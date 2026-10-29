Big Oil: Οι πετρελαϊκοί γίγαντες μάζεψαν αστρονομικά μετρητά – Να τι θα κάνουν με αυτά

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Οι εταιρείες ενέργειας βρίσκονται σε καλό δρόμο για να ανακοινώσουν μια εκπληκτική εισροή μετρητών στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου.

Σύμφωνα με το Barron’s και οι πέντε παγκόσμιες πετρελαϊκές εταιρείες πρόκειται να ανακοινώσουν κέρδη την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ακόμα και μετά την πληρωμή για τις λειτουργίες και τα κεφαλαιουχικά τους έργα, αναμένεται να τους απομείνουν 54 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά για οτιδήποτε άλλο θέλουν να κάνουν με αυτά.

Είναι μέρος ενός απροσδόκητου κέρδους που προκλήθηκε από τον πόλεμο και το οποίο η ερευνητική εταιρεία Wood Mackenzie δήλωσε ότι θα μπορούσε να φέρει μισό τρισεκατομμύριο δολάρια φέτος στις παγκόσμιες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το ερώτημα τώρα είναι πώς θα χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα μετρητά. Η απάντηση από αρκετούς ειδικούς φαίνεται να είναι: Δεν θα κάνουν και πολλά.

Παλαιότερα, αν οι εταιρείες ενέργειας κέρδιζαν ένα τέτοιο απροσδόκητο κέρδος κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου υψηλών τιμών πετρελαίου, σχεδόν σίγουρα θα είχαν αυξήσει τις δαπάνες τους για γεωτρήσεις.

Αλλά από την τελευταία παρατεταμένη πτώση της τιμής του πετρελαίου πριν από περίπου μια δεκαετία, οι εταιρείες πετρελαίου έχουν γίνει πολύ πιο προσεκτικές στις δαπάνες, σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τους κύκλους άνθησης και ύφεσης που έχουν αποτρέψει τους επενδυτές στο παρελθόν.

Οι περισσότεροι επενδυτές, αυτό θέλουν. Οι εταιρείες πετρελαίου μπορούν με σιγουριά να αποθηκεύσουν τα χρήματα που κερδίζουν σήμερα σε ένα ταμείο για μια δύσκολη μέρα.

Αυτό μπορεί να περιορίσει την ανοδική τους πορεία, αλλά περιορίζει και την τελική τους πτώση.

«Σεμνά»…

Οι εταιρείες πετρελαίου δεν θα είναι μόνο προσεκτικές σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν τα μετρητά τους, πιθανότατα θα είναι προσεκτικές και με το πώς μιλούν γι’ αυτό. Δεν είναι ωραίο να βγάζεις τόσα χρήματα, όταν οι άνθρωποι αγωνίζονται να πληρώσουν για βενζίνη. Οι πανηγυρισμοί για τα blockbuster κέρδη μπορεί να προσελκύσει το λάθος είδος προσοχής, όπως το να φοράς ένα χρυσό Rolex στο μετρό.

Στο παρελθόν, οι πολιτικοί έχουν επικρίνει τις πετρελαϊκές εταιρείες για «αύξηση τιμών» όταν επωφελούνται από τις υψηλές τιμές που προκαλούνται από πόλεμο ή άλλες γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Στην Ευρώπη, έχουν επιβάλει απροσδόκητους φόρους στις πετρελαϊκές εταιρείες σε περιόδους όπως αυτή. Ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατά τα άλλα θεσπίσει μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις και φιλικές προς τη βιομηχανία ρυθμίσεις, έχει επιτεθεί στη βιομηχανία κατά τη διάρκεια της άνθησης των κερδών.

«Ξέρουν τι βγάζουν», δήλωσε ο Νιλ Ντίνγκμαν, αναλυτής της William Blair. «Κατά μία έννοια θέλουν να το επισημάνουν αυτό στους επενδυτές τους. Από την άλλη πλευρά, δεν θέλουν να το πουν πολύ δυνατά».

Υποθέτοντας ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες διατηρούν τις δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με όλα τα χρήματα που βγάζουν σε μέτρια επίπεδα, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν με τα χρήματά τους.

Θα μπορούσαν να ξοδέψουν περισσότερα για να επεκτείνουν τις τοποθεσίες γεώτρησης ή να προσλάβουν περισσότερους υπαλλήλους. Αλλά οι περισσότερες από αυτές έχουν ήδη σηματοδοτήσει στους επενδυτές ότι θα κάνουν το αντίθετο.

Μαζικές απολύσεις

Οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν αναλάβει εκστρατείες μείωσης του κόστους που περιλαμβάνουν τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους. Πέρυσι, για παράδειγμα, η Conoco δήλωσε ότι θα μειώσει το 20% έως 25% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της.

Και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες έχουν βρει τρόπους να αυξήσουν την παραγωγή χωρίς να ξοδεύουν περισσότερα, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα πιο προηγμένες τεχνικές fracking.

Ενώ οι παραγωγοί έχουν προσθέσει περίπου 10% περισσότερες εγκαταστάσεις γεώτρησης στην ξηρά φέτος, αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν τοποθετηθεί σε μεγάλο βαθμό από ιδιωτικούς φορείς, λένε οι αναλυτές.

Τα μερίσματα είναι μια άλλη επιλογή. Οι περισσότερες ενεργειακές εταιρείες έχουν αυξήσει τα μερίσματά τους τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τες μερικές από τις πιο συνεπείς εταιρείες μερισμάτων στην χρηματιστηριακή αγορά.

Μεταξύ των μεγάλων παικτών, η BP και η TotalEnergies ξεχωρίζουν για τις μερισματικές αποδόσεις άνω του 4%, σε μια εποχή που η μερισματική απόδοση του S&P 500 είναι λίγο πάνω από 1%. Δεδομένης της ταμειακής ροής αυτού του τριμήνου, οι μεγάλες εταιρείες έχουν την οικονομική επιρροή να στείλουν περισσότερα πίσω στους μετόχους.

Η Exxon Mobil, για παράδειγμα, αναμένεται να αναφέρει 16,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε ελεύθερη ταμειακή ροή για το τρίτο τρίμηνο, σχεδόν αρκετά για να χρηματοδοτήσει ολόκληρη την ετήσια πληρωμή μερίσματος, η οποία πιθανότατα θα κοστίσει μεταξύ 17 και 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Ωστόσο, οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα αυξήσουν τα μερίσματα κατά μεγάλα ποσά φέτος, παρά τα μετρητά τους. Μόλις μια εταιρεία καθορίσει υψηλότερο επίπεδο μερίσματος, αναμένεται να καταβάλει αυτό το μέρισμα σε καλές και κακές στιγμές.

«Οι περισσότεροι δεν θέλουν να αυξήσουν υπερβολικά τα τριμηνιαία μερίσματα, αν ξαφνικά η τιμή του πετρελαίου φτάσει τα 50 δολάρια το βαρέλι, το τελευταίο πράγμα που θέλετε να κάνετε είναι να μειώσετε το τριμηνιαίο μέρισμά σας». Το 2020, η Exxon έπρεπε να αναλάβει χρέος για να πληρώσει το μέρισμά της. Δεν θέλει να επαναλάβει αυτό το επεισόδιο.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν δοκιμάσει έναν λιγότερο μόνιμο τρόπο αποστολής χρημάτων πίσω στους μετόχους στο παρελθόν. Την τελευταία φορά που οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, εταιρείες όπως η Devon Energy χρησιμοποίησαν τα απροσδόκητα κέρδη για να καταβάλουν μεταβλητά μερίσματα, τα οποία, όπως είπαν στους επενδυτές, θα κυμαίνονταν ανάλογα με το ύψος των ταμειακών ροών που θα έκαναν.

Αλλά οι επενδυτές δεν τους αντάμειψαν για τη στρατηγική και αυτή εξαφανίστηκε.

«Αυτά είναι εκτός συζήτησης», είπε ο Dingmann.

Οι εταιρείες θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα μετρητά για να αυξήσουν τις επαναγορές μετοχών. Μέχρι στιγμής, όμως, οι εταιρείες έχουν επίσης διστάσει να επεκτείνουν σημαντικά τα προγράμματα επαναγοράς τους. Η Chevron έχει πει στους επενδυτές ότι αναμένει να επαναγοράσει μετοχές μεταξύ 10 και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, ή περίπου 2% έως 4% της κεφαλαιοποίησής της στην αγορά. Αλλά οι αγορές της φέτος έχουν κινηθεί προς το κατώτερο μέρος αυτού του εύρους και είπε στους επενδυτές ότι αναμένει να επαναγοράσει μεταξύ 2,5 και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο.

Με τις τιμές των μετοχών των πετρελαϊκών εταιρειών κοντά σε ιστορικά υψηλά, οι εταιρείες διστάζουν να ξοδέψουν πολλά για τις δικές τους μετοχές.

Θα μπορούσαν επίσης να αποπληρώσουν το χρέος τους με τα μετρητά τους, κάτι που ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν.

Η BP ήταν ιδιαίτερα επιθετική στη μείωση του χρέους της και αναμένει να μειώσει το καθαρό της χρέος στα 13,5 έως 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρέχον τρίμηνο από 22,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο. Άλλες εταιρείες με χρέος, όπως η Matador Resources και η Occidental Petroleum, θα μπορούσαν επίσης να αποπληρώσουν μέρος αυτού. Ωστόσο, οι περισσότερες εταιρείες ενέργειας λειτουργούν με σχετικά καθαρούς ισολογισμούς σήμερα, επομένως δεν έχουν απομείνει πολλά για περικοπές.

Αυτό αφήνει τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές ως μία από τις τελευταίες πιθανές χρήσεις. «Πιστεύω πράγματι ότι είναι πιθανό ορισμένες εταιρείες να αποταμιεύουν μετρητά ως διαθέσιμα κεφάλαια για εξαγορές», δήλωσε ο Kevin MacCurdy, διευθυντής ερευνών στην Pickering Energy Partners.

Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες συμφωνίες στον πετρελαϊκό κλάδο, με την παραγωγό Crescent Energy να αγοράζει αυτόν τον μήνα περιουσιακά στοιχεία της Devon Energy στο Τέξας αξίας 4.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και μόλις αυτή την εβδομάδα, η παραγωγός φυσικού αερίου EQT ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εξαγοράσει την Range Resources σε μια συμφωνία αξίας περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, οι αναλυτές αναμένουν ότι αυτές οι συμφωνίες θα είναι περιορισμένης κλίμακας.

Οι πωλητές θα διστάζουν να αποχωριστούν εκτάσεις γης κατά τη διάρκεια μιας πετρελαϊκής άνθησης και οι αγοραστές ενδέχεται να μη θέλουν να πληρώσουν το επιπλέον τίμημα που θα απαιτούνταν για να τις αποκτήσουν. Οι εταιρείες είναι πιθανότερο να αγοράζουν εκτάσεις γης η μία από την άλλη παρά να εξαγοράζουν ολόκληρες εταιρείες.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες διαθέτουν σήμερα τεράστια ρευστότητα. Μην περιμένετε να αρχίσουν να ξοδεύουν αλόγιστα χρήματα ακόμη.