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Σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε Χριστούγεννα. Ο Δεκέμβριος φέρνει την αγαπημένη γιορτή των παιδιών, αλλά και την παραδοσιακά καλύτερη περίοδο του έτους για το λιανικό εμπόριο.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το επιβεβαιώνουν. Τον Δεκέμβριο του 2025 ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου ήταν σχεδόν 10% και 20% υψηλότερος σε σχέση με τους τζίρους του προηγούμενου και επόμενου μήνα αντιστοίχως. Σε σύγκριση με τον μέσο μήνα του έτους, ο κύκλος εργασιών του Δεκεμβρίου 2025 ήταν κατά 11% υψηλότερος.

Η χαρακτηριστική άνοδος του κύκλου εργασιών του Δεκεμβρίου είναι περισσότερο έντονη σε ορισμένους κλάδους, όπως ένδυση, υπόδηση, παιχνίδια, βιβλία, έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και οικιακός εξοπλισμός, όπου η αύξηση του κύκλου εργασιών μπορεί να πλησιάσει ή να υπερβεί το 50%.

Παρά τις εύλογες προσδοκίες, η χριστουγεννιάτικη αγορά του 2026 ξεκινά υπό την πίεση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 5,7% τον Οκτώβριο, αυξάνοντας περαιτέρω τη μεγάλη συσσωρευτική επιβάρυνση των καταναλωτών μετά από μία πενταετία ανατιμήσεων. Οι ανατιμήσεις περιλαμβάνουν ακόμη και τον χριστουγεννιάτικο στολισμό, που φέτος είναι ακριβότερος έως 10% σε σχέση με το 2025.

Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους», το οποίο επιχειρεί μειώσεις τιμών έως 25% σε περισσότερους από 300 κωδικούς σε 25 κατηγορίες προϊόντων σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, έως το τέλος του 2026 ισχύει συμφωνία μειωμένων τιμών 1.140 κωδικών, με εκτιμώμενη μέση μείωση 7,2%.

Αξιόλογο ρόλο στο καταναλωτικό κλίμα και στην πορεία της φετινής χριστουγεννιάτικης αγοράς θα παίξουν οι τιμές της ενέργειας. Η ενέργεια επηρεάζει την αγορά με δύο τρόπους. Πρώτον, οι αυξημένοι λογαριασμοί ρεύματος και καυσίμων απορροφούν μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος και αφήνουν λιγότερα χρήματα για δώρα και εορταστικές αγορές. Δεύτερον, η ακριβή ενέργεια ανεβάζει το κόστος μεταφοράς, παραγωγής και λειτουργίας των εταιρειών, το οποίο σε μεγάλο βαθμό μετακυλίεται στις τελικές τιμές των προϊόντων.

Η ψυχολογία των καταναλωτών είναι ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας. Οι εορταστικές αγορές δεν εξαρτώνται μόνο από το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και από το πώς βλέπουν οι καταναλωτές το μέλλον τους. Όταν η αβεβαιότητα μεγαλώνει, οι καταναλωτές τείνουν να αναβάλλουν τις μεγαλύτερες αγορές και να περιορίζουν τα δώρα. Αντίθετα, η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και η εορταστικές παραδόσεις λειτουργούν ως αντίβαρο και διαχρονικά υποστηρίζουν την αγοραστική κίνηση. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΙΟΒΕ, η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε τον Οκτώβριο στις -48,9 μονάδες από -41,6 τον Σεπτέμβριο. Επίσης, η πρόθεση αγοράς επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών και άλλων σημαντικών ειδών προσδιορίζεται μειωμένη.

Είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι η χριστουγεννιάτικη αγορά επηρεάζεται αργά και σταθερά και από το δημογραφικό. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 γεννήθηκαν 65.618 παιδιά, τα οποία αποτελούν νέο ιστορικό χαμηλό και είναι πάνω από 40% λιγότερα σε σχέση με το 2010.

Ο δείκτης γήρανσης, δηλαδή η αναλογία των ατόμων άνω των 65 ετών προς τα παιδιά έως 14 ετών, ανήλθε στο 185,4 την 1η Ιανουαρίου 2025 από περίπου 142 το 2014. Πρακτικά, για κάθε 100 παιδιά ηλικίας 0-14 ετών στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου 185 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω!

Λιγότερα παιδιά σημαίνουν λιγότερες ανάγκες για παιχνίδια, βιβλία, ηλεκτρονικά και παιδικά είδη, δηλαδή για κατηγορίες που παραδοσιακά στηρίζουν τον εορταστικό τζίρο του Δεκεμβρίου. Παράλληλα, ένας γερασμένος πληθυσμός, με μεγάλο μέρος του να ζει από συντάξεις, ξοδεύει αναλογικά περισσότερα για τρόφιμα, φάρμακα, υπηρεσίες υγείας και ενέργεια, ενώ η καταναλωτική ζήτηση που δημιουργεί είναι λιγότερο δυναμική και ευαίσθητη σε εορταστικές και γενικότερα εποχικές επιδράσεις.

Γεώργιος Μπάλτας

Καθηγητής του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών