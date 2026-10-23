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Όλα τα βλέμματα στη Moody’s, τι «χτύπησε» τις τράπεζες, οι προσδοκίες της Allwyn, «ιδρώνουν» οι short στη Metlen, τα σχέδια της Masdar στην Ελλάδα

Οι 2.600 μονάδες ως νέα γραμμή άμυνας

Inside Stories 23.10.2026, 07:00
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Όλα τα βλέμματα στη Moody’s, τι «χτύπησε» τις τράπεζες, οι προσδοκίες της Allwyn, «ιδρώνουν» οι short στη Metlen, τα σχέδια της Masdar στην Ελλάδα
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Μπορεί οι έντονες διακυμάνσεις να δοκιμάζουν τις αντοχές των επενδυτών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όμως η περιοχή των 2.600 μονάδων φαίνεται να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την αγορά.

Ακόμη και τώρα που το διεθνές περιβάλλον έχει γίνει αισθητά πιο δύσκολο.

Η επιστροφή στα υψηλά 16ετίας δεν είναι εύκολη υπόθεση, με τις αναταράξεις στα ομόλογα, την άνοδο του ενεργειακού κόστους και τη γαλλική πολιτική κρίση να επιβαρύνουν το κλίμα.

Για αρκετά χαρτοφυλάκια, άλλωστε, το ζητούμενο έχει ήδη μετατοπιστεί από την κατοχύρωση νέων κερδών στη διατήρηση όσων έχουν αποκομίσει από την αρχή της χρονιάς.

Η παγίδα των repos

Η στήλη θα εστιάσει όμως και σε μια άλλη παράμετρο της γαλλικής κρίσης που ξεπερνά τις αποδόσεις των ομολόγων.

Τα γαλλικά κρατικά ομόλογα αποτελούν βασικό ενέχυρο στις συναλλαγές repo και μια νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας θα μπορούσε να περιορίσει την αποδοχή τους, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης και εντείνοντας τις πιέσεις στην αγορά.

Γι’ αυτό και η σημερινή απόφαση της Moody’s για τη Γαλλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Μην απορήσετε δηλαδή αν η ετυμηγορία της αυστηρής Moody’s επιδράσει περισσότερο στο ΧΑ, από ότι εκείνη του Standard & Poor’s που περιμένουμε για την Ελλάδα σήμερα.

Ο λογαριασμός στις τράπεζες

Η πίεση στις τραπεζικές μετοχές έχει πάντως πίσω της κάτι περισσότερο από μια κακή συνεδρίαση στα χρηματιστήρια.

Οι αναταράξεις στα ομόλογα θα αρχίσουν να αφήνουν αποτύπωμα στα αποτελέσματα, καθώς συντηρούνται, την ώρα που η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει ανοικτό ένα δεύτερο μέτωπο, αυτή τη φορά στην πλευρά των δανειοληπτών.

Κάτι που ειπώθηκε και από την Τράπεζα της Ελλάδος φυσικά, κάτι που ειπώθηκε και από τη Citi.

Η Citi «ψαλίδισε» χτες κατά 2% την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή του 2026 της Πειραιώς.

Άλλωστε, και η τράπεζα, στο πρόσφατο call που είχε με τους αναλυτές είχε προειδοποιήσει ότι τα έσοδα από συναλλαγές θα είναι ασθενή στο τρίτο τρίμηνο λόγω της αναταραχής στα ομόλογα, ενώ το κόστος κινδύνου αναμένεται αυξημένο εξαιτίας πιο προληπτικών προβλέψεων για την προστασία του ισολογισμού.

Ακόμη και το Norges…

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο βρέθηκε αντιμέτωπο με βαριές απώλειες από τα ομόλογα.

Η κατέγραψε ζημία σχεδόν 30 δισ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο, με το χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος να υποχωρεί κατά 3,5% εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων.

Για τις τράπεζες, όμως, το πιο δύσκολο κομμάτι μπορεί να μην είναι η αποτίμηση των ομολογιακών χαρτοφυλακίων, αλλά ό,τι ακολουθήσει στην πραγματική οικονομία.

Αν το ακριβότερο ενεργειακό κόστος πιέσει περαιτέρω τα διαθέσιμα εισοδήματα και τα περιθώρια των επιχειρήσεων, το ερώτημα θα είναι πόσο θα αυξηθούν οι προβλέψεις για επισφάλειες.

Το καμπανάκι

Να σας πω εδώ, επίσης, ότι η ΤτΕ ανέφερε ότι διαπιστώνει μικρή επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών.

Το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) ανήλθε τον Ιούνιο του 2026 σε 6,2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Και αυτά είναι νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Επίσης, ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 των ελληνικών τραπεζικών ομίλων μειώθηκε στο 14,8%, από 15,4%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υποχώρησε στο 19,6%, από 19,8%.

Κόκκινη γραμμή οι προθεσμίες για τα κόκκινα δάνεια

Και μιας και σας είπα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να σας θυμίσω ότι ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το νέο πλαίσιο διαχείρισης τους, με το ενδιαφέρον πλέον να μεταφέρεται στο πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη οι νέες υποχρεώσεις.

Θυμίζω ότι το σχέδιο νόμου επιχειρεί να βάλει συγκεκριμένα χρονικά όρια στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών και να περιορίσει τις εκκρεμότητες για τους δανειολήπτες.

Οι διαχειριστές θα έχουν τρεις μήνες για να απαντήσουν σε αίτημα διμερούς ρύθμισης, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες. Παράλληλα, τίθεται πλαφόν 15% στις προκαταβολές.

Εξίσου κρίσιμο είναι το σκέλος της ενημέρωσης των οφειλετών, καθώς οι servicers θα υποχρεούνται να παρέχουν αναλυτική εικόνα της οφειλής μέσα σε 45 ημέρες.

Ακτίνα αισιοδοξίας για Allwyn

Από την άλλη πλευρά, το γύρισμα χτες της Allwyn σε θετικά εδάφη στο κλείσιμο, δημιούργησε κάποιες προσδοκίες για το αποτέλεσμα της Κυριακής (25/10).

Να σας θυμίσω ότι είναι ο δεύτερος γύρος των εκλογών στη Βραζιλία, όπου θα αναμετρηθούν ο Λούλα και ο Μπολσονάρο.

Ο πρώτος επέβαλε απαγόρευση των στοιχηματικών δραστηριοτήτων, επηρεάζοντας και την Allwyn, η οποία κατέχει ποσοστό 36,75% στην Betano.

Η Βραζιλία αντιπροσωπεύει περίπου το 42% των εσόδων της Betano, γεγονός που καθιστά την έκβαση της εκλογικής διαδικασίας ιδιαίτερα σημαντική για τις δραστηριότητές της, αφού ο δεύτερος, ο Μπολσονάρο έχει αντιταχθεί στα μέτρα.

Τι άλλαξε

Πέραν όμως της Κυριακής, αυτό που διαφάνηκε χτες ήταν ότι αυξάνεται η κοινοβουλευτική αντίδραση στη Βραζιλία απέναντι στην προτεινόμενη απαγόρευση των στοιχηματικών δραστηριοτήτων.

Μάλιστα, έχουν κατατεθεί 35 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί επιδιώκουν τη χαλάρωση ή την ανατροπή των περιορισμών.

Παράλληλα, αρκετές προτάσεις που υποστηρίζονται από κόμματα προσκείμενα στον Μπολσονάρο προβλέπουν τη διατήρηση του αθλητικού στοιχηματισμού, αλλά την απαγόρευση των διαδικτυακών παιχνιδιών καζίνο.

Η Eurobank Equities αξιολόγησε ως θετικές τις εξελίξεις αυτές, αν και ανέφερε ότι ακόμη και στην περίπτωση μερικής ανατροπής των περιορισμών, σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε κίνδυνο, εφόσον η απαγόρευση των διαδικτυακών παιχνιδιών καζίνο παραμείνει σε ισχύ.

Allwyn

Σταθερή η μείωση των short

Στο μεταξύ, σε σταθερούς ρυθμούς μειώνουν την έκθεσή τους οι επενδυτές που έχουν στοιχηματίσει στην πτώση της Metlen, δείχνοντας μάλιστα ότι θέλουν να προλάβουν εξελίξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνονται στη βρετανική FCA, στις 19 Οκτωβρίου, το ποσοστό τους διαμορφώθηκε στο 6,47%, από 6,76% προηγουμένως, με τη μείωση να αντιστοιχεί σε 415.936 μετοχές.

Άλλωστε, ήδη δίνουν και παίρνουν τα σενάρια αποτίμησης της ΜΕΤΚΑ, ενόψει της εισαγωγής στο Euronext Athens, κάτι που αναμένεται να ξεκλειδώσει αξία για τη μετοχή της Metlen

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης η δημόσια προσφορά φέρεται να εξετάζεται για τις 21 και 22 Νοεμβρίου, με στόχο την άντληση περίπου 300 εκατ. ευρώ από την αγορά.

Θυμίζω ότι η ΜΕΤΚΑ συγκεντρώνει τις δραστηριότητες Κατασκευών, Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, καθώς και Facility Management, με το εγχείρημα να αποσκοπεί στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αυτονομίας του κατασκευαστικού βραχίονα και στην εξασφάλιση πρόσθετης ρευστότητας, ενώ η Metlen θα διατηρήσει την πλειοψηφία.

Διευκρινίσεις για τον φόρο συναλλαγών από την ΑΑΔΕ

Να σας πω επίσης εδώ, επειδή υπήρξαν αρκετά σχόλια στην επενδυτική κοινότητα, ότι ξεκαθαρίστηκε από την ΑΑΔΕ ένα σημείο που αφορά τις συναλλαγές στις ναυτιλιακές μετοχές. Μάλιστα η Euronext Athens μετέφερε τη σχετική ενημέρωση στις χρηματιστηριακές.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της 20ής Οκτωβρίου, η απαλλαγή που προβλέπει η ναυτιλιακή νομοθεσία καλύπτει και τον φόρο πώλησης μετοχών, ύψους 0,1% επί της αξίας της συναλλαγής. Δεν πρόκειται για καινούργια φορολογική ελάφρυνση, αλλά για διευκρίνιση ότι η απαλλαγή καταλαμβάνει και τη συγκεκριμένη επιβάρυνση.

Το κρίσιμο είναι ότι η ρύθμιση δεν αφορά όλες τις ναυτιλιακές, αλλά μόνο όσες πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Εν προκειμένω, η Safe Bulkers, η Star Bulk Carriers και η Capital Maritime Finance.

Με τις εισαγωγές ναυτιλιακών εταιρειών στην Αθήνα να βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο, η αποσαφήνιση έχει ιδιαίτερη σημασία για το φορολογικό καθεστώς που συνοδεύει τις συναλλαγές στις μετοχές τους.

Παπασταύρου – Masdar: «Μόνο η αρχή» για νέες ενεργειακές επενδύσεις

Η φράση «μόνο η αρχή», με την οποία ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στην επένδυση της Masdar στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συνάντηση που ακολούθησε στο περιθώριο του Στρατηγικού Φόρουμ Ελλάδας – ΗΑΕ. Μια επένδυση που δίνει στον όμιλο παρουσία στην Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανοίγει προοπτικές για τη συνέχεια.

Στο ανακαινισμένο Ilisian, ο υπουργός, μαζί με τον Νίκο Τσάφο, συναντήθηκε με τον CEO της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi, τον επικεφαλής Ευρώπης του ομίλου, Husain Al Meer, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Αριστοτέλη Χαντάβα.

Εκεί, η συζήτηση πέρασε στα επόμενα βήματα, στις ΑΠΕ, στην αποθήκευση ενέργειας, αλλά και στη συνεργασία με την Αίγυπτο και τον Ομιλο Κοπελούζου μέσω της σχεδιαζόμενης ηλεκτρικής διασύνδεσης GREGY.

Για τον Παπασταύρου, το ζητούμενο είναι σαφές, η εμπιστοσύνη των επενδυτών να μεταφραστεί σε νέα έργα, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

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Καταγγελία για εργαζομένους σε καταστήματα Pizza Fan που δηλώνονταν για λιγότερες ώρες εργασίας από όσες πραγματοποιούσαν, αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας των αρμόδιων αρχών

Αναστασία Σταματοπούλου
ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου
Εταιρική ευθύνη

ΔΕΗ: Άνοιξε στο κοινό η έκθεση με 55 έργα στον Ιστορικό ΑΗΣ Νέου Φαλήρου

Eγκαινιάστηκε η έκθεση «Η ΔΕΗ Συναντά την Τέχνη Vol. 2» στις Ιστορικές Εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στο Νέο Φάληρο

Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας
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Ευρωζώνη: Επιβραδύνθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα – Ο ρόλος της Γαλλίας

Ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI) υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στο 51,9 από 53,1 πμι

Ενεργειακή μετάβαση: Ανέτοιμοι οι επαγγελματίες – Ελλιπείς δεξιότητες
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Οι επαγγελματίες χρειάζονται νέες δεξιότητες ενόψει της ενεργειακής μετάβασης

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής αναδεικνύεται σε κορυφαία προτεραιότητα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για τη θωράκιση των υποδομών

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