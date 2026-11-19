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Ξεκλείδωσαν οι σεισμικές έρευνες της Chevron για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων με υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Οι Τεξανοί του αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού οκτώ μήνες μετά την πρώτη τους επίσκεψη στη χώρα μας για την υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης των τεσσάρων θαλάσσιων blocks της Πελοποννήσου και της Κρήτης, επέστρεψαν.

Κι έρχονται, μετά την έκδοση της αναγκαίας NAVTEX, με το ειδικό σκάφος «Ramform Tethys» του μεγάλου γεωολογικού ομίλου TGS που έχει μήκος 104 μέτρα και μέγιστο πλάτος πρύμνης 70 μέτρα. Θα πραγματοποιηθούν γεωφυσικές έρευνες στα δύο εκ των τεσσάρων θαλάσσια blocks «Α2» και «Νότια Πελοπόννησος».

Η NAVTEX και οι γεωφυσικές εργασίες της Chevron

Οι γεωφυσικές έρευνες θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Ιανουαρίου του 2027, ενώ το Ramform Tethys πλέει ήδη προς τη δεσμευμένη περιοχή και βρίσκεται ανοιχτά του Κρητικού Πελάγους.

Για τις σεισμικές έρευνες της Chevron η NAVTEX που εκδόθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού δεσμεύει τις θαλάσσιες περιοχές στο Νότιο Ιόνιο Πέλαγος και τη θάλασσα των Κυθήρων.

Το σκάφος της TGS έχει τη δυνατότητα πρόσκτησης 3D γεωφυσικών δεδομένων. Πάντως, με βάση το πρόγραμμα που έχουν υποχρέωση από τις συμβάσεις παραχώρησης με το ελληνικό δημόσιο προβλέπεται σε πρώτη φάση η διενέργεια 2D γεωφυσικών ερευνών.

Η επενδυτική απόφαση για το αν θα μπει γεωτρύπανο στα δύο θαλάσσια blocks εκτιμάται περί το 2030 με 2031.

Η Chevron στην Ελλάδα

Το «A2» βρίσκεται ανοιχτά των νοτιοδυτικών ακτών του Πελοποννήσου και, σύμφωνα με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), προσέλκυσε το ενδιαφέρον της βιομηχανίας λόγω της γειτνίασής του με το «Μπλοκ 10» και το Δυτικό Κατάκολο, όπου έχουν εντοπιστεί διαρροές πετρελαίου και διαφυγές αερίου. Το ελάχιστο πρόγραμμα εργασίας της τρέχουσας Φάσης περιλαμβάνει την συλλογή 750 τ.χλμ. τρισδιάστατων και 100 χλμ. δισδιάστατων σεισμικών δεδομένων.

Το «Νότια της Πελοποννήσου» βρίσκεται στα ανοικτά της νότιας Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα γεωφυσικά δεδομένα του 2012, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΔΕΥΕΠ, υπάρχουν ενδείξεις ανθρακικών δομών, ανάλογες με τις πρόσφατες ανακαλύψεις φυσικού αερίου που έγιναν στην Ανατ. Μεσόγειο (Αίγυπτος και Κύπρος). Το ελάχιστο πρόγραμμα εργασίας της τρέχουσας Φάσης περιλαμβάνει την απόκτηση 1.300 χλμ σεισμικών δεδομένων 2D.

Οι δύο θαλάσσιες εκτάσεις παραχωρήθηκαν με σχετικές συμβάσεις μίσθωσης, οι οποίες κυρώθηκαν από τη Βουλή και έλαβαν ΦΕΚ στις 16 Μαρτίου 2026. Η Chevron κέρδισε σε διαγωνισμό με την HELLENiQ ENERGY τα δύο υπεράκτια blocks όπως κι εκείνα της Κρήτης «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II» μετά από διεθνή διαγωνισμό τον Οκτώβριο του 2025. Στις 16 Φεβρουαρίου 2026 στελέχη της Chevron υπέγραψαν παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τις συμβάσεις μίσθωσης με το ελληνικό δημόσιο.

Προσώρας παραμένει χωρίς επιβεβαίωση για το αν οι γεωφυσικές έρευνες θα επεκταθούν και στα άλλα δύο θαλάσσια blocks της Κρήτης.