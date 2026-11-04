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Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. δολάρια για να αυτοματοποιήσει τον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων με τεχνητή νοημοσύνη

Η Archiboost AI αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει και να ελέγχει αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια, προδιαγραφές και απαιτήσεις ενός κατασκευαστικού έργου

World 04.11.2026, 11:40
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Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. δολάρια για να αυτοματοποιήσει τον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων με τεχνητή νοημοσύνη
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Την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 6,2 εκατ. δολαρίων μέσω γύρων Pre-Seed και Seed ανακοινώνει η Archiboost AI, εταιρεία τεχνολογίας που αναπτύσσει πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο αρχιτεκτονικών και τεχνικών σχεδίων, εντοπίζοντας ασυμφωνίες και παραλείψεις πριν από την κατασκευή των κτιρίων.

Επικεφαλής του γύρου Seed ήταν η Marathon Venture Capital, ενώ του Pre-Seed η Hanabi Capital, με τη συμμετοχή των RXR Arden Digital Ventures, Perceptive Ventures, Valley Capital Partners και ιδιωτών επενδυτών, μεταξύ των οποίων ο Scott Belsky, πρώην Chief Product Officer της Adobe. Η χρηματοδότηση θα επιταχύνει την ανάπτυξη της πλατφόρμας και την επέκταση της εταιρείας στον κλάδο των κατασκευών και της αγοράς ακινήτων.

Η πρόκληση στην κατασκευααστικό κλάδο…

Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο σύνθετους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Κάθε μεγάλο κατασκευαστικό έργο περιλαμβάνει χιλιάδες αρχιτεκτονικά και μηχανολογικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, οικοδομικούς κανονισμούς και απαιτήσεις σχεδιασμού, που συχνά προέρχονται από διαφορετικές ομάδες. Η διασφάλιση της ακρίβειας και της συνοχής όλων αυτών των πληροφοριών αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, η οποία εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην χειροκίνητη εργασία.

Οι συνέπειες ενός λάθους μπορεί να είναι σημαντικές. Μια παράλειψη στις προδιαγραφές πυρασφάλειας, μια είσοδος που δεν πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ή μια ασυμφωνία μεταξύ αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών σχεδίων ενδέχεται να μην εντοπιστούν κατά τον σχεδιασμό και να γίνουν αντιληπτές όταν η κατασκευή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σε αυτό το στάδιο, μια σχετικά απλή διόρθωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές πρόσθετες δαπάνες, καθυστερήσεις και υπερβάσεις του προϋπολογισμού.

…και ο ρόλος της AI

Παραδοσιακά, ο εντοπισμός τέτοιων προβλημάτων εξαρτάται από έμπειρους αρχιτέκτονες και μηχανικούς, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν χειροκίνητα χιλιάδες σελίδες σχεδίων και εγγράφων, συχνά υπό ασφυκτικές χρονικές προθεσμίες. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιταχύνει σημαντικά αυτήν τη διαδικασία, ωστόσο η εφαρμογή της σε πραγματικά κατασκευαστικά έργα δεν είναι απλή. Παρά την πληθώρα νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, η αξιοπιστία τους σε σύνθετα έργα παραμένει κρίσιμο ζητούμενο. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων απαιτεί όχι μόνο υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση, αλλά και βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται, συντονίζονται και κατασκευάζονται τα κτίρια.

Η Archiboost AI αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει και να ελέγχει αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια, προδιαγραφές και απαιτήσεις ενός κατασκευαστικού έργου. Η πλατφόρμα εντοπίζει πιθανές παραλείψεις, ασυμφωνίες μεταξύ διαφορετικών σχεδίων και προβλήματα συντονισμού, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις και πρόσθετο κόστος κατά την κατασκευή. Κάθε εύρημα συνδέεται με τα αντίστοιχα έγγραφα, επιτρέποντας στους μηχανικούς να το επαληθεύσουν και να προχωρήσουν έγκαιρα στις απαραίτητες διορθώσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, η Archiboost βοηθά αρχιτέκτονες, μηχανικούς, κατασκευαστικές εταιρείες και ιδιοκτήτες ακινήτων να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν προβλήματα πριν αυτά επηρεάσουν την υλοποίηση ενός έργου. Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με οικοδομικούς κανονισμούς, την υποστήριξη διαδικασιών κατά την κατασκευή και την αξιοποίηση της τεχνικής γνώσης από προηγούμενα έργα.

Ποια είναι η Archiboost AI

Η Archiboost AI ιδρύθηκε από τους Γεώργιο Κοντομηνά (CEO) και Vasu Jogani (CTO), συνδυάζοντας εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο με υψηλή τεχνογνωσία στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Γεώργιος Κοντομηνάς είναι αρχιτέκτονας με άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Καλιφόρνια, το Τέξας, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, με επαγγελματική εμπειρία σε κορυφαία αρχιτεκτονικά γραφεία, όπως τα SOM και WRNS Studio. Στο παρελθόν υπήρξε επίσης συνιδρυτής της Pantheon AI, αρχιτεκτονικής εταιρείας που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και έχει αντλήσει χρηματοδότηση ύψους 25 εκατ. δολαρίων. Ο Vasu Jogani είναι έμπειρος μηχανικός τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας αναπτύξει τεχνολογικά προϊόντα σε μεγάλες εταιρείες όπως η Meta, αλλά και σε ταχέως αναπτυσσόμενες startups όπως οι Vanta και Nooks AI.

Οι δύο ιδρυτές έχουν δημιουργήσει μια ομάδα που συνδυάζει αρχιτέκτονες, μηχανικούς και ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη, με βαθιά γνώση τόσο της τεχνολογίας όσο και των πραγματικών αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου.

Η εμπορική πορεία της εταιρείας είναι ήδη ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Από την έναρξη λειτουργίας της, η Archiboost έχει αναλύσει περισσότερα από 550.000 φύλλα κατασκευαστικών σχεδίων σε έργα συνολικής αξίας άνω των 3,5 δισ. δολαρίων, επισημαίνοντας περισσότερα από 120.000 πιθανά προβλήματα και απαντώντας σε πάνω από 15.000 ερωτήματα σχετικά με οικοδομικούς κανονισμούς. Σε συγκεκριμένα έργα πελατών της, η πλατφόρμα έχει εντοπίσει έως και έξι φορές περισσότερα πιθανά προβλήματα σε σύγκριση με τους χειροκίνητους ελέγχους, ενώ ομάδες που την αξιοποιούν έχουν καταγράψει έως και 70% λιγότερα προβλήματα συντονισμού κατά την κατασκευή.

Στους πελάτες της Archiboost περιλαμβάνονται κορυφαία αρχιτεκτονικά γραφεία των ΗΠΑ, όπως το WRNS Studio, που έχει υιοθετήσει την πλατφόρμα και στα τέσσερα γραφεία του, και το OTJ Architects, καθώς και η εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων RXR. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας από καταξιωμένους οργανισμούς αποτελεί σημαντική ένδειξη της αξίας που προσφέρει η πλατφόρμα σε έναν κλάδο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από αργούς ρυθμούς υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και μεγάλους κύκλους πωλήσεων.

Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων αποτελεί την αφετηρία για την τεχνολογία που αναπτύσσει η Archiboost. Μακροπρόθεσμος στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που θα συνδέει όλες τις πληροφορίες ενός κατασκευαστικού έργου, από τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τα τρισδιάστατα μοντέλα μέχρι τις τεχνικές προδιαγραφές, τους οικοδομικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις σχεδιασμού. Έτσι, θα μπορεί να κατανοεί τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων ενός έργου, να αξιολογεί πώς μια αλλαγή επηρεάζει τα υπόλοιπα και να υποστηρίζει τη λήψη καλύτερων αποφάσεων καθώς το έργο εξελίσσεται. Πρόκειται για μια σημαντικά ευρύτερη εφαρμογή της τεχνολογίας, με δυνατότητα να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, συντονίζονται και υλοποιούνται σύνθετα κατασκευαστικά έργα.

Κατασκευαστικός κλάδος: Προκλήσεις και νέες λύσεις με AI

«Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά οι επαγγελματίες δικαιολογημένα αντιμετωπίζουν πολλές από τις νέες λύσεις με επιφύλαξη. Έχοντας αφιερώσει μεγάλο μέρος της καριέρας μου στον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων, γνωρίζω από πρώτο χέρι τις δυσκολίες αυτής της διαδικασίας. Οι αρχιτέκτονες, οι κατασκευαστές και οι ιδιοκτήτες χρειάζονται αξιόπιστα έγγραφα, πάνω στα οποία μπορούν να βασιστούν χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Κάθε πρόβλημα που εντοπίζει η πλατφόρμα μας πρέπει να μπορεί να επιβεβαιωθεί από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία», δήλωσε ο Γιώργος Κοντομηνάς, συνιδρυτής και CEO της Archiboost AI.

«Σήμερα, η γνώση γύρω από ένα κατασκευαστικό έργο βρίσκεται διάσπαρτη σε χιλιάδες σελίδες εγγράφων και στην εμπειρία λίγων ανθρώπων. Στόχος μας είναι να συνδέσουμε τα σχέδια, τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις σε ένα ενιαίο μοντέλο του κτιρίου, επιτρέποντας στην τεχνητή νοημοσύνη να κατανοεί τις μεταξύ τους σχέσεις. Ο έλεγχος των εγγράφων είναι μόνο η αρχή. Το επόμενο βήμα είναι η καλύτερη συνεργασία και ο συντονισμός των ομάδων καθώς ένα έργο εξελίσσεται», πρόσθεσε ο Vasu Jogani, συνιδρυτής και CTO της Archiboost AI.

Ο Αλέξης Αλεξάκης, εταίρος στη Marathon Venture Capital, δήλωσε: «Αυτό που μας εντυπωσίασε στην Archiboost είναι η ταχύτητα με την οποία κατάφερε να αποκτήσει πελάτες σε έναν κλάδο που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από αργή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μεγάλους κύκλους πωλήσεων. Ο Γιώργος και ο Vasu γνωρίζουν σε βάθος τις ανάγκες των πελατών τους και αποδεικνύουν ότι, όταν μια τεχνολογική λύση αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, η υιοθέτησή της γίνεται πολύ πιο εύκολη».

Στο πλευρό της εταιρείας βρίσκονται επίσης έμπειροι σύμβουλοι του κλάδου, μεταξύ των οποίων ο Phil Bernstein, αναπληρωτής κοσμήτορας της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Yale και πρώην αντιπρόεδρος της Autodesk.

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Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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