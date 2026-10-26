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Όλα τα βλέμματα σε Fed και ΕΚΤ, τι ψάχνουν οι Γάλλοι στην Αθήνα, αγωνία στην Allwyn, πήρε φόρα η Τέρνα Ενεργειακή, κάλεσμα στους αγρότες

Όλο και πιο δύσκολο περιβάλλον

Inside Stories 26.10.2026, 07:00
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Όλα τα βλέμματα σε Fed και ΕΚΤ, τι ψάχνουν οι Γάλλοι στην Αθήνα, αγωνία στην Allwyn, πήρε φόρα η Τέρνα Ενεργειακή, κάλεσμα στους αγρότες
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Η ψυχρολουσία της Πέμπτης και Παρασκευής «αντηχεί» και σήμερα στη Λ. Αθηνών.

Το ελληνικό χρηματιστήριο θα προσπαθήσει αυτήν την εβδομάδα να βρει τα πατήματά της, ενώ όλοι περιμένουν τις συνεδριάσεις της Fed και της ΕΚΤ στις 28 και 29 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Οι οποίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν την επόμενη κίνηση των κεντρικών τραπεζών.

Δεν αναμένουμε κάποια αλλαγή στα επιτόκια, αλλά φυσικά το ενδιαφέρον στρέφεται στις ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων, με τις αγορές να προεξοφλούν ήδη αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο και η δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία παραμένουν στο επίκεντρο, επηρεάζοντας τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και το κόστος δανεισμού.

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Το ΧΑ αναζητεί πατήματα

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο, οι εξωτερικές πιέσεις δεν είναι η μόνη πηγή ανησυχίας.

Η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές και πλοία ενισχύουν την αβεβαιότητα, ενώ έχει προστεθεί και η γαλλική δημοσιονομική κρίση.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Και σταδιακά θα εισέρχεται στις συζητήσεις και το πολιτικό ρίσκο ενόψει των ελληνικών εκλογών του 2027.

Ήδη δηλαδή οι περισσότεροι αναλυτές που καλύπτουν την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά περιλαμβάνουν τους δύο τελευταίους παράγοντες στους βασικούς κινδύνους για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες.

Έτσι, ακόμη κι αν υπάρξουν επιμέρους εστίες αντοχής στην εγχώρια αγορά, το περιβάλλον στο οποίο καλείται να κινηθεί παραμένει ιδιαίτερα απαιτητικό.

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Θετικά σημάδια

Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον όμως, το ραντάρ της στήλης έχει «συλλάβει» ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον της γαλλικής επενδυτικής κοινότητας για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Φυσικά απόρροια της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές για την προσέλκυση διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και για την ανάδειξη ελληνικών εισηγμένων εταιρειών πέρα από την υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Ενδεικτική της κινητικότητας είναι η πρόσφατη επίσκεψη στελεχών της TP ICAP στην Αθήνα, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με σημαντικό αριθμό ελληνικών εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Η TP ICAP είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, με δραστηριότητες στις αγορές μετοχών, ομολόγων, συναλλάγματος, ενέργειας και παραγώγων.

Διαθέτει σημαντική παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά μετοχών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ενώ στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται 250 θεσμικοί επενδυτές που έχουν βάλει πρόσφατα την ελληνική αγορά στο επενδυτικό τους ραντάρ, στοιχείο που αναδεικνύει τις δυνατότητες προσέλκυσης νέων κεφαλαίων.

Την οργάνωση των επαφών ανέλαβε η Monogram Advisors, συμβάλλοντας στη διασύνδεση ελληνικών εισηγμένων με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι το ενδιαφέρον για το ελληνικό χρηματιστήριο διευρύνεται, με τις εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης να αποκτούν νέες ευκαιρίες πρόσβασης σε ευρωπαϊκά επενδυτικά κεφάλαια.

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Στους επιμέρους τίτλους

Πέραν της αγοράς όμως, αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για τη μετοχή της Allwyn, εν αναμονή του αποτελέσματος του δεύτερου γύρω των εκλογών στη Βραζιλία.

Τα αποτελέσματα βέβαια των εκλογών θα τα μάθουμε σήμερα(σ.σ. λόγω και διαφοράς ώρας), με τις όποιες εκτιμήσεις να είναι επισφαλείς, καθώς η αναμέτρηση Λούλα – Μπολσονάρο θα κριθεί στο… νήμα.

Allwyn

Βέβαια, οι περισσότεροι αναλυτές που καλύπτουν τη μετοχή θεωρούν ότι η Βραζιλία, όπου η προσωρινή απαγόρευση του online στοιχηματισμού και των τυχερών παιχνιδιών, που επιβλήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, δημιουργεί νέο μέτωπο αβεβαιότητας.

Η έκθεση της Allwyn είναι έμμεση, μέσω του ποσοστού 36,75% που κατέχει στην Kaizen Gaming, ιδιοκτήτρια της Betano.

Μπορεί ο όμιλος να μην έχει άμεση λειτουργική παρουσία στη χώρα, ωστόσο τα μερίσματα από την Kaizen αποτελούν μέρος της στήριξης των πιστωτικών του μεγεθών.

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Βρήκε φλέβα η PrizePicks

Στο μεταξύ, χρυσάφι φαίνεται πως βρήκε η PrizePicks, στην οποία η Allwyn ελέγχει το 62,3%, επενδύοντας στην αγορά των συλλεκτικών καρτών.

Η εταιρεία ενέταξε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα PrizePicks Packs τρεις κάρτες-ρεκόρ με αυτόγραφα πρωτοεμφανιζόμενων παικτών του NBA, των Cooper Flagg, Dylan Harper και Kon Knueppel, οι οποίες είχαν πωληθεί σε δημοπρασία τον Σεπτέμβριο έναντι συνολικά 13,26 εκατ. δολαρίων.

Η κάρτα του Flagg είχε πιάσει τα 8,04 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας ρεκόρ για κάρτα ενός παίκτη στην ιστορία του μπάσκετ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η PrizePicks δεν κρατά τα συλλεκτικά αντικείμενα σε μια ιδιωτική συλλογή, αλλά τα αξιοποιεί εμπορικά, προσφέροντας ψηφιακά πακέτα από 1 έως 2.500 δολάρια, μέσα από τα οποία οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν πραγματικές κάρτες. Το ποσό που κατέβαλε για την απόκτησή τους παραμένει άγνωστο, όπως και το περιθώριο κέρδους που μπορεί να αποφέρει το εγχείρημα.

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Οι μπαταρίες και οι επενδύσεις στα νησιά

Την ολοκλήρωση εντός των επόμενων ημερών της πρόσκλησης για την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 4,7 GW προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι χωρίς στοχευμένες αλλαγές στην ισχύουσα ΚΥΑ κινδυνεύουν να μείνουν στα χαρτιά κρίσιμες επενδύσεις στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Ιόνια Νησιά.

Και αυτό διότι οι υφιστάμενοι περιορισμοί ενδέχεται να αποκλείσουν έργα που απαιτούν νέες υποδομές σύνδεσης, παρά την τεχνική δυνατότητα υλοποίησής τους.

Η αγορά ζητεί την άρση των συγκεκριμένων αποκλεισμών και την κατά προτεραιότητα εξέταση των νησιωτικών έργων, χωρίς αύξηση των προβλεπόμενων 275 MW.

Μια παρέμβαση που θα μπορούσε να διασφαλίσει σημαντικές επενδύσεις και να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών.

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Πήρε φόρα η Τέρνα Ενεργειακή

Η εξαγορά της Τέρνα Ενεργειακή ήταν μόνο οι αρχή για τους Εμιρατινούς της Masdar. Ο μεγαλύτερος επενδυτής σε αιολική ενέργεια στην Ελλάδα ανακοινώνει σήμερα επένδυση-μαμούθ και στα φωτοβολταϊκά με την εξαγορά του πάρκου “Ενιπέας” στη Θεσσαλία -ένα από τα μεγαλύτερα φ/β της χώρας με δυναμικότητα 560 MW.

Ο Αριστοτέλης Χαντάβας, ο άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης των Εμιρατινών στην Ελλάδα, οδηγεί με στρατηγικά βήματα την Τέρνα Ενεργειακή στην κορυφή των επενδυτών ΑΠΕ στην Ανατολική Ευρώπη.

Μόλις επτά μήνες αφότου ανέλαβε τα ηνία της, η Τέρνα Ενργειακή κατέκτησε τη δεύτερη θέση επενδυτών φ/β στην Ελλάδα -μετά την επένδυση ΔΕΗ/RWE- και αυτή είναι μόνο η αρχή.

Η συνέχεια είναι τα datacenters. Η Τέρνα Ενεργειακή μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των υποδομών ΑΙ με την υπογραφή MoU με την Khazna, τον μεγαλύτερο φορέα ανάπτυξης και λειτουργίας DC στα ΗΑΕ.

Οι δύο εταιρείες θα διερευνήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης λύσεων καθαρής ηλεκτροδότησης και αποθήκευσης ενέργειας για datacenters 600 MW στην Ελλάδα, οι οποίες θα συνοδευτούν από επενδύσεις σε ΑΠΕ ύψους 2,4 GW στη χώρα. Και κάτι μου λέει ότι αυτά τα deals είναι μόνο η αρχή για τον μεγαλύτερο επενδυτή ΑΠΕ της χώρας -και όχι μόνο.

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Νέα μπλόκα, παλιά προβλήματα

«Πριν ζεστάνετε τις μηχανές για τα μπλόκα, ελάτε να μιλήσουμε» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα του μήνα στους αγρότες που είχαν πρωτοστατήσει στις αγροτικές κινητοποιήσεις του περασμένου Νοεμβρίου και ο αρμόδιος υπουργός, μάλιστα, έσπευσε να πραγματοποιήσει την επιθυμία του κλείνοντάς τους ένα ραντεβού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πριν από μερικές ημέρες.

«Ανήκω σε μια σχολή πολιτικής που θέλει τα προβλήματα να συζητιούνται» τόνισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ενημερώνοντας ο ίδιος τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα πραγωγής την ημέρα του κρίσιμου ραντεβού. «Προτιμώ μια δύσκολη συζήτηση παρά μια εύκολη συμφωνία στα λόγια» πρόσθεσε.

Ωστόσο, φαίνεται πως αυτή η «δύσκολη συζήτηση» δεν έφερε και λύσεις στα προβλήματα που έχουν τεθεί επί τάπητος τουλάχιστον από το περασμένο έτος και οδήγησαν στις 40ήμερες και πλέον κινητοποιήσεις.

Έτσι, λοιπόν, και οι αγρότες εξερχόμενοι από τη συνάντηση προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις μέσα στον Νοέμβριο, χωρίς να διευκρινίσουν την έκταση και τη μορφή τους.

Νέος μήνας, νέα μπλόκα, παλιά προβλήματα…

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Οι αλλαγές αντανακλούν κυρίως την αναθεώρηση των παραδοχών για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Αλεξάνδρα Τόμπρα

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