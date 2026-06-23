ΔΝΤ: Σε «δύσκολη φάση» η Αφρική εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

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Οι αφρικανικές χώρες διέρχονται «δύσκολη φάση» εξαιτίας του οικονομικού αντίκτυπου του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τόνισε χθες Δευτέρα ο επικεφαλής της διεύθυνσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) που είναι αρμόδια για την Αφρική.

«Παρότι σήμερα εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός, γνωρίζουμε ότι οι αναταράξεις θα χρειαστούν κάποιο καιρό για να απορροφηθούν», σημείωσε ο Ζέιν Ζεϊντάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην Ουάσιγκτον.

Η Αφρική είναι από τις περιοχές του κόσμου που επλήγησαν πιο σκληρά από την ανάφλεξη των τιμών

«Οι περισσότερες (από τις χώρες του Κόλπου) λένε πως θα χρειαστούν έξι, επτά μήνες για την πλήρη αποκατάσταση της παραγωγής και των εξαγωγών» ενέργειας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, που είχε διατελέσει αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος Μέσης Ανατολής και κεντρικής Ασίας στο Ταμείο.

Η Αφρική είναι από τις περιοχές του κόσμου που επλήγησαν πιο σκληρά από την ανάφλεξη των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων εξαιτίας του πολέμου. Πολλές από τις χώρες της ηπείρου αντιμετώπισαν ελλείψεις καυσίμων.

Αύξηση δανείων

Το ΔΝΤ έχει αναγγείλει πως σκοπεύει να αυξήσει τα δάνεια που χορηγούνται στην Γκάμπια, στην Αιθιοπία και στην Μπουρκίνα Φάσο. Προβλέπεται ακόμη νέο πρόγραμμα στήριξης για το Μαλάουι.