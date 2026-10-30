 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Αφρική: Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο για την αποικιοποίηση της Ζιμπάμπουε

Το 1888, ο βασιλιάς Λομπενγκούλα παραχώρησε αποκλειστικά μεταλλευτικά δικαιώματα έναντι χρημάτων και οπλισμού. Η Σύμβαση Ραντ έγινε το εφαλτήριο για την ίδρυση μιας εταιρείας με αποικιακές εξουσίες στη νότια Αφρική

World 30.10.2026, 07:00
Σχολιάστε
Αφρική: Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο για την αποικιοποίηση της Ζιμπάμπουε
Ο βασιλιάς των Ντεμπέλε, Λομπενγκούλα με εκπρόσψπο του Ρόουντς
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις 30 Οκτωβρίου 1888, μια συμφωνία ανάμεσα στον βασιλιά των Ντεμπέλε, Λομπενγκούλα, και τρεις εκπροσώπους του Βρετανού επιχειρηματία Σέσιλ Ρόουντς έθεσε τις βάσεις για μια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις σύνδεσης επιχειρηματικών συμφερόντων και αποικιακής επέκτασης στην Αφρική. Η λεγόμενη Σύμβαση Ραντ (Rudd Concession) παραχωρούσε στους Τσαρλς Ραντ, Ρόχφορτ Μαγκουάιρ και Φράνσις Τόμσον αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης των μετάλλων και ορυκτών στα εδάφη του Λομπενγκούλα, με αντάλλαγμα 100 λίρες τον μήνα, 1.000 τυφέκια, 100.000 φυσίγγια και ένα ατμόπλοιο ή, εναλλακτικά, 500 λίρες.

Η Παραχώρηση Ραντ αποτέλεσε τη βάση για τον Βασιλικό Καταστατικό Χάρτη που χορηγήθηκε από το Γουάιτχολ στην εταιρεία BSAC του Ρόουντς το 1889, όπως φαίνεται στα Πρακτικά της Βουλής των Κοινοτήτων στο πλαίσιο της επιδίωξής του να προσαρτήσει τα εδάφη αυτά στη Βρετανική Αυτοκρατορία —ως μέρος της προσωπικής του φιλοδοξίας για τη δημιουργία μιας σιδηροδρομικής γραμμής από το Κέιπ Τάουν έως το Κάιρο. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για την κατάληψη της Μασοναλάνδης (Mashonaland) από την «Αποστολή των Πρωτοπόρων» (Pioneer Column) το 1890 και σηματοδότησε την έναρξη της εγκατάστασης λευκών, της διοίκησης και της ανάπτυξης στη χώρα που ονομάστηκε επίσημα Ροδεσία, από το όνομα του Ρόουντς.

O βασιλιάw των Ντεμπέλε, Λομπενγκούλα (σύγχρονη επιχρωμάτωση)

Η αξία της συμφωνίας, ωστόσο, δεν βρισκόταν στο άμεσο χρηματικό αντάλλαγμα, αλλά στην αποκλειστικότητα. Όπως αναφέρει το South African History Online, οι εκπρόσωποι του Ρόουντς αποκτούσαν το δικαίωμα να αναζητήσουν, να εξορύξουν και να καρπωθούν τα κέρδη από τους ορυκτούς πόρους μιας εκτεταμένης περιοχής, ενώ μπορούσαν να αποκλείουν ανταγωνιστές από την απόκτηση αντίστοιχων δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, εξασφάλιζαν τον έλεγχο μιας δυνητικά πολύτιμης οικονομικής ευκαιρίας προτού γίνει πλήρως γνωστό το πραγματικό μέγεθος των κοιτασμάτων.

Η «κούρσα για την Αφρική» και ο ανταγωνισμός για τον πλούτο

Η συμφωνία υπογράφηκε στην κορύφωση της ευρωπαϊκής «κούρσας για την Αφρική». Από τη δεκαετία του 1880, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επιδίωκαν να εξασφαλίσουν εδάφη, εμπορικές οδούς και πρώτες ύλες, σε μια περίοδο κατά την οποία η βιομηχανική ανάπτυξη ενίσχυε τη ζήτηση για μέταλλα και η επέκταση των σιδηροδρόμων και των μεταφορών διευκόλυνε την εξόρυξη και το εμπόριο.

Σέσιλ Ρόουντς

Ο Ρόουντς είχε ήδη οικοδομήσει σημαντική επιχειρηματική παρουσία στα διαμαντωρυχεία του Κίμπερλι και συμμετείχε στην ανάπτυξη της De Beers. Η αναζήτηση νέων κοιτασμάτων και η εξασφάλιση δικαιωμάτων σε περιοχές βόρεια της σημερινής Νότιας Αφρικής αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου: τη σύνδεση του μεταλλευτικού πλούτου με την πολιτική επιρροή και την επέκταση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Για τον Λομπενγκούλα, τα όπλα και τα πυρομαχικά είχαν στρατηγική σημασία, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πίεσης από Ευρωπαίους διεκδικητές και γειτονικές δυνάμεις. Για την πλευρά του Ρόουντς, όμως, η συμφωνία δημιουργούσε ένα πολύ μεγαλύτερο ενδεχόμενο οικονομικό όφελος: τη δυνατότητα να μετατρέψει τα δικαιώματα εξόρυξης σε εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, μετοχές και επενδυτικές ευκαιρίες.

Η διαδικασία αυτή δεν ήταν οικονομικά ουδέτερη. Οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες διέθεταν πρόσβαση σε κεφάλαια, χρηματοπιστωτικά δίκτυα και πολιτικούς κύκλους που μπορούσαν να ενισχύσουν τις διεκδικήσεις τους. Η διαπραγματευτική θέση των τοπικών ηγετών ήταν σαφώς πιο περιορισμένη, ενώ το περιεχόμενο και η έκταση της παραχώρησης αμφισβητήθηκαν στη συνέχεια. Ο Λομπενγκούλα επιχείρησε αργότερα να αποκηρύξει τη συμφωνία, θεωρώντας ότι είχε παραπλανηθεί ως προς το εύρος της.

Το όραμα του Ρόουντς

Από τη μεταλλευτική παραχώρηση στην αποικιακή εξουσία

Το επόμενο βήμα ήταν η μετατροπή της συμφωνίας σε θεσμικό και πολιτικό πλεονέκτημα. Το 1889 ο Ρόουντς εξασφάλισε τον βασιλικό χάρτη από τη βρετανική κυβέρνηση για τη Βρετανική Εταιρεία της Νότιας Αφρικής. Η εταιρεία δεν περιοριζόταν πλέον στην αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών: απέκτησε εξουσίες που της επέτρεπαν να οργανώνει διοίκηση και να επεκτείνει τη βρετανική παρουσία στην περιοχή. Το 1890, δυνάμεις και έποικοι που συνδέονταν με την εταιρεία εισήλθαν στη Μασεόναλαντ, εγκαινιάζοντας την αποικιακή κατάκτηση της περιοχής.

Η εξέλιξη αποκαλύπτει τον μηχανισμό με τον οποίο λειτουργούσε μεγάλο μέρος της αποικιακής επέκτασης: μια ιδιωτική παραχώρηση παρείχε την αρχική οικονομική βάση, η εταιρική οργάνωση προσέλκυε κεφάλαια και η πολιτική ή στρατιωτική ισχύς δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για την επέκταση των δικαιωμάτων. Όταν οι προσδοκίες για εύκολα κέρδη από τον χρυσό δεν επιβεβαιώθηκαν στη Μασεόναλαντ, η εταιρεία στράφηκε και στον έλεγχο της γης. Το 1893 ακολούθησε πόλεμος με τους Ντεμπέλε, η ήττα του Λομπενγκούλα και η εδραίωση της αποικιακής κυριαρχίας.

Μάχη Βρετανών εναντίον των Ντεμπέλε

Πόσα κέρδισε ο Ρόουντς;

Δεν υπάρχει ένα τεκμηριωμένο ποσό που να αποτυπώνει τα συνολικά κέρδη του Ρόουντς από τη Σύμβαση Ραντ. Η συμφωνία δεν ήταν μια απλή πώληση ορυκτών με άμεσα μετρήσιμη απόδοση, αλλά το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης επιχειρηματικής και πολιτικής στρατηγικής. Τα οικονομικά οφέλη προέκυψαν σε διαφορετικά επίπεδα: από την αξία των δικαιωμάτων, τη δημιουργία εταιρειών, τις συμμετοχές σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις και τη δυνατότητα αξιοποίησης γης και πόρων υπό το νέο αποικιακό καθεστώς.

Η ευρύτερη επιχειρηματική αυτοκρατορία του Ρόουντς αποφέρει, πάντως, ενδεικτικά στοιχεία για την κλίμακα των αποδόσεων που επιδίωκε. Η Consolidated Gold Fields of South Africa, εταιρεία στην οποία ο Ρόουντς είχε σημαντικά συμφέροντα, εμφάνισε κέρδη περίπου 207.000 λιρών το 1893, σχεδόν 309.000 λίρες το 1894 και 2,1 εκατ. λίρες το 1895. Για το 1895, η καταβολή μερίσματος έφθασε το 125% του κεφαλαίου, σύμφωνα με ιστορική μελέτη της επιχειρηματικής ανάπτυξης της Νότιας Αφρικής. Τα ποσά αυτά αφορούν την εταιρεία και όχι προσωπικά κέρδη του Ρόουντς ούτε αποδόσεις που μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στη Σύμβαση Ραντ.

Αντίστοιχα, η BSAC αξιοποίησε τα έσοδα από διαμάντια και χρυσό για να επεκτείνει την επιρροή της, ενώ οι παραχωρήσεις μεταλλευτικών δικαιωμάτων μπορούσαν να συνοδεύονται από σημαντικές συμμετοχές της εταιρείας στα επιχειρηματικά σχήματα που δημιουργούνταν για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Έτσι, το μεγαλύτερο όφελος δεν ήταν απαραίτητα μια άμεση πληρωμή, αλλά η δυνατότητα συμμετοχής στην υπεραξία που θα δημιουργούσε η μελλοντική ανάπτυξη των πόρων.

Η ιστορική σημασία του 1888 βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη μετάβαση: από μια συμφωνία με σχετικά περιορισμένο αντάλλαγμα στην οικοδόμηση μιας οικονομικής και αποικιακής δομής. Η περίπτωση του Ρόουντς δείχνει ότι ο έλεγχος των φυσικών πόρων μπορεί να αποτελέσει πηγή πλούτου όχι μόνο μέσω της παραγωγής, αλλά και μέσω της κατοχής δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε κεφάλαια και της πολιτικής ισχύος που επιτρέπει την επιβολή τους.

Το ερώτημα που αφήνει πίσω της η Σύμβαση Ραντ παραμένει επίκαιρο: ποιος καρπώνεται τελικά την αξία του φυσικού πλούτου; Στην περίπτωση της νότιας Αφρικής, οι εταιρείες και οι επενδυτές απέκτησαν τη δυνατότητα να αποκομίσουν μεγάλα οφέλη, ενώ οι τοπικές κοινωνίες έχασαν σταδιακά τον έλεγχο σημαντικών πόρων και εδαφών. Η συμφωνία του 1888 δεν ήταν το τέλος αυτής της διαδικασίας. Ήταν μόνο η αρχή της.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Τράπεζα της Ιαπωνίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις
World

Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τον πληθωρισμό η BoJ
BP: Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. δολαρίων το γ΄ τρίμηνο λόγω υψηλών τιμών στο πετρέλαιο
World

Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. για την BP λόγω «ακριβού» πετρελαίου
Sanofi: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις πωλήσεων το 2026 – Στροφή στις συγχωνεύσεις και εξαγορές
World

Sanofi: Αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις πωλήσεων για το 2026
Credit Agricole : Άνοδος κερδών 11% στο γ΄ τρίμηνο – Ποιες συναλλαγές «νίκησαν» τους ανταγωνιστές της
World

Άνοδος κερδών 11% για Credit Agricole - Σε ποιες συναλλαγές «νίκησε» τον ανταγωνισμό
Αφρική: Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο για την αποικιοποίηση της Ζιμπάμπουε
World

Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο στην αποικιοποίηση
ΕΚΤ: Ξεκίνησε το παζάρι για την επόμενη ηγεσία στη σκιά της γαλλικής κρίσης
World

Το παζάρι για τον διάδοχο της Λαγκάρντ και ο ρόλος Πιερρακάκη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή κρίση: Χωρίς λευκό καπνό η σύνοδος των 27 υπουργών
Ενέργεια

Ενεργειακή κρίση: Τα νοικοκυριά πληρώνουν, η Ευρώπη διαφωνεί

Το φυσικό αέριο σπάει το φράγμα των 100 ευρώ και εκατομμύρια πολίτες να δυσκολεύονται να ζεστάνουν τα σπίτια τους

Μάχη Τράτσα
ΕΚΤ: Ξεκίνησε το παζάρι για την επόμενη ηγεσία στη σκιά της γαλλικής κρίσης
World

Το παζάρι για τον διάδοχο της Λαγκάρντ και ο ρόλος Πιερρακάκη

Άνοιξαν οι επαφές για τη διαδοχή Λαγκάρντ - Οι ευρωπαϊκές ισορροπίες, τα πρόσωπα που συζητούνται και ο ρόλος Πιερρακάκη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Kαύσιμα: Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ
Ενέργεια

Παράταση επιδοτήσεων με τη βενζίνη έκτη ακριβότερη στην ΕΕ

Το Σάββατο οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου - Πόσο μειώθηκε ο λογαριασμός από τις αρχές Οκτωβρίου και τι πληρώνουν οι οδηγοί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Αθανασία Ακρίβου
Megaplast: Η «θυσία» του 2% στον τζίρο, η επιστροφή δασμών και το «μαξιλάρι» απέναντι στη γεωπολιτική κρίση
Business

Τι τίμημα πλήρωσε η Megaplast για την επέκταση σε νέες αγορές

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου στις ΗΠΑ, Megaplast USA Inc., υπέβαλε εντός Απριλίου 2026 σχετικό αίτημα επιστροφής για δασμούς - Τι αποφάσισε η διοίκηση για το μέρισμα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Aldemar: Στα 19,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 και σχέδιο αναδιοργάνωσης
Τουρισμός

Αναδιάρθρωση μετά τις ζημιές για τον όμιλο Aldemar

Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 37,95% και επιστροφή σε ζημιογόνο αποτέλεσμα κατέγραψε το 2025 ο ξενοδοχειακός όμιλος Aldemar

Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάξεις: Κίνδυνος για μακροχρόνια επιβάρυνση – Το «κρυφό» χρέος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Βόμβα «κρυφού χρέους» η συνταξιοδοτική δαπάνη

Πως εκτιμά το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών την εξέλιξη της δαπάνης των συντάξεων και τους κινδύνους για την εθνική οικονομία

Κώστας Παπαδής
Αφρική: Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο για την αποικιοποίηση της Ζιμπάμπουε
World

Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο στην αποικιοποίηση

Το 1888, ο βασιλιάς Λομπενγκούλα παραχώρησε αποκλειστικά μεταλλευτικά δικαιώματα έναντι χρημάτων και οπλισμού. Η Σύμβαση Ραντ έγινε το εφαλτήριο για την ίδρυση μιας εταιρείας με αποικιακές εξουσίες στη νότια Αφρική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Τράπεζα της Ιαπωνίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις
World

Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τον πληθωρισμό η BoJ

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 1,25%

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Sanofi: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις πωλήσεων το 2026 – Στροφή στις συγχωνεύσεις και εξαγορές
World

Sanofi: Αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις πωλήσεων για το 2026

Η Sanofi αναμένει τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή να αυξηθούν κατά «ποσοστό γύρω στα 15%»

Credit Agricole : Άνοδος κερδών 11% στο γ΄ τρίμηνο – Ποιες συναλλαγές «νίκησαν» τους ανταγωνιστές της
World

Άνοδος κερδών 11% για Credit Agricole - Σε ποιες συναλλαγές «νίκησε» τον ανταγωνισμό

Στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, η Credit Agricole σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις στις πωλήσεις τίτλων σταθερού εισοδήματος, συναλλάγματος και εμπορευμάτων

Αφρική: Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο για την αποικιοποίηση της Ζιμπάμπουε
World

Η συμφωνία που άνοιξε τον δρόμο στην αποικιοποίηση

Το 1888, ο βασιλιάς Λομπενγκούλα παραχώρησε αποκλειστικά μεταλλευτικά δικαιώματα έναντι χρημάτων και οπλισμού. Η Σύμβαση Ραντ έγινε το εφαλτήριο για την ίδρυση μιας εταιρείας με αποικιακές εξουσίες στη νότια Αφρική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Ξεκίνησε το παζάρι για την επόμενη ηγεσία στη σκιά της γαλλικής κρίσης
World

Το παζάρι για τον διάδοχο της Λαγκάρντ και ο ρόλος Πιερρακάκη

Άνοιξαν οι επαφές για τη διαδοχή Λαγκάρντ - Οι ευρωπαϊκές ισορροπίες, τα πρόσωπα που συζητούνται και ο ρόλος Πιερρακάκη

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΚΕΦΙΜ: Το οικονομικό πρόβλημα της Γαλλίας είναι το μεγάλο κράτος
World

Ποιο είναι το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα της Γαλλίας

Οκτώ χρόνια μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Εμμανουέλ Μακρόν, η Γαλλία έχει τις ίδιες δαπάνες, λιγότερα έσοδα και 17 μονάδες περισσότερο χρέος

Κινέζοι εκατομμυριούχοι: Σε ποιες χώρες ψάχνουν δεύτερο διαβατήριο
World

Σε ποιες χώρες ψάχνουν δεύτερο διαβατήριο οι πλούσιοι Κινέζοι

Αυξάνονται οι αναζητήσεις για ξένη υπηκοότητα από τους πλούσιους Κινέζουν για να αποφύγουν το «μακρύ χέρι» του Πεκίνου στις περιουσίες του

Latest News
Όμιλος ΟΤΕ: Νέα αύξηση 3,1% στα κέρδη, 5% πάνω τα έσοδα στο γ΄ τρίμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νέα αύξηση κερδών στον ΟΤΕ, ισχυρή άνοδος στα έσοδα

Θετικό πρόσημο για τον Όμιλο ΟΤΕ είχαν τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής - τα οποία αυξήθηκαν κατά 2,9%

Τράπεζα της Ιαπωνίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις
World

Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια παρά τον πληθωρισμό η BoJ

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 1,25%

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.
Τράπεζες

Πειραιώς: Κέρδη 893 εκατ. στο 9μηνο – Προμέρισμα 124 εκατ.

Διατηρήσιμη κερδοφορία και αποδόσεις για τους μετόχους - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Πειραιώς Χρ. Μεγάλου

Σχοινάς: Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  
AGRO

Έρχονται αποζημιώσεις για τους αγρότες της Τενάγης Φιλίππων  

Δεσμεύσεις και για αποζημιώσεις στους παραγωγούς επιτραπέζιων σταφυλιών - Τι ανακοίνωσε ο κ. Σχοινάς για το φράγμα Μαρμαρά

Ασία: Πτώση για Nikkei και Kospi υπό την πίεση των τεχνολογικών μετοχών
Ασία

Ασία: Πτώση για Nikkei και Kospi υπό την πίεση των τεχνολογικών μετοχών

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,12%

ΑΑΔΕ: Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu – Shein
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu - Shein

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία επιβολής του τέλους των 2 ευρώ

ΥπΑΑΤ: Διευκρινίσεις για «ωφέλιμα έντομα» και τις ενισχύσεις
AGRO

Διευκρινίσεις για τα «ωφέλιμα έντομα» και τις ενισχύσεις

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι για τη χορήγηση των ενισχύσεων - Τι αναφέρει το ΥπΑΑΤ

Ακτοπλοΐα: «Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο – Ενίσχυση 30-35 εκατ. ευρώ
Ακτοπλοΐα

«Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην απορρόφηση μέρους της σημαντικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων

Λάμπρος Καραγεώργος
Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της
Τράπεζες

Citi για Alpha Bank: Κατά 15% υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της

Ισχυρή ώθηση από τα καθαρά έσοδα τόκων - Πιστωτική επέκταση, καταθέσεις και ισχυρά κεφάλαια

ΔΕΗ: Αρχίζει την κάλυψη η Jefferies με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ
Business

H Jefferies αρχίζει την κάλυψη της ΔΕΗ με τιμή στόχο τα 26,50 ευρώ

Η Jefferies χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ μια διαφοροποιημένη επενδυτική επιλογή για την αξιοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη

BP: Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. δολαρίων το γ΄ τρίμηνο λόγω υψηλών τιμών στο πετρέλαιο
World

Κέρδη-μαμούθ 8,5 δισ. για την BP λόγω «ακριβού» πετρελαίου

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει ενισχύσει τα κέρδη της BP και των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών

Δημήτρης Σταμούλης
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αναλώσιμοι εργαζόμενοι
Opinion

Αναλώσιμοι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να είναι «παράπλευρες απώλειες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
Κοινωνία

«Χωριάτικο»: Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Ο συνδικαλιστής φέρεται ως συνεργάτης του βασικού κατηγορουμένους και εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Sanofi: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις πωλήσεων το 2026 – Στροφή στις συγχωνεύσεις και εξαγορές
World

Sanofi: Αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις πωλήσεων για το 2026

Η Sanofi αναμένει τα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή να αυξηθούν κατά «ποσοστό γύρω στα 15%»

Metlen: Ισχυρή ρευστότητα – Εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρή ρευστότητα για τη Metlen, εξοφλεί ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Η METLEN Energy & Metals εξόφλησε κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης, στις 30 Οκτωβρίου 2026, τις ομολογίες ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,25%

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies