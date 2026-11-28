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Ναι, ακούγεται προβοκατόρικος ο τίτλος. Όμως δεν είναι. Η δομή και η φύση σχεδόν όλων των εταιρειών, ιεραρχική, μηχανιστική, είναι φτιαγμένη για να συγκεντρώνει την εξουσία στην κορυφή.

Το λεγόμενο C-suite (εκεί δηλαδή που συγκεντρώνονται όλοι όσοι έχουν τίτλο «Chief», CEO, CFO, CIO κλπ), είναι σχεδόν παγκοσμίως φτιαγμένο για να δίνει την εξουσία σε αυτούς που τη θέλουν περισσότερο.

Η ΤΝ όμως εκδημοκρατίζει τη δημιουργία. Η απόφαση παραμένει ψηλά, αλλά πλέον η πρωτοβουλία ξεκινάει από τα χαμηλότερα επίπεδα. Τα ανώτατα στελέχη, σύμφωνα με έρευνα της McKinsey, εκτιμούν ότι μόλις το 4% των εργαζομένων χρησιμοποιεί την ΤΝ για τουλάχιστον το 30% της δουλειάς του. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι λένε 13%, τρείς φορές παραπάνω. Η κορυφή δεν βλέπει καν τι συμβαίνει από κάτω. Και αυτό θα φέρει την ΤΝ σε ευθεία σύγκρουση με αυτό που ο άνθρωπος αγαπάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο: τη δύναμη. Μέσα στο 2027 ακόμα, οι εταιρείες θα γίνουν πεδίο μάχης ανάμεσα σε αυτούς με φαντασία και αυτούς με την εξουσία.

Είχα μήνες να πάω στο Λονδίνο. Μέσα μου περίμενα να δω τα πράγματα αλλαγμένα. Η ΤΝ κάνει άλματα μέσα σε εβδομάδες. Σίγουρα εκεί θα είχαν ήδη αρχίσει να προσαρμόζονται. Φευ.

Από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις, βρέθηκα μπροστά σε μια σκηνή γνώριμη σε όποιον έχει δουλέψει σε μεγάλο οργανισμό. Ένα ανώτερο στέλεχος ζητά (απαιτεί;) να υπογράφει το ίδιο μια δουλειά που κάνει κάποιος άλλος και να τη στέλνει στη διοίκηση. Ιδέα, συνήθως, κάποιου «μέντορα», για να βελτιωθεί το προφίλ. Και επειδή τη δουλειά θα την κάνει πάλι ο άλλος, ζητιέται σχεδόν σαν χάρη.

Εκείνη τη στιγμή, ομολογώ, δεν το αξιολόγησα. Ήμουν κουρασμένος από το ταξίδι και το μυαλό μου συνεχώς αγχωμένο με τη νέα πραγματικότητα της ΤΝ. Το βράδυ όμως που πήγα στο ξενοδοχείο, μου έγινε ξεκάθαρο.

Η ανθρωπότητα ίσως έχει ανακαλύψει ένα εργαλείο που θα μεταμορφώσει τη ζωή στον πλανήτη, που θα γιατρέψει αρρώστιες, θα βρει τρόπο να ταϊστούν οι φτωχοί, θα βρει καινούργιες μορφές ενέργειας.

Το βλέπουμε μπροστά μας. Και μετά σηκώνουμε τους ώμους, σκύβουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Στο γραφείο, οι μωροφιλόδοξοι αναζητούν την εξουσία, ενώ όσοι είναι από «πάνω» θα ξοδέψουν όλη την ενέργειά τους για να μην τη μοιραστούν. Τα χρηματιστήρια μπορεί να πέρασαν την τελευταία τετραετία να «τρέχουν», προεξοφλώντας τις τεκτονικές αλλαγές που φέρνει η ΤΝ, όμως τελικά κρασάρισαν από τη λίμπιντο του Τζένσεν Χουάνγκ. Οι πολιτικοί μιλούν για data centres και κάνουν φλογερά debates για το αν πρέπει να χτίζονται κι άλλα εις βάρος του περιβάλλοντος, την ίδια στιγμή που η ανθρωπότητα χαραμίζει τις δυνατότητες της ΤΝ για να φτιάχνει αστεία βιντεάκια για το Instagram.

Είμαστε παιδιά. Ο Προμηθέας μόλις κατέβασε τη φωτιά και εμείς παίζουμε με τα σπίρτα. Πιο πιθανό είναι να κάψουμε το σπίτι από το να φτιάξουμε νέα εργαλεία.

Και αφού το θεμελιώσαμε αυτό, πίσω στο γραφείο. Η ΤΝ μπορεί είτε να αυξήσει την αξία ενός προϊόντος, να το κάνει καλύτερο, πιο ξεχωριστό, είτε να μειώσει το κόστος του. Οι περισσότερες εταιρείες διαλέγουν τον δεύτερο δρόμο. Και δεν τους βγαίνει: σύμφωνα με το MIT, μόλις το 5% των πιλοτικών έργων ΤΝ στις επιχειρήσεις παράγει πραγματική αξία, ενώ τα υπόλοιπα δεν αφήνουν κανένα μετρήσιμο αποτύπωμα στα αποτελέσματα. Οι ερευνητές δεν φορτώνουν την αποτυχία στην τεχνολογία αλλά στις ίδιες τις εταιρείες, που δεν ξέρουν να την ενσωματώσουν. Η μείωση κόστους δεν είναι από μόνη της λάθος. Οι οικονομολόγοι Brynjolfsson, Rock και Syverson μιλούν για την «καμπύλη J»: με κάθε νέα τεχνολογία γενικής χρήσης, η παραγωγικότητα πρώτα υστερεί και μετά εκτινάσσεται, όταν οι εταιρείες αναδιοργανωθούν γύρω της. Το λάθος είναι να σταματάς στο πρώτο σκέλος.

Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Μειώνουμε τις θέσεις εργασίας για τους νέους, αφού πλέον τη δουλειά που έκαναν μπορεί να την κάνει η ΤΝ. Σύμφωνα με το Stanford, η απασχόληση των 22 έως 25 ετών στα επαγγέλματα που εκτίθενται περισσότερο στην ΤΝ είναι ήδη περίπου 19% χαμηλότερη από όσο θα ήταν, κυρίως επειδή απλώς δεν προσλαμβάνονται. Πείσαμε δε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τους εαυτούς μας ότι η εμπειρία μας θα οδηγήσει σε καλύτερη χρήση της ΤΝ. Τι χρειαζόμαστε τους νέους; Έχουμε agents τώρα!

Όμως εκεί είναι που οι εταιρείες κάνουν το μοιραίο λάθος. Η ΤΝ κάνει πραγματικότητα τη φαντασία. Δεν προχωράει απλώς τη δουλειά, αλλά, με σωστή χρήση, τη μεταμορφώνει. Και η φαντασία είναι προνόμιο των νέων. Οι αριθμοί δείχνουν κάτι συγγενές: σε μελέτη των Brynjolfsson, Li και Raymond, η ΤΝ αύξησε την παραγωγικότητα κατά 14% κατά μέσο όρο, αλλά κατά περίπου 34% στους λιγότερο έμπειρους. Κόβουμε δηλαδή ακριβώς αυτούς που κερδίζουν τα περισσότερα. Εκεί που το προϊόν θα λάμψει.

Το μάνατζμεντ δεν είναι πλέον για να ασκεί εξουσία και να περνάει ιδέες από πάνω προς τα κάτω: είναι για να φτιάχνει δίκτυα, να δίνει τις αρχές, τη διακυβέρνηση και για να κατασκευάζει τα σωστά αξιοκρατικά φίλτρα, ώστε οι καλύτερες ιδέες (γιατί πλέον θα υπάρχουν πολλές) να προωθούνται.

Για να το κάνει όμως αυτό, πρέπει ο άνθρωπος να δει το μάνατζμεντ ως ευθύνη στον πελάτη, ως φιλοσοφία για να θέτει τις σωστές αρχές, ως ηγεσία για να ενθαρρύνει τις καλύτερες ιδέες. Και για να το πετύχει, πρέπει επίσης να μοιράζεται και την αμοιβή. Ποια η πιθανότητα όμως οι διευθύνοντες να αφήσουν το χρήμα και την εξουσία, τη στιγμή που έχουν περάσει τη ζωή τους να τα κυνηγούν;

Η ιστορία έχει μια απάντηση, και δεν είναι παρήγορη για όσους κρατούν την εξουσία. Ο ηλεκτρισμός ήταν διαθέσιμος από τη δεκαετία του 1880, όμως για δεκαετίες τα εργοστάσια απλώς αντικατέστησαν την ατμομηχανή με έναν μεγάλο ηλεκτροκινητήρα και κράτησαν την ίδια διάταξη, την ίδια ιεραρχία, την ίδια λογική. Η παραγωγικότητα δεν κουνήθηκε. Όπως έδειξαν οι οικονομικοί ιστορικοί Paul David και Gavin Wright, η συνολική παραγωγικότητα στη βιομηχανία των ΗΠΑ, που για χρόνια αυξανόταν με λιγότερο από 1% τον χρόνο, εκτινάχθηκε με πάνω από 5% τον χρόνο από το 1919 έως το 1929, όταν τα εργοστάσια σχεδιάστηκαν από την αρχή γύρω από τη νέα τεχνολογία. Και αυτό δεν έγινε επειδή οι παλιοί ιδιοκτήτες πείστηκαν. Έγινε επειδή νέα εργοστάσια, νέες εταιρείες και μια νέα γενιά διευθυντών πήραν τη θέση τους. Μόνο που τότε η αντικατάσταση πήρε δεκαετίες. Με μια τεχνολογία που κάνει άλματα μέσα σε εβδομάδες, θα πάρει χρόνια.

Ακόμα και αν η ΤΝ απειλεί το επιχειρηματικό τους μοντέλο, οι άνθρωποι σαν πρώτο ένστικτο θα προτιμήσουν να εξυπηρετήσουν τον εαυτό τους παρά να τον σώσουν.

Οι διευθύνοντες δεν χρειάζεται να γίνουν άγιοι. Η ΤΝ μειώνει την αξία της πυραμίδας που κάποτε τους έδινε δύναμη. Όσες εταιρείες το καταλάβουν και μοιραστούν την αμοιβή με τις καλύτερες ιδέες, από όπου κι αν έρχονται, θα κερδίσουν. Οι υπόλοιπες δεν θα χρειαστεί να πειστούν. Θα αντικατασταθούν.

Ο Γιώργος Λαγαρίας είναι Chief Economist και διευθυντής της Forvis Mazars Economics Hub Forvis Mazars