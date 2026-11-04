Coca-Cola HBC: Ισχυρές επιδόσεις το γ’ τρίμηνο – Στο +9% οι πωλήσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 9,0% για την Coca-Cola HBC οδήγησε η εστιαση στις στρατηγικές της προτεραιότητες, με τον όγκο πωλήσεων να εμφανίζει αύξηση κατά 5,4% , κυρίως λόγω των επιδόσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά (+4,5%) και στα ποτά ενέργειας (+24,7%).

Τα μεγέθη του γ’ τριμήνου για την Coca-Cola HBC

Τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 3,4% σε οργανική βάση, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης εσόδων (RGM).

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,6% σε δημοσιευμένη βάση, λόγω της ισχυρής οργανικής αύξησης και του μικρού οφέλους από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, αυξήθηκε το μερίδιο αγοράς σε αξία κατά 70 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα.

Ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων και των καθαρών εσόδων

Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,0% σε οργανική βάση, με αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 5,6%, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή υλοποίηση της στρατηγικής μας στην αγορά κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης.

Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,7% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο, με τον όγκο πωλήσεων να αυξάνεται κατά 3,7%.

Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,8% σε οργανική βάση, με ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 5,8%, κυρίως λόγω των επιδόσεων στη Νιγηρία.

Επενδύσεις

Η εταιρεία αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης και στις εξειδικευμένες δυνατότητές της.

-Ισχυρή επίδοση του σήματος Coca-Cola, αξιοποιώντας καινοτόμα προϊόντα, προωθητικές ενέργειες που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA και τοπικές συνεργασίες σε σημαντικές περιστάσεις κατανάλωσης που συνδέονται με τη μουσική και τα γεύματα, σε συνεργασία με την The Coca-Cola Company.

-Κυκλοφορία της ανανεωμένης συσκευασίας της Coca-Cola Zero Sugar στην πλειοψηφία των αγορών μας, με στοχευμένες προωθητικές ενέργειες και εστιασμένη υλοποίηση.

-Περαιτέρω επιτάχυνση της δυναμικής της Coca-Cola Zero Sugar Zero Caffeine, η οποία κατέγραψε τριψήφια αύξηση του όγκου πωλήσεων.

o Συνεχιζόμενη ισχυρή επίδοση του Powerade, επωφελούμενη από προωθητικές ενέργειες τον Ιούλιο σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA και από τοπικές αθλητικές συνεργασίες.

-Η ισχυρή αύξηση στα ποτά ενέργειας υποστηρίχθηκε από καινοτομίες στα προϊόντα Monster και τοπικές προωθητικές ενέργειες.

-Ο καφές σημείωσε ισχυρή αύξηση στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης, το οποίο αποτελεί τη στρατηγική προτεραιότητα της Coca-Cola HBC.

Η εταιρεία παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa μέχρι το τέλος του 2026. Έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από τις κατά τόπους αρχές ανταγωνισμού, πέντε από τις έξι εγκρίσεις που απαιτούνται, με την Τανζανία να εκκρεμεί.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις για ακόμα ένα τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις να αυξάνονται κατά 9,0% σε οργανική βάση. Η επίδοση αυτή αντανακλά τη διαρκή εστίασή μας στην αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής μας, η οποία οδήγησε σε ευρείας βάσης αύξηση του όγκου πωλήσεων στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης».

«Μέσα από συναρπαστικές καινοτομίες, ισχυρές δράσεις ενεργοποίησης των σημάτων και την ισχυρή υλοποίηση της στρατηγικής μας κατά τη διάρκεια της σημαντικής θερινής περιόδου, συνεχίσαμε να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλες τις αγορές μας. Οι ενέργειες αυτές, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό μας και τις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, ενισχύουν τη συνέπεια των επιδόσεών μας και οδηγούν σε συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς».

«Παρά το συνεχιζόμενο αβέβαιο και δυναμικό μακροοικονομικό περιβάλλον, εισερχόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους με καλές προϋποθέσεις ώστε να επιτύχουμε τους ετήσιους στόχους μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες μας, τους πελάτες μας, την The Coca-Cola Company και όλους τους συνεργάτες μας για τη συνεχή δέσμευση και υποστήριξή τους».

Επιχειρηματικές προοπτικές

Η εταιρεία πέτυχε ισχυρές επιδόσεις κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Σε σχετική της ανακοίνωση, αναμένει ότι το μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον θα συνεχίσει να είναι δυναμικό. Παρ’ολα αυτά, η Coca-Cola HBC διατηρεί την εμπιστοσύνη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης, στις εξειδικευμένες δυνατότητές της, στους ανθρώπους της και στις ευκαιρίες ανάπτυξης στις ποικίλες αγορές της.

Η εταιρεία αναβαθμίζει τις χρηματοοικονομικές της κατευθύνσεις για το 2026 ως εξής:

-H αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί ελαφρώς πάνω από το εύρος 6% έως 7% (προηγουμένως στο ανώτερο όριο του εύρους 6% έως 7%).

-Aύξηση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση στο εύρος 8% έως 10% (χωρίς μεταβολή).

Τεχνική ανάλυση

Συναλλαγματικές ισοτιμίες: Αναμένεται ότι η επίδραση στα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου θα είναι θετική στα επίπεδα των €0-10 εκατ. (χωρίς μεταβολή).

Έξοδα αναδιάρθρωσης: Δεν αναμένονται σημαντικά έξοδα αναδιάρθρωσης (χωρίς μεταβολή).

Φόροι: Αναμένει η εταιρεία ότι ο συγκρίσιμος πραγματικός φορολογικός συντελεστής θα διαμορφωθεί μεταξύ 26% και 28% (χωρίς μεταβολή).

Χρηματοοικονομικά έξοδα: Αναμένεται ότι τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα θα ανέλθουν στα επίπεδα των 35-45 εκατ. ευρώ (προηγουμένως στα επίπεδα των 40-50 εκατ. ευρώ).

Ημέρες πωλήσεων: Η εταιρεία σημειώνει πως είχε τέσσερις επιπλέον ημέρες πωλήσεων στο πρώτο τρίμηνο (γεγονός που ισοδυναμεί με θετική επίδραση περίπου έξι ποσοστιαίων μονάδων στους όγκους πωλήσεων του Ομίλου), ενώ στο τέταρτο τρίμηνο θα έχει τέσσερις λιγότερες ημέρες πωλήσεων, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.