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QatarEnergy: Αγοράζει LNG απ’ έξω, υπό τον φόβο του Ορμούζ

Η QatarEnergy υπέγραψε την Πέμπτη 20ετή συμφωνία για την αγορά 3 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως (mtpa) από τις εγκαταστάσεις της Woodside στις ΗΠΑ

Φυσικό αέριο 29.10.2026, 19:05
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QatarEnergy: Αγοράζει LNG απ’ έξω, υπό τον φόβο του Ορμούζ
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Η QatarEnergy αγοράζει μακροπρόθεσμες προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και άλλους παραγωγούς στο πλαίσιο μιας εμπορικής στρατηγικής που έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει έσοδα σε περίπτωση που οι εξαγωγές μέσω του Ορμούζ διαταραχθούν στο μέλλον, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Saad Sherida Al-Kaabi στο Reuters την Πέμπτη.

«Σε ένα σενάριο όπου έχουμε κλείσιμο του Στενού, που είναι η πραγματική έκτακτη ανάγκη, θα δείτε αμέσως μια απότομη αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε έσοδα για την QatarEnergy που διαφορετικά δεν θα δημιουργούνταν», δήλωσε ο Kaabi, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Ενέργειας, για το σχέδιο.

Τα σχόλια του Kaabi αποκαλύπτουν για πρώτη φορά πώς το Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς LNG στον κόσμο, σχεδιάζει να αντισταθμίσει την απώλεια εσόδων από τον πόλεμο στο Ιράν και να τα προστατεύσει από μελλοντικές διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ.

Η εταιρεία υπέγραψε την Πέμπτη 20ετή συμφωνία για την αγορά 3 εκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως (mtpa) από τις εγκαταστάσεις της Woodside στις ΗΠΑ. Την περασμένη εβδομάδα υπέγραψε δύο συμφωνίες με την Cheniere Energy για έως και 4 mtpa έως το 2054 από τα εργοστάσιά της στο Sabine Pass και στο Corpus Christi. Συνολικά, οι συμφωνίες ανέρχονται σε 7 mtpa τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Υπάρχουν κι άλλα που θα ακολουθήσουν», δήλωσε ο Kaabi. Οι παραδόσεις της Cheniere δεν αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από το 2031.

Ο Kaabi, που διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος του κρατικού ενεργειακού γίγαντα το 2014, δήλωσε ότι η στρατηγική ήταν δική του ιδέα και διαμορφώθηκε πριν από περίπου τρεις μήνες, αφού η QatarEnergy μελέτησε και απέκλεισε επιλογές αγωγών.

«Όπως έχουμε δει, οι αγωγοί και οι σταθμοί άντλησης ή συμπίεσης μπορούν επίσης να αποτελέσουν στόχους».

Η στρατηγική βασίζεται στην τεχνογνωσία της QatarEnergy στο LNG, στις εμπορικές δραστηριότητες και στον στόλο ναυτιλίας. Δεν απαιτεί κεφαλαιουχικές δαπάνες και είναι πολύ φθηνότερη από την κατασκευή αγωγών ή επιπλέον τρένων LNG, είπε.

Η QatarEnergy σταμάτησε την παραγωγή LNG στις αρχές Μαρτίου μετά από αρκετές ημέρες ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων στο Κατάρ. Κήρυξε ανωτέρα βία στους επηρεαζόμενους αγοραστές στις 4 Μαρτίου.

Το Κατάρ αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών LNG, οι οποίες διέρχονται όλες από το Ορμούζ. Η εταιρεία έχει παρατείνει την περίοδο ανωτέρας βίας μέχρι το τέλος του 2026.

Ο Kaabi δήλωσε ότι η αδυναμία αποστολής όγκων είχε μεγάλο αντίκτυπο στα έσοδα.

Η QatarEnergy πιστεύει ότι μπορεί να αξιοποιήσει τον στόλο της, που αποτελείται από περίπου 200 δεξαμενόπλοια LNG, τον μεγαλύτερο στον κόσμο, καθώς και την QatarEnergy Trading, η οποία, σύμφωνα με τον Kaabi, σύντομα θα γίνει η μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών φυσικού αερίου στον κόσμο.

Η εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από το χάσμα μεταξύ των χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και των υψηλότερων τιμών στην Ευρώπη, δήλωσε ο Kaabi.

«Μπορείτε να φανταστείτε το arbitrage που μπορείτε να κάνετε, και αυτό θα αντισταθμίσει μέρος της απώλειας».

Έρχονται κι άλλες συμφωνίες

Ο Kaabi δήλωσε ότι αναμένει από την QatarEnergy να υπογράψει περισσότερες έως 25ετείς συμφωνίες προμήθειας με Αμερικανούς και άλλους παραγωγούς φέτος.

Ο στόχος της εταιρείας είναι «πολύ υψηλότερος» από 7 mt ετησίως, αν και ο Kaabi αρνήθηκε να δώσει  αριθμό.

Είπε ότι η QatarEnergy βρίσκεται σε συνομιλίες με «όλους», συμπεριλαμβανομένης της Venture Global, και θα αγοράσει από όποιον προμηθευτή προσφέρει τους καλύτερους εμπορικούς όρους.

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Venture Global βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για προμήθεια 3 mt ετησίως.

Ο Kaabi δήλωσε ότι η QatarEnergy δεν μπορεί να προσφέρει όγκους στις ΗΠΑ σε μακροπρόθεσμους πελάτες ως εφεδρικό μέτρο σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του Ορμούζ, επειδή οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις πελατών είναι από σημείο σε σημείο, απαιτώντας παραδόσεις από συγκεκριμένους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής σε συγκεκριμένους προορισμούς. Πρόσθεσε ότι οι πελάτες είχαν κατανοήσει τη διακοπή.

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στην κύρια εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου Ras Laffan της QatarEnergy τον Μάρτιο προκάλεσαν ζημιές σε δύο από τις 14 αμαξοστοιχίες LNG, επηρεάζοντας τη συνολική χωρητικότητα 12,8 mtpa και καταστρέφοντας περίπου το 17% της εξαγωγικής ικανότητας του Κατάρ.

Η QatarEnergy δήλωσε τον Μάρτιο ότι η ζημιά θα κοστίσει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε χαμένα έσοδα.

Ο Kaabi δήλωσε την Πέμπτη ότι οι επισκευές στα δύο αμαξοστοιχίες θα διαρκέσουν περίπου τρία χρόνια.

Το εργοστάσιο μετατροπής αερίου σε υγροποιημένο φυσικό αέριο Pearl, μια κοινοπραξία μεταξύ της QatarEnergy και της Shell που υπέστη επίσης ζημιές στην επίθεση, θα πρέπει να επιστρέψει σε λειτουργία έως το πρώτο τρίμηνο του 2027, είπε.

Είπε ότι το Κατάρ θα μπορούσε να επανεκκινήσει την πλήρη παραγωγή LNG εντός μιας εβδομάδας από την ειρηνευτική συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα πλοία.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε περίπου 83% των προπολεμικών επιπέδων μέχρι να επιστρέψουν τα κατεστραμμένα αμαξοστοιχίες.

Ο Kaabi δήλωσε ότι κανένα ανακοινωθέν έργο δεν έχει ακυρωθεί. Το Ras Laffan έχει δυναμικότητα 77 mt ετησίως και το σχέδιο του Κατάρ να επεκτείνει την παραγωγή LNG σε 142 mt ετησίως παραμένει αμετάβλητο, με όλες τις συμβάσεις να έχουν ανατεθεί, είπε. Το North Field East, South και West προχωρούν όλα. Το πρώτο τρένο North Field αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, αν και η παραγωγή θα απαιτήσει μια ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Ο Kaabi δήλωσε ότι είχε συναντηθεί δύο φορές με τον υπηρεσιακό υπουργό Πετρελαίου του Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες για να διερευνήσει τη συνεργασία στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

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