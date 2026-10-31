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Ευρωπαίοι κατασκευαστές φερέτρων: Οι κινεζικές εισαγωγές θα σημάνουν τον θάνατο του κλάδου

ένα νέο λόμπι ετοιμάζει καταγγελία για πρακτικές ντάμπινγκ, υποστηρίζοντας ότι οι φθηνές εισαγωγές φερέτρων θέτουν σε κίνδυνο τους Ευρωπαίους παραγωγούς

World 31.10.2026, 19:00
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Ευρωπαίοι κατασκευαστές φερέτρων: Οι κινεζικές εισαγωγές θα σημάνουν τον θάνατο του κλάδου
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Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φερέτρων ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ζητήσουν από τις Βρυξέλλες να διερευνήσουν τις κινεζικές εισαγωγές, προειδοποιώντας ότι οι χαμηλές τιμές και τα πιθανά τελωνειακά παραθυράκια απειλούν μια βιομηχανία που βασίζεται σε μία από τις πιο προβλέψιμες αγορές της ηπείρου: τον θάνατο.

Μια ομάδα κατασκευαστών – η οποία μέχρι τώρα δεν είχε ειδική εκπροσώπηση από το λόμπι – σχημάτισε έναν συνασπισμό και συναντήθηκε με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και του τμήματος εμπορίου της, δήλωσαν οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας στο  Politico.

Η ομάδα προετοιμάζει μια καταγγελία αντιντάμπινγκ, ένα αίτημα προς την ΕΕ να διερευνήσει εάν οι Κινέζοι κατασκευαστές φερέτρων πωλούν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη σε αδικαιολόγητα χαμηλές τιμές.

Κεσάτια…

Η βιομηχανία λέει ότι η ζημιά είναι ήδη αισθητή. Τα τελευταία πέντε χρόνια, περίπου το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων κατασκευαστών φερέτρων έχουν κλείσει, με τον αριθμό τους να μειώνεται από περίπου 120 σε 90, σύμφωνα με τον Folco Ciulli, σύμβουλο που βοηθά στον συντονισμό της καταγγελίας.

«Οι μικρότερες εταιρείες δεν μπόρεσαν να αντέξουν τον ανταγωνισμό από μη Ευρωπαίους εισαγωγείς», δήλωσε ο Ciulli, προσθέτοντας ότι όσες επέζησαν έχουν απορροφήσει μόνο το ήμισυ της παραγωγής που προηγουμένως διαχειρίζονταν οι επιχειρήσεις που έκλεισαν.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από έκκληση μιας ομάδας νομοθετών της ΕΕ προς τον Επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς πέρυσι. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τον κινεζικό ανταγωνισμό και ενημερώθηκαν ότι ο κλάδος θα μπορούσε να υποβάλει επίσημη εμπορική καταγγελία .

«Η ΕΕ λαμβάνει δραστικά μέτρα για την προστασία των βιομηχανιών της από αθέμιτες εισαγωγές και επί του παρόντος έχει θεσπίσει πάνω από 200 μέτρα», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Αρνήθηκε να επιβεβαιώσει συναντήσεις με τους κατασκευαστές, λέγοντας ότι οι επαφές με τη βιομηχανία σχετικά με πιθανές καταγγελίες εμπορικής άμυνας είναι εμπιστευτικές.

Το τίμημα του θανάτου

Στην καρδιά της υπόθεσης του κλάδου βρίσκεται μια έντονη διαφορά τιμής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των κατασκευαστών, η παραγωγή ενός φέρετρου στην Κίνα κοστίζει περίπου το ένα τρίτο του κόστους ενός ισοδύναμου προϊόντος στην Ιταλία, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται το ίδιο είδος ξύλου.

Ο συνασπισμός – ο οποίος δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε ένα όνομα για τον εαυτό του – επισημαίνει διάφορους παράγοντες που πιστεύει ότι δίνουν στους Κινέζους παραγωγούς πλεονέκτημα, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιδοτήσεων, των φορολογικών πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με τις εξαγωγές, του χαμηλότερου κόστους εργασίας και της φθηνότερης ξυλείας.

Υποστηρίζει επίσης ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές επωφελούνται από τις προτιμησιακές αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών και ότι οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα έχουν βοηθήσει στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς την Ευρώπη.

Αλλά οι φθηνές τιμές από μόνες τους δεν συνιστούν ντάμπινγκ σύμφωνα με τους εμπορικούς κανόνες της ΕΕ.

Για να εξασφαλίσουν δασμούς αντιντάμπινγκ, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι Κινέζοι παραγωγοί πωλούν φέρετρα στην ΕΕ σε τιμή κάτω από την καθορισμένη κανονική τους αξία, ότι ο κλάδος της ΕΕ υφίσταται σημαντική ζημία και ότι οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ευθύνονται για τη ζημία αυτή.

Ως εκ τούτου, ο συνασπισμός συλλέγει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το κόστος παραγωγής, τις πρώτες ύλες, την εργασία και τις τιμές παραγωγής στο εργοστάσιο, για να συγκρίνει ισοδύναμα φέρετρα που κατασκευάζονται στην Κίνα και την Ευρώπη.

Δεν εισάγονται ως φέρετρα

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές φερέτρων εξετάζουν επίσης την υπόθεση ότι ορισμένα φέρετρα που εισέρχονται στην ΕΕ από την Κίνα δεν χαρακτηρίζονται ως τέτοια από τις τελωνειακές αρχές.

Ο Εμιλιάνο Ινγκούσιο, μαθηματικός που προσλήφθηκε από τον κλάδο για να αναλύσει δεδομένα εμπορίου και παραγωγής, δήλωσε ότι οι υπολογισμοί του είχαν εντοπίσει μια ανεξήγητη απόκλιση που ισοδυναμεί με περίπου 30.000 φέρετρα ετησίως στην Ιταλία.

«Θεωρητικά, ο αριθμός των φερέτρων που είναι διαθέσιμα για κατανάλωση θα πρέπει σε γενικές γραμμές να αντιστοιχεί στην εγχώρια παραγωγή συν τις εισαγωγές, μείον τις εξαγωγές και προσαρμοσμένο για τις αλλαγές στα αποθέματα», εξήγησε ο Ινγκούσιο.

Επειδή η ζήτηση για φέρετρα είναι σχετικά προβλέψιμη και συνδέεται στενά με τη θνησιμότητα, υποστηρίζει, οι σημαντικές αποκλίσεις θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι ορισμένες εισαγωγές δεν καταγράφονται σωστά.

Ο συνασπισμός ανησυχεί ότι τέτοιες αποστολές θα μπορούσαν να διαφύγουν της ακριβούς καταγραφής στα στατιστικά στοιχεία εισαγωγών, αποκρύπτοντας την πραγματική έκταση του κινεζικού ανταγωνισμού.

Αυτό έχει οδηγήσει σε μια υπόθεση που οι κατασκευαστές έχουν ονομάσει «παραθυράκι της ΙΚΕΑ», μέσω της οποίας ορισμένα κινεζικά φέρετρα φτάνουν στην Ευρώπη συσκευασμένα σε επίπεδη συσκευασία, με τα εξαρτήματά τους να δηλώνονται στο τελωνείο ως ξύλινα μέρη και όχι ως τελικά προϊόντα κηδείας.

Σύμφωνα με τη θεωρία, μόλις εισέλθουν στην ΕΕ, τα κομμάτια συναρμολογούνται και πωλούνται ως φέρετρα.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι τα μη συναρμολογημένα εμπορεύματα μπορούν να εξακολουθούν να ταξινομούνται ως τελικά προϊόντα βάσει των διεθνών τελωνειακών κανόνων, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του ολοκληρωμένου αντικειμένου.

Αυτό σημαίνει ότι ένα φέρετρο με επίπεδη συσκευασία δεν μπορεί απαραίτητα να αντιμετωπίζεται απλώς ως ξύλινα εξαρτήματα για τελωνειακούς σκοπούς.

Η βιομηχανία έχει επίσης εγείρει ένα δεύτερο υποθετικό παραθυράκι: τα φέρετρα εισάγονται ως συσκευασίες για άλλα εμπορεύματα, αντί να δηλώνονται ως εμπορικά προϊόντα από μόνα τους.

Μια διευρυνόμενη εμπορική μάχη

Η εκστρατεία των κατασκευαστών φερέτρων αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη μετατόπιση στις εμπορικές διαμάχες της Ευρώπης με την Κίνα, καθώς τα παράπονα για τον ανταγωνισμό χαμηλού κόστους εξαπλώθηκαν πέρα ​​από στρατηγικούς τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, ο χάλυβας και τα χημικά, σε πιο παραδοσιακά μεταποιημένα προϊόντα.

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την εμπορική άμυνα, η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, η ΕΕ ξεκίνησε 32 νέες έρευνες εμπορικής άμυνας το 2025, αριθμός που σχεδόν ισοδυναμεί με το ρεκόρ του προηγούμενου έτους.

Οι κατασκευαστές φέρετρων δεν θα είναι η πρώτη σχετικά μικρή, παραδοσιακή ευρωπαϊκή βιομηχανία που θα κερδίσει προστασία.

Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή επέβαλε δασμούς αντιντάμπινγκ ύψους μεταξύ 56% και 60% στα κινεζικά κεριά, έπειτα από έρευνα σχετικά με τη ζημία που προκλήθηκε σε μια βιομηχανία της ΕΕ που απασχολεί περίπου 9.000 άτομα σε 80 εταιρείες.

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