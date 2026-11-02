Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS): 25 χρόνια αδιάκοπης ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα

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Στις 2 Νοεμβρίου 2000, τρεις αστροναύτες άνοιξαν την καταπακτή του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (International Space Station – ISS) και εγκαταστάθηκαν στο πρώτο μόνιμο ανθρώπινο φυλάκιο σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ήταν η αρχή ενός πρωτοφανούς εγχειρήματος στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης: της συνεχούς ανθρώπινης παρουσίας στο Διάστημα, η οποία συμπληρώνει πλέον περισσότερα από 25 χρόνια.

Από τότε, σύμφωνα με την NASA, ο ISS δεν έμεινε ούτε μία ημέρα χωρίς ανθρώπινο πλήρωμα, μετατρέποντας την παραμονή σε συνθήκες μικροβαρύτητας από ένα προσωρινό επιστημονικό πείραμα σε μια διαρκή πραγματικότητα.

Το πρώτο πλήρωμα της αποστολής Expedition 1 αποτελούνταν από τον Αμερικανό διοικητή Ουίλιαμ «Μπιλ» Σέπαρντ και τους Ρώσους κοσμοναύτες Γιούρι Γκιντζένκο και Σεργκέι Κρικάλεφ. Είχαν αναχωρήσει στις 31 Οκτωβρίου 2000 από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, με το ρωσικό διαστημόπλοιο Soyuz, και έφτασαν στον σταθμό δύο ημέρες αργότερα.

Η αποστολή τους δεν περιοριζόταν στην επιστημονική έρευνα. Έπρεπε να ενεργοποιήσουν τα συστήματα υποστήριξης ζωής, τις επικοινωνίες, τις εγκαταστάσεις ύπνου και τις βασικές λειτουργίες του σταθμού, ώστε να καταστεί κατάλληλος για μακροχρόνια κατοίκηση. Παράλληλα, συνεργάστηκαν με τα πληρώματα των διαστημικών λεωφορείων που επισκέπτονταν τον σταθμό και συνέβαλαν στην επέκταση των εγκαταστάσεών του. Επέστρεψαν στη Γη τον Μάρτιο του 2001, ύστερα από 141 ημέρες παραμονής.

Προϊόν μιας εξαιρετικά σύνθετης διεθνούς συνεργασίας

Ο ISS αποτελεί προϊόν μιας εξαιρετικά σύνθετης διεθνούς συνεργασίας, στην οποία συμμετέχουν οι διαστημικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και του Καναδά. Η κατασκευή του άρχισε το 1998, με την εκτόξευση των πρώτων βασικών τμημάτων, και συνεχίστηκε σταδιακά με την προσθήκη εργαστηρίων, μονάδων διαβίωσης, ηλιακών συλλεκτών και εξειδικευμένου επιστημονικού εξοπλισμού. Σήμερα, το συγκρότημα έχει περίπου το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου και κινείται σε χαμηλή γήινη τροχιά, σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων, με ταχύτητα που φτάνει τα 28.000 χιλιόμετρα την ώρα. Ολοκληρώνει περίπου 16 περιφορές γύρω από τη Γη κάθε 24 ώρες, προσφέροντας στους αστροναύτες τη δυνατότητα να παρατηρούν 16 ανατολές και 16 δύσεις του Ήλιου ημερησίως.

Ο ISS αποτελεί ένα μοναδικό επιστημονικό εργαστήριο, στο οποίο διεξάγονται πειράματα που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο στη Γη. Η απουσία της σχεδόν αισθητής βαρύτητας επιτρέπει στους ερευνητές να μελετούν τη συμπεριφορά των κυττάρων, την ανάπτυξη των φυτών, τη φυσική των ρευστών, τη δημιουργία νέων υλικών και τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας παραμονής του ανθρώπου στο Διάστημα.

Τα αποτελέσματα έχουν εφαρμογές στην ιατρική, τη φαρμακευτική, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, η εμπειρία που αποκτάται από τη διαβίωση και την εργασία σε τροχιά θεωρείται κρίσιμη για τις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

Ένα από τα ακριβότερα επιστημονικά εγχειρήματα στην ιστορία

Η κατασκευή και η λειτουργία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού συνοδεύτηκαν από ένα οικονομικό κόστος που τον κατατάσσει στα ακριβότερα επιστημονικά και τεχνολογικά προγράμματα που έχουν αναληφθεί ποτέ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA), το συνολικό κόστος ανάπτυξης, συναρμολόγησης και λειτουργίας του σταθμού για τα πρώτα δέκα χρόνια υπολογίζεται σε περίπου 100 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό επιμερίστηκε στις συμμετέχουσες χώρες σε διάστημα σχεδόν τριών δεκαετιών, με τις ΗΠΑ να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης και τη Ρωσία, την Ιαπωνία, τον Καναδά και τις ευρωπαϊκές χώρες να συνεισφέρουν με χρηματοδότηση, εξοπλισμό και τεχνολογικές υποδομές. Η ευρωπαϊκή συμμετοχή υπολογίζεται από την ESA σε περίπου 8 δισ. ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.

Ακόμη πιο ενδεικτικά είναι τα στοιχεία του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή της NASA, το οποίο σε έκθεσή του τον Σεπτέμβριο του 2024 υπολόγισε ότι η αμερικανική επένδυση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό είχε φτάσει περίπου τα 118 δισ. δολάρια έως το 2022. Το ποσό περιλαμβάνει περίπου 11 δισ. δολάρια για το προηγούμενο πρόγραμμα Space Station Freedom, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε αλλά αποτέλεσε πρόδρομο του σημερινού σταθμού, 74 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη, τη λειτουργία, την έρευνα και τις σχετικές πτήσεις των διαστημικών λεωφορείων από το 1994 έως το 2013, καθώς και άλλα 33 δισ. δολάρια για την περίοδο 2014-2022, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εμπορικής μεταφοράς πληρωμάτων. Πρόκειται για πραγματικές δαπάνες, χωρίς αναπροσαρμογή λόγω πληθωρισμού.

Συντηρώντας τον ISS

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το κόστος συντήρησης. Από το 2013 έως το 2023, η NASA δαπανούσε κατά μέσο όρο περίπου 3 δισ. δολάρια ετησίως για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επιστημονική έρευνα και τη μεταφορά πληρωμάτων και εφοδίων. Επιπλέον, σχεδόν 1 δισ. δολάρια ετησίως κατευθυνόταν σε υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως οι επικοινωνίες, η πλοήγηση, η εκπαίδευση των αστροναυτών και οι επιχειρήσεις ελέγχου των αποστολών. Το συνολικό κόστος που συνδέεται με τον σταθμό και τις σχετικές ερευνητικές και λειτουργικές δραστηριότητες υπολογίστηκε από τον Γενικό Επιθεωρητή της NASA σε περίπου 4,1 δισ. δολάρια ετησίως.

Τα ποσά αυτά εξηγούν γιατί η διατήρηση του σταθμού αποτελεί πλέον σημαντική δημοσιονομική πρόκληση, ιδιαίτερα καθώς οι εγκαταστάσεις του γερνούν και απαιτούν ολοένα περισσότερες επισκευές και αντικαταστάσεις εξοπλισμού.

Η NASA έχει προγραμματίσει τη λειτουργία του έως το 2030, με στόχο την ελεγχόμενη απομάκρυνσή του από την τροχιά και την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα το 2031. Για τον σκοπό αυτό έχει αναθέσει στην SpaceX την ανάπτυξη ειδικού διαστημικού οχήματος αποτροχιασμού, με συμβατικό κόστος περίπου 843 εκατ. δολαρίων, χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος εκτόξευσης. Παράλληλα, η αμερικανική υπηρεσία επιδιώκει να περάσει σταδιακά από τις κρατικά χρηματοδοτούμενες εγκαταστάσεις σε εμπορικούς διαστημικούς σταθμούς, εκτιμώντας ότι αυτή η μετάβαση θα μπορούσε να εξοικονομεί 1,3 έως 1,8 δισ. δολάρια ετησίως.

Πόσοι άνθρωποι έχουν κατοικήσει στον σταθμό;

Το ανθρώπινο αποτύπωμα του προγράμματος είναι εξίσου εντυπωσιακό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της NASA, μέχρι τον Οκτώβριο του 2026, 298 διαφορετικοί άνθρωποι από 26 χώρες έχουν επισκεφθεί τον ISS. Στον αριθμό περιλαμβάνονται επαγγελματίες αστροναύτες και κοσμοναύτες, επιστήμονες, αλλά και ιδιώτες διαστημικοί ταξιδιώτες. Από αυτούς, 13 ήταν ιδιώτες επισκέπτες που συμμετείχαν σε εμπορικές ή ιδιωτικές αποστολές.

Ορισμένοι παρέμειναν για λίγες ημέρες, ενώ άλλοι πέρασαν έξι μήνες ή και περισσότερο στον σταθμό. Οι αποστολές οργανώνονται συνήθως σε περιόδους αρκετών μηνών, με τα πληρώματα να αποτελούνται κατά κανόνα από επτά άτομα. Μάλιστα, ο Αμερικανός αστροναύτης Φρανκ Ρούμπιο κατέχει το ρεκόρ μεγαλύτερης συνεχόμενης παραμονής Αμερικανού στον σταθμό, με 371 ημέρες, ενώ η Πέγκι Γουίστον έχει συγκεντρώσει συνολικά τις περισσότερες ημέρες στο Διάστημα από οποιαδήποτε άλλη Αμερικανίδα αστροναύτη.

Η 2α Νοεμβρίου 2000, δεν αποτελεί απλώς μια ημερομηνία στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης. Συμβολίζει την έναρξη ενός εγχειρήματος που απέδειξε ότι άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων μπορούν να ζουν και να εργάζονται επί δεκαετίες σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον, μοιραζόμενοι επιστημονικούς στόχους και τεχνολογικές υποδομές.

Παρά το τεράστιο οικονομικό κόστος και τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που κατά καιρούς δοκίμασαν τη συνεργασία των συμμετεχουσών χωρών, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός παραμένει ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης επιστήμης. Και η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί εκεί αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα της ανθρωπότητας: τη μόνιμη παρουσία της πέρα από την τροχιά της Γης.