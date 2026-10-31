Binance: Πώς «πέταξαν» 6,3 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα μέσα σε 30 λεπτά

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Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, λίγο μετά τις 8 μ.μ. ώρα Λονδίνου την Πέμπτη, 16:20 ώρα Νέας Υόρκης, περίπου 23:20, ώρα Άμπου Ντάμπι, όπου βρίσκονται τα γραφεία της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου στον κόσμο, πέντε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που ελέγχονταν από την εταιρεία, άδειασαν ξαφνικά από κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 300 εκ. δολαρίων.

Κατά το επόμενο μισάωρο, το μοτίβο κλοπής επαναλήφθηκε αρκετές φορές, με αποτέλεσμα να κάνει φτερά το αστρονομικό ποσό των 6.3 δισ. δολαρίων σε bitcoin, ethereum και άλλα κρυπτονομίσματα.

Η ομάδα κυβερνοασφάλειας της εταιρείας εντόπισε παραβίαση των συστημάτων της, όταν ήταν ήδη αργά: Περισσότερα από 1 δισ. δολάρια είχαν ήδη κάνει φτερά από το ανταλλακτήριο, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία εμφανής ένδειξη κινδύνου.

Πανικός

Η ομάδα ενημέρωσε αμέσως τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας, τα οποία συγκρότησαν μια ομάδα διαχείρισης κρίσης, αποτελούμενη από περίπου 100 εργαζομένους.

Μέσα σε λίγα λεπτά, τα στελέχη και τα μέλη της ομάδας είχαν συνδεθεί σε τηλεδιάσκεψη.

Στην κλήση συμμετείχε το σύνολο των ανώτατων διοικητικών στελεχών.

Τα μέλη της ομάδας μπορούσαν μόνο να παρακολουθούν έντρομα τα χρήματα να φεύγουν σε πραγματικό χρόνο από τους λογαριασμούς της Binance.

Η πρώτη εκτίμηση ανέβαζε το ύψος των κλεμμένων κεφαλαίων στο 1 δισ. δολάρια.

Επρόκειτο, αναμφίβολα, για μια τεράστια ληστεία, όχι όμως για τη μεγαλύτερη που είχε καταγραφεί ποτέ.

Ωστόσο, το ποσό συνέχιζε να αυξάνεται. Και να αυξάνεται. Έφτασε τα 3 δισ. δολάρια και, έως τις 16:40, είχε διπλασιαστεί, ξεπερνώντας τα 6 δισ. δολάρια.

Σύντομα, σήμανε συναγερμός σε ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, εταιρείες κυβερνοασφάλειας που παρακολουθούν τη δραστηριότητα στα blockchain – τα ψηφιακά καθολικά στα οποία καταγράφονται οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων – είχαν επίσης εντοπίσει την ασυνήθιστη δραστηριότητα στην Binance.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα ειδοποίησής τους άρχισαν να κατακλύζουν τα γραφεία των πελατών τους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολλοί από τους μεγαλύτερους επενδυτές κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.

Οι ειδικοί της Binance που διερευνούσαν την κυβερνοεπίθεση άρχισαν να συνεργάζονται με εξειδικευμένες εταιρείες εντοπισμού και ιχνηλάτησης συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, όπως οι TRM Labs, Chainalysis και Elliptic, προκειμένου να καταρτίσουν έναν κατάλογο με τις ψηφιακές διευθύνσεις στις οποίες είχαν μεταφερθεί τα κλεμμένα κεφάλαια.

Η επόμενη κίνηση της Binance ήταν να επικοινωνήσει με τις εταιρείες που εκδίδουν τα stablecoins, δηλαδή τα ψηφιακά νομίσματα σταθερής αξίας που λειτουργούν ως ψηφιακά δολάρια και μεταφέρονται μεταξύ πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων.

Επειδή οι εταιρείες αυτές, μεταξύ των οποίων οι Tether και Circle, έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν τα νομίσματά τους και να θέτουν ύποπτα πορτοφόλια σε μαύρη λίστα, η άμεση συνεργασία τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ανακοπή της ροής των κλεμμένων χρημάτων, προτού αυτά ξεπλυθούν.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, η ευρύτερη κοινότητα των κρυπτονομισμάτων είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι από την Binance έλειπαν ξαφνικά δισεκατομμύρια δολάρια.

Καθώς η Binance έσπευδε να περιορίσει τη ζημιά, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων πάγωσαν όσα περιουσιακά στοιχεία μπορούσαν.

Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες, οι χάκερ είχαν υπό τον έλεγχό τους τουλάχιστον 3.33 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση της Elliptic, μιας εταιρείας ανάλυσης blockchain, καθιστώντας την επίθεση μακράν τη μεγαλύτερη ληστεία όλων των εποχών.

Ο τρόπος δράσης

«Αυτό είναι τεράστιο σχεδόν με οποιοδήποτε κριτήριο», δήλωσε ο Eswar Prasad, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Cornell στους. Financial Times.

Το μέγεθος και η ταχύτητα της κλοπής έχουν αφήσει την Binance, τους πελάτες της, ακόμη και τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων να αναρωτιούνται πώς θα μπορούσε να συμβεί μια τέτοια παραβίαση στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.

Ο Richard Teng, συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, αποκάλυψε την Παρασκευή την έκταση της επίθεσης, λέγοντας ότι η εταιρεία ανακατασκεύαζε και επανέλεγχε «ολόκληρο το σύστημα υποδομών» της και «διενεργούσε πλήρη έλεγχο ασφαλείας σε ολόκληρη την εταιρεία».

Η Binance, το FBI και εταιρείες ανάλυσης blockchain προσπαθούν να εντοπίσουν τα κεφάλαια και να εμποδίσουν την εξαργύρωσή τους.

Η κλοπή είναι η πιο πρόσφατη και μεγαλύτερη σε ένα κύμα ληστειών που αναδεικνύουν την απειλή που συνιστούν οι χάκερ για τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, καθώς και τις δυνατότητες της ισχυρής βιομηχανίας κυβερνοεπιθέσεων της Βόρειας Κορέας, η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

«Η κλίμακα είναι αυτό που καθιστά την υπόθεση δύσκολη», δήλωσε ο Phil Larratt, ανώτερος διευθυντής παγκόσμιων υπηρεσιών στην Chainalysis, μια εταιρεία εντοπισμού συναλλαγών blockchain που συνεργάζεται με την Binance.

Ο χάκερ ήταν «υποστηριζόμενος από κρατικό φορέα» και «εξαιρετικά εξελιγμένος», πρόσθεσε.

Την ημέρα πριν από τη ληστεία, ο χάκερ άρχισε να κάνει δοκιμές, στέλνοντας αρχικά τρεις μικρές πληρωμές σε κρυπτονομίσματα σε ένα διαδικτυακό πορτοφόλι μέσω του Tornado Cash, μιας υπηρεσίας που έχει σχεδιαστεί για να αποκρύπτει την προέλευση των κρυπτονομισμάτων.

Στη συνέχεια, περίπου τέσσερις ώρες πριν από την επίθεση, ο χάκερ δοκίμασε το κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε κατά της Binance σε δύο άλλα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με την Elliptic.

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς απέκτησε ο χάκερ πρόσβαση στα πορτοφόλια.

Η αρχική έρευνα της Binance έδειξε ότι ο δράστης παραβίασε πρώτα τον φορητό υπολογιστή ενός από τους μηχανικούς λογισμικού της και στη συνέχεια υπέβαλε «μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές ανάληψης».

Οι φορητοί υπολογιστές των μηχανικών αποτελούν ελκυστικούς στόχους για τους χάκερ, επειδή το προσωπικό αυτό έχει συχνά προνομιακή πρόσβαση σε πολλά τμήματα του συστήματος πληροφορικής.

Ο Teng δήλωσε αργότερα ότι ο επιτιθέμενος «δεν χρησιμοποίησε απλώς τα δικαιώματα πρόσβασης ενός μηχανικού και αυτό δεν ήταν μια μεμονωμένη ενέργεια με ένα μόνο κλικ. Περιλάμβανε μια πιο σύνθετη διαδικασία επίθεσης».

Η εταιρεία δήλωσε ότι είχε «εντοπίσει πρόσθετα σημεία παραβίασης» και ότι η έρευνα βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της κλοπής, η ταχύτητα ήταν καθοριστικής σημασίας. Σχεδόν το σύνολο των 6,3 δισ. δολαρίων αφαιρέθηκε μέσα στα πρώτα 30 λεπτά, σύμφωνα με την Elliptic, ενώ ένα δεύτερο, πολύ μικρότερο κύμα αναλήψεων πραγματοποιήθηκε περίπου τρεις ώρες αργότερα, στις 11 μ.μ.

Κλάπηκαν Ethereum αξίας περίπου 3,8 δισ. δολαρίων, τα οποία οι χάκερ απέσπασαν εκμεταλλευόμενοι μια νέα λειτουργία που εισήχθη πέρυσι και είχε ως στόχο να επιτρέπει στους χρήστες να εξουσιοδοτούν αυτοματοποιημένο λογισμικό να εγκρίνει συναλλαγές εκ μέρους τους.

Η ομάδα

Ο Rafe Pilling της Sophos και άλλοι ερευνητές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας δήλωσαν ότι η επίθεση έφερε όλα τα χαρακτηριστικά μιας ομάδας γνωστής ως TraderTraitor, μιας οντότητας που υποστηρίζεται από το κράτος της Βόρειας Κορέας και συνδέεται με αρκετές προηγούμενες κλοπές κρυπτονομισμάτων.

«Συνήθως ξεκινούν παραβιάζοντας τον σταθμό εργασίας ενός προγραμματιστή λογισμικού ή μηχανικού και χρησιμοποιούν αυτή την πρόσβαση για να πραγματοποιήσουν αναγνώριση και να αναπτύξουν την τεχνική επίθεση», δήλωσε.

«Αυτή η ομάδα είναι ειδική στη χαρτογράφηση των τεχνικών και επιχειρηματικών διαδικασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση εξουσιοδοτημένων μεταφορών».

Η Βόρεια Κορέα είναι η παγκόσμια ηγέτιδα στις κυβερνοεπιθέσεις με στόχο κρυπτονομίσματα, υποστηρίζει το δημοσίευμα των FT.

Το FBI έχει συνδέσει την TraderTraitor με τουλάχιστον τρεις ληστείες κρυπτονομισμάτων από το 2023, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής 1,5 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bybit πέρυσι, η οποία ήταν η μεγαλύτερη που είχε σημειωθεί ποτέ εκείνη την εποχή.

Σχεδόν 400 εκατ. δολάρια κλάπηκαν από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bitget τον περασμένο μήνα, σε μια επίθεση που επίσης συνδέθηκε με Βορειοκορεάτες χάκερ.

Ο Larratt της Chainalysis δήλωσε ότι οι ερευνητές είχαν διαπιστώσει πως ορισμένα από τα ψηφιακά πορτοφόλια που χρησιμοποιήθηκαν για την παραλαβή των κλεμμένων κεφαλαίων από την Bitget περιείχαν πλέον και κεφάλαια από την Binance.

Η δυνατότητα μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων διασυνοριακά σχεδόν ακαριαία έχει καταστήσει τα κρυπτονομίσματα εξαιρετικά ελκυστικά για τους χάκερ.

Πριν από τη δημιουργία του bitcoin το 2009, οι χάκερ μπορούσαν να παραβιάσουν έναν τραπεζικό λογαριασμό, αλλά στη συνέχεια θα έπρεπε να μεταφέρουν τα χρήματα μέσω ενός δικτύου λογαριασμών αχυρανθρώπων και περίπλοκων μεθόδων ξεπλύματος χρήματος, όπως η αγορά ηλεκτρονικών ειδών πριν από την πώλησή τους έναντι μετρητών.

«Αυτό απαιτούσε χρόνο, δημιουργούσε ευκαιρίες για την κατάσχεση των χρημάτων και μείωνε τα κέρδη των εγκληματιών», δήλωσε ο Πίλινγκ.

«Τα κρυπτονομίσματα εξάλειψαν μεγάλο μέρος αυτών των εμποδίων και άλλαξαν ριζικά τα οικονομικά δεδομένα του κυβερνοεγκλήματος».

Το «πάγωμα»

Ωστόσο, οι χάκερ δεν κατάφεραν να διαφύγουν με όλα τα χρήματα. Περίπου 2,8 δισ. δολάρια από τα 6,3 δισ. βρίσκονταν σε Tether και Circle, δύο σταθερά κρυπτονομίσματα συνδεδεμένα με το δολάριο.

Ένα χαρακτηριστικό αυτών των token είναι ότι μπορούν να παγώσουν ή να καταστραφούν από τις εταιρείες που τα εξέδωσαν.

Στις 9.01 μ.μ., η Tether εξέδωσε εντολή παγώματος – «addBlackList» – στα πορτοφόλια των χάκερ, και τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε η Circle.

Αυτή η ταχεία αντίδραση παγίδευσε αμέσως 1,6 δισ. δολάρια σε Tether και 825 εκατ. δολάρια σε Circle.

Όταν οι χάκερ μετέφεραν επιπλέον 200 εκατ. δολάρια εκτός Binance, τα χρήματα πάγωσαν αμέσως μόλις εισήλθαν στα πορτοφόλια που είχαν μπει στη μαύρη λίστα.

Τα «παγώματα» που εφάρμοσαν άλλες εταιρείες δέσμευσαν επιπλέον token αξίας 187 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την Elliptic.

Το περιστατικό παγώματος ήταν επίσης το μεγαλύτερο στην ιστορία. Το αμέσως προηγούμενο μεγαλύτερο ήταν μια ενέργεια τον περασμένο Απρίλιο, η οποία δέσμευσε 344 εκατ. δολάρια σε δύο πορτοφόλια που συνδέονταν με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν.

Ωστόσο, οι χάκερ ήταν προετοιμασμένοι για αυτή την κίνηση. Ήταν διατεθειμένοι να υποστούν μεγάλες απώλειες προκειμένου να μεταφέρουν γρήγορα 934 εκατ. δολάρια σε Tether πριν τεθούν σε ισχύ τα παγώματα, χρησιμοποιώντας αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια για να τα ανταλλάξουν με άλλα token που δεν μπορούν να ανασταλούν.

Τα περισσότερα κρυπτονομίσματα δεν διαθέτουν δυνατότητα παγώματος: θεμελιώδης αρχή για τους φανατικούς των κρυπτονομισμάτων είναι ότι καμία αρχή δεν πρέπει να μπορεί να ελέγχει ποια περιουσιακά στοιχεία κατέχουν και πώς χρησιμοποιούνται. Οι χάκερ θα μπορούν να ξεπλένουν αυτά τα κρυπτονομίσματα κατά βούληση.

Για να το πετύχουν αυτό, θα χρησιμοποιήσουν διάφορες μεθόδους τις οποίες παρακολουθούν οι εταιρείες ανάλυσης. Τα συστήματα «μίξης» διακόπτουν κάθε καταγεγραμμένη αλυσίδα συναλλαγών μεταξύ λογαριασμών, επιτρέποντας σε μεγάλο αριθμό πορτοφολιών να συγκεντρώνουν τα κεφάλαιά τους με κάποια μορφή και στη συνέχεια να τα επιστρέφουν στους κατόχους τους κάποια στιγμή στο μέλλον.

Όσοι ξεπλένουν χρήματα χρησιμοποιούν επίσης μεταφορές πολλαπλών βημάτων από πορτοφόλι σε πορτοφόλι, ώστε να δυσκολεύουν τον εντοπισμό της προέλευσης των κρυπτονομισμάτων.

Η Chainalysis δήλωσε ότι οι χάκερ της Binance χρησιμοποίησαν μοτίβα ξεπλύματος χρήματος που δεν είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν.

Ο Larratt δήλωσε ότι, καθώς τα κεφάλαια μεταφέρονταν στο blockchain Tron, φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν πολύ γρήγορες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες για να προσπαθήσουν να αποκρύψουν τον προορισμό των κεφαλαίων στη συνέχεια.

«Παρατηρήσαμε χιλιάδες συναλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα», είπε, καθώς τα κεφάλαια μεταφέρονταν μπρος-πίσω μεταξύ εκατοντάδων πορτοφολιών σε μια «προηγμένη προσπάθεια αυτοματοποιημένης συσκότισης, δημιουργώντας τεράστιο όγκο θορύβου».

Είπε ότι οι ερευνητές παρακολουθούσαν συγκεκριμένες πλατφόρμες που είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούνται από Βορειοκορεάτες χάκερ για το ξέπλυμα κεφαλαίων.

Η Binance δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι θα «επιδιώξει κάθε διαθέσιμη οδό για να εντοπίσει τους υπεύθυνους» για την επίθεση χάκερ και να «τους καταστήσει υπόλογους».

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, είναι σαφές ότι η επίθεση χάκερ ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων.

Ο Prasad δήλωσε ότι η Binance, η οποία εδώ και χρόνια προβάλλει την ασφάλεια των συστημάτων της και προωθεί τον εαυτό της ως ασφαλές μέρος για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, αντιμετωπίζει πλήγμα στη φήμη της.

«Είναι σίγουρα ένα μεγάλο πλήγμα για την αξιοπιστία της Binance και την ασφάλειά της», είπε.

«Όχι τώρα Ίλον»…

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων στο X, ένας χρήστης υποστήριξε ότι οι απώλειες αντιστοιχούσαν μόλις στο 0,69% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Binance.

«Η ζημία ενδέχεται να είναι κάπως μεγαλύτερη από αυτό το ποσοστό, αλλά θα την καλύψουμε», απάντησε ο συνιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά και για να γίνει ακόμη πιο δύσκολη η νύχτα του δισεκατομμυριούχου, ήρθε και μια παρέμβαση από τον Ίλον Μασκ.

Ένας χρήστης του X είχε απαντήσει σε ανάρτηση του Zhao, με την οποία εκείνος διαβεβαίωνε τους πελάτες της Binance ότι η εταιρεία θα κάλυπτε τις απώλειές τους, παραθέτοντας ένα στιγμιότυπο οθόνης με μια παρόμοια διαβεβαίωση του Sam Bankman-Fried, του διαβόητου επιχειρηματία και άλλοτε ανταγωνιστή του Zhao.

Ο Μασκ απάντησε με ένα emoji που απεικόνιζε ένα μορφασμό αποδοκιμασίας.

Πέντε ώρες αργότερα, ο Zhao αποφάσισε να απαντήσει.

«Ίλον, σε εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για ειρωνείες και πειράγματα. Σε παρακαλώ, σταμάτα», έγραψε.