για αυτή την κίνηση. Ήταν διατεθειμένοι να υποστούν μεγάλες απώλειες προκειμένου να μεταφέρουν γρήγορα 934 εκατ. δολάρια σε Tether πριν τεθούν σε ισχύ τα παγώματα, χρησιμοποιώντας αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια για να τα ανταλλάξουν με άλλα token που δεν μπορούν να ανασταλούν.

Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα δεν διαθέτουν δυνατότητα παγώματος: θεμελιώδης αρχή για τους φανατικούς των κρυπτονομισμάτων είναι ότι καμία αρχή δεν πρέπει να μπορεί να ελέγχει ποια περιουσιακά στοιχεία κατέχουν και πώς χρησιμοποιούνται. Οι χάκερ θα μπορούν να ξεπλένουν αυτά τα κρυπτονομίσματα κατά βούληση.

Για να το πετύχουν αυτό, θα χρησιμοποιήσουν διάφορες μεθόδους τις οποίες παρακολουθούν οι εταιρείες ανάλυσης. Τα συστήματα «μίξης» διακόπτουν κάθε καταγεγραμμένη αλυσίδα συναλλαγών μεταξύ λογαριασμών, επιτρέποντας σε μεγάλο αριθμό πορτοφολιών να συγκεντρώνουν τα κεφάλαιά τους με κάποια μορφή και στη συνέχεια να τα επιστρέφουν στους κατόχους τους κάποια στιγμή στο μέλλον.

Όσοι ξεπλένουν χρήματα χρησιμοποιούν επίσης μεταφορές πολλαπλών βημάτων από πορτοφόλι σε πορτοφόλι, ώστε να δυσκολεύουν τον εντοπισμό της προέλευσης των κρυπτονομισμάτων.

Η Chainalysis δήλωσε ότι οι χάκερ της Binance χρησιμοποίησαν μοτίβα ξεπλύματος χρήματος που δεν είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν.

Ο Larratt δήλωσε ότι, καθώς τα κεφάλαια μεταφέρονταν στο blockchain Tron, φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν πολύ γρήγορες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες για να προσπαθήσουν να αποκρύψουν τον προορισμό των κεφαλαίων στη συνέχεια.

«Παρατηρήσαμε χιλιάδες συναλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα», είπε, καθώς τα κεφάλαια μεταφέρονταν μπρος-πίσω μεταξύ εκατοντάδων πορτοφολιών σε μια «προηγμένη προσπάθεια αυτοματοποιημένης συσκότισης, δημιουργώντας τεράστιο όγκο θορύβου».

Είπε ότι οι ερευνητές παρακολουθούσαν συγκεκριμένες πλατφόρμες που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται από Βορειοκορεάτες χάκερ για το ξέπλυμα κεφαλαίων.

Η Binance δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι θα «επιδιώξει κάθε διαθέσιμη οδό για να εντοπίσει τους υπεύθυνους» για την επίθεση χάκερ και να «τους καταστήσει υπόλογους».

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, είναι σαφές ότι η επίθεση χάκερ ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων.

Ο Prasad δήλωσε ότι η Binance, η οποία εδώ και χρόνια προβάλλει την ασφάλεια των συστημάτων της και προωθεί τον εαυτό της ως ασφαλές μέρος για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, αντιμετωπίζει πλήγμα στη φήμη της.

«Είναι σίγουρα ένα μεγάλο πλήγμα για την αξιοπιστία της Binance και την ασφάλειά της», είπε.

«Όχι τώρα Ίλον»…

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων στο X, ένας χρήστης υποστήριξε ότι οι απώλειες αντιστοιχούσαν μόλις στο 0,69% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Binance.

«Η ζημία ενδέχεται να είναι κάπως μεγαλύτερη από αυτό το ποσοστό, αλλά θα την καλύψουμε», απάντησε ο συνιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά και για να γίνει ακόμη πιο δύσκολη η νύχτα του δισεκατομμυριούχου, ήρθε και μια παρέμβαση από τον Ίλον Μασκ.

Ένας χρήστης του X είχε απαντήσει σε ανάρτηση του Zhao, με την οποία εκείνος διαβεβαίωνε τους πελάτες της Binance ότι η εταιρεία θα κάλυπτε τις απώλειές τους, παραθέτοντας ένα στιγμιότυπο οθόνης με μια παρόμοια διαβεβαίωση του Sam Bankman-Fried, του διαβόητου επιχειρηματία και άλλοτε ανταγωνιστή του Zhao.

Ο Μασκ απάντησε με ένα emoji που απεικόνιζε ένα μορφασμό αποδοκιμασίας.

Πέντε ώρες αργότερα, ο Zhao αποφάσισε να απαντήσει.

«Ίλον, σε εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ειρωνείες και πειράγματα. Σε παρακαλώ, σταμάτα», έγραψε.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίεβο: Μιάμιση ώρα ρεύμα το 24ωρο
Κόσμος

Μιάμιση ώρα ρεύμα το 24ωρο στο Κίεβο
Ηλεκτρονικό εμπόριο: Η συμβολή στο ΑΕΠ, το «άλμα» ψηφιακών αγοραστών και η «απειλή» από Κίνα
Economy

Τα νέα δεδομένα στο e-commerce και η κινεζική… απειλή
Get Ready, Halloween is Here
English Edition

Get Ready, Halloween is Here
«Χωριάτικο»: Συμπληρώνεται το «παζλ» για το πολυδαίδαλο δίκτυο
Επικαιρότητα

Συμπληρώνεται το «παζλ» για το πολυδαίδαλο δίκτυο του «Χωριάτικο»
Στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η Αθήνα και οι κάλπες των άλλων
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η Αθήνα και οι κάλπες των άλλων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις εγκαταστάσεις σε σπίτια, σχολεία και δημόσια κτίρια
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις δημόσιες εγκαταστάσεις;

Από τα σχολεία έως τις κατοικίες, στο επίκεντρο οι έλεγχοι και οι ευθύνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Δύο φορές τον χρόνο ελέγχεται από τον Διαχειριστή το δίκτυο διανομής, καλύπτοντας ετησίως το 200% της έκτασής του

Μάχη Τράτσα
Λάμψα: «Κλείδωσε» η μίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο Κολωνάκι για 30 χρόνια
Τουρισμός

Επένδυση στην Κριεζώτου για τον Ομιλο Λάμψα

Η σύμβαση μίσθωσης ειναι διάρκειας 30 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 65.000 ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Telekom: Επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ για FTTH και 5G το 2026
Τηλεπικοινωνίες

Telekom: Επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ για FTTH και 5G το 2026

Ο Όμιλος ΟΤΕ (Telekom) επανέλαβε κατά την ενημέρωση των αναλυτών τις προβλέψεις για ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 750 εκατ. ευρώ και CapEx άνω των 600 εκατ. ευρώ το 2026

Γιώργος Πολύζος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκοψε το ανοδικό νήμα του Euronext Athens ο Οκτώβριος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκοψε το ανοδικό νήμα του Euronext Athens ο Οκτώβριος

Η πίεση στο Χρηματιστήριο Αθηνών κορυφώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, όταν ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 2.513 μονάδες, σημειώνοντας χαμηλό τριμήνου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Hotel Brain: Επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό με νέες εταιρείες και επενδύσεις
Τουρισμός

Hotel Brain: Η Κύπρος και ο στόχος για 30 ξενοδοχεία στις Κυκλάδες

Η Hotel Brain παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών - Η ανάπτυξη στην Κύπρο και η νέα ετιαρεία για 30 καταλύματα στις Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Βουλή: Αποσύρθηκε η διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις διμερείς ρυθμίσεις με τράπεζες και servicers
Economy

Ρυθμίσεις δανείων: Αποσύρθηκε η διάταξη μετά τις αντιδράσεις

Η απόσυρση βάζει φρένο σε μια παρέμβαση που θα συντόμευε τη διαδρομή από την απώλεια της ρύθμισης στην αναγκαστική εκτέλεση

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες ενισχύουν την παρουσία τους στην Ελλάδα
Τουρισμός

Tα διεθνή brands ψηφίζουν Ελλάδα

Νέες εξαγορές και ξενοδοχειακές επενδύσεις - Στα 402 τα ξενοδοχεία με ξένο σήμα στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
LC Waikiki: Η εκτόξευση των καθαρών κερδών, το «μάζεμα» του κόστους και η προειδοποίηση του ορκωτού
Business

Οι Τούρκοι της LC Waikiki και η φλέβα χρυσού στην Ελλάδα

Πολλαπλασιασμό κερδών και αύξηση του κύκλου εργασιών πέτυχε η LC Waikiki το 2025 - Τα πλάνο για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Kρυπτονομίσματα
Binance: Πώς «πέταξαν» 6,3 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσα σε 30 λεπτά
Kρυπτονομίσματα

Binance: Πώς «πέταξαν» 6,3 δισ. δολάρια μέσα σε 30 λεπτά

Το χρονικό της μεγαλύτερης κυβερνοκλοπής στον κόσμο και πώς αυτή πιθανά να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Crypto: Η επόμενη έκρηξη είναι εδώ
Kρυπτονομίσματα

Έρχονται οι ταύροι στα crypto; - Τι βλέπουν οι επενδυτές

Οι σημαντικές επιδόσεις των crypto το τρίτο τρίμηνο και οι προβλέψεις - Τι δείχνουν τα στοιχεία της CoinMarketCap Research

Τζούλη Καλημέρη
Crypto: Νέα εποχή για την ελληνική αγορά – Ορόσημο η αδειοδότηση εταιρειών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

«Ποδαρικό» κάνουν τα crypto στην ελληνική αγορά

Τα crypto προσφέρουν πρόσβαση στην αγορά όλο το εικοσιτετράωρο και δυνατότητα άμεσης κατοχής και διαχείρισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω προσωπικού wallet

Crypto στην Ελλάδα: Οι τρεις πρώτες άδειες και το ευρωπαϊκό διαβατήριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Νέο τοπίο στα crypto: Οι 3 άδειες και το ευρωπαϊκό διαβατήριο

Οι πρώτες άδειες ανοίγουν την αγορά των crypto στην Ελλάδα – Πώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός και το ευρωπαϊκό πλαίσιο

Γιώργος Μανέττας
Αγορές: Η βουτιά του τεχνολογικού τομέα οδηγεί σε παγκόσμιο sell off
Markets
Upd: 19:46

Τεχνολογικό sell off σαρώνει τις αγορές από την Wall Street έως τον Stoxx 600

Οι απώλειες ξεκίνησαν χθες στη Wall Street και μεταφέρθηκαν στην Ασία και την Ευρώπη

Τζούλη Καλημέρη
Crypto: Έρχονται οι πρώτες άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

Έρχονται οι πρώτες άδειες crypto στην Ελλάδα

Στην τελική ευθεία για την αδειοδότηση παρόχων crypto - Τι αποκάλυψε η πρόεδρος Βασιλική Λαζαράκου στο 7ο OT FORUM για τους ελέγχους και τη μάχη κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων

Γιώργος Μανέττας
Bitcoin: Βουτιά κάτω από τα 60.000 δολάρια, αρνητικό ρεκόρ 20μήνου
Kρυπτονομίσματα

Βουτιά Bitcoin κάτω από τα 60.000 δολ., αρνητικό ρεκόρ 20μήνου

Σήμερα το bitcoin έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από το ήμισυ σε σχέση με το ιστορικό υψηλό των περίπου 126.000 δολαρίων

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Κίεβο: Μιάμιση ώρα ρεύμα το 24ωρο
Κόσμος

Μιάμιση ώρα ρεύμα το 24ωρο στο Κίεβο

Δραματική η κατάσταση με την ηλεκτροδότηση του Κιέβου, μετά από τα νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Ηλεκτρονικό εμπόριο: Η συμβολή στο ΑΕΠ, το «άλμα» ψηφιακών αγοραστών και η «απειλή» από Κίνα
Economy

Τα νέα δεδομένα στο e-commerce και η κινεζική… απειλή

Με 5% «έτρεξε» το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2025 στην Ελλάδα - Στο 7,69% ο λόγος E-GDP - Το 55% των ελληνικών επιχειρήσεων αξιοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες για τις πωλήσεις τους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Get Ready, Halloween is Here
English Edition

Get Ready, Halloween is Here

Celebrated every October 31, Halloween traces its roots to the ancient Celtic festival of Samhain — a night marking the end of harvest and the beginning of winter’s “dark half”

«Χωριάτικο»: Συμπληρώνεται το «παζλ» για το πολυδαίδαλο δίκτυο
Επικαιρότητα

Συμπληρώνεται το «παζλ» για το πολυδαίδαλο δίκτυο του «Χωριάτικο»

Τοκύκλωμα του «Χωριάτικο» είχε επεκταθεί και στη Ρόδο, όπου τα μέλη του είχαν αναπτύξει μηχανισμούς εκμετάλλευσης παραλιών και επιχειρήσεων εστίασης

Στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Στη Βουλή η ρύθμιση για το νέο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Κατατέθηκε η ρύθμιση για το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» - Στις 52.000 οι θέσεις του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η Αθήνα και οι κάλπες των άλλων
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η Αθήνα και οι κάλπες των άλλων

Οι εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ και το «γεωπολιτικό τετράγωνο».

Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Τι προβλέπει για τα συμβόλαια ρεύματος
Ενέργεια

Στη Βουλή το σ/ν του ΥΠΕΝ - Τι προβλέπει για τα συμβόλαια ρεύματος

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ηλεκτρική ενέργεια - Τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Επενδύσεις 2,3 δισ. ευρώ στα νησιά

Η ΕΛΑΣ συγκροτεί οργανώσεις στην επικράτεια – Κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες
Πολιτική

Η ΕΛΑΣ συγκροτεί οργανώσεις στην επικράτεια – Κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, έστειλε από το Αγρίνιο και τη συνάντηση των μελών και φίλων της Συμπαράταξης που πραγματοποιήθηκε εκεί, το μήνυμα της έναρξης της πολιτικής εξόρμησης με στόχο την επαφή με τους πολίτες

Γαλλία: Η Fitch στέλνει στα «σχοινιά» τον προϋπολογισμό
World

Η Fitch στέλνει στα «σχοινιά» τον γαλλικό προϋπολογισμό

Η Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, πριν από τους υπόλοιπους μεγάλους οίκους αξιολόγησης

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries
English Edition

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries

The government is preparing up to €35 million in fuel subsidies to help ferry operators contain costs, while a separate dispute over reduced sailings threatens to leave Chios with limited ferry connections during a four-month airport closure

Περσικός Κόλπος: Στις φλόγες ένα από τα μεγαλύτερα LNG carriers στον κόσμο
Ναυτιλία

Περσικός Κόλπος: Στις φλόγες ένα από τα μεγαλύτερα LNG carriers

Το πλοίο είναι ένα από τα γιγαντιαία Q-Max του Κατάρ, της μεγαλύτερης κατηγορίας πλοίων μεταφοράς LNG στον κόσμο

Λάμπρος Καραγεώργος
Binance: Πώς «πέταξαν» 6,3 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσα σε 30 λεπτά
Kρυπτονομίσματα

Binance: Πώς «πέταξαν» 6,3 δισ. δολάρια μέσα σε 30 λεπτά

Το χρονικό της μεγαλύτερης κυβερνοκλοπής στον κόσμο και πώς αυτή πιθανά να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην αγορά κρυπτονομισμάτων

ΑΑΔΕ: Έρευνα για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων στην υπόθεση «Χωριάτικο»
Economy

«Χωριάτικο»: Έρευνα για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Παρέμβαση Πιτσιλή - Ζητά στοιχεία για τυχόν εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ για την υπόθεση «Χωριάτικο»

ΟΜΗΡΟΣ: Αύξηση κύκλου εργασιών 9,76% το 2025
Business

ΟΜΗΡΟΣ: Αύξηση κύκλου εργασιών 9,76% το 2025

Επενδύσεις άνω των 25 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Κύπρο - Το μήνυμα Γιαννίτση

Πολωνία: Κλιμακώνεται η κόντρα Τουσκ – Ναβρότσκι
Κόσμος

Έκρυθμη η κατάσταση στην Πολωνία: Κλιμακώνεται η κόντρα Τουσκ – Ναβρότσκι

Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης Τουσκ με την αντιπολίτευση και τον πρόεδρο της χώρας κλιμακώνεται με φόντο την απομάκρυνση δικαστών από το Συνταγματικό Δικαστήριο

Φωτιά στα τιμολόγια ρεύματος – Νέα παρέμβαση ετοιμάζει η ΔΕΗ
Ηλεκτρισμός

Φωτιά στα τιμολόγια ρεύματος – Νέα παρέμβαση ετοιμάζει η ΔΕΗ

Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου - Ο Οκτώβριος έκλεισε με 26% ανατιμήσεις στη χονδρεμπορική - Τι ετοιμάζει η ΔΕΗ - Το σχέδιο του ΥΠΕΝ

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies