David Jones: Σε καθεστώς διαχείρισης ο ιστορικός όμιλος πολυκαταστημάτων της Αυστραλίας

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Η David Jones, το παλαιότερο πολυκατάστημα στον κόσμο που εξακολουθεί να λειτουργεί με την αρχική του επωνυμία, τέθηκε υπό καθεστώς διαχείρισης, καθώς απέτυχε να καταλήξει σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων όπου στεγάζονται τα καταστήματά της για την εφαρμογή σχεδίου αναδιάρθρωσης. Η εξέλιξη έρχεται λίγο πριν από την κρίσιμη χριστουγεννιάτικη περίοδο, από την οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οι επιδόσεις των λιανεμπόρων.

Η αλυσίδα, η οποία διαθέτει 38 καταστήματα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και απασχολεί περίπου 6.000 εργαζομένους, ανήκει στην αυστραλιανή εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Anchorage Capital Partners. Την Πέμπτη διόρισε ως διαχειριστές την McGrathNicol, ενώ πραγματοποιήθηκε και ενημερωτική συνάντηση με το προσωπικό, αναφέρουν οι Financial Times.

Οι διαχειριστές χαρακτήρισαν τη διαδικασία ευκαιρία που δίνει χρονικό περιθώριο, προκειμένου να εξεταστούν προτάσεις εξαγοράς και οι δυνατότητες αναδιάρθρωσης. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι θα χρειαστεί να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον της επιχείρησης.

Η David Jones ιδρύθηκε το 1838 από Ουαλό μετανάστη και κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του αυστραλιανού εμπορίου. Το κεντρικό της κατάστημα στην Elizabeth Street του Σίδνεϊ φιλοξένησε δεξίωση προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ τη δεκαετία του 1950. Τη δεκαετία του 1980 ενίσχυσε τον πολυτελή χαρακτήρα της, με το διαφημιστικό σύνθημα «There’s No Other Store Like David Jones» (Δεν υπάρχει άλλο κατάστημα σαν το David Jones) να γίνεται μέρος της ταυτότητάς της.

Ωστόσο, στον 21ο αιώνα δυσκολεύτηκε να διατηρήσει την απήχησή της και πέρασε από αρκετούς ιδιοκτήτες. Η νοτιοαφρικανική Woolworths την εξαγόρασε το 2014 έναντι 2,1 δισ. αυστραλιανών δολαρίων (περίπου 1,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ), αλλά την πούλησε στην Anchorage το 2023, έναντι ποσού που αναφέρθηκε ότι ανερχόταν σε μόλις 100 εκατ. αυστραλιανά δολάρια.

Η διαφωνία της David Jones με τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Η κρίση εκδηλώνεται σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, καθώς η Αυστραλία έχει προχωρήσει σε πέντε αυξήσεις επιτοκίων μέσα στη χρονιά, ενώ αρκετές αλυσίδες λιανικής έχουν ήδη καταρρεύσει. Οι επιπτώσεις ενδέχεται να επεκταθούν πέρα από την ίδια την εταιρεία: μικρότεροι προμηθευτές και συνεργάτες φέρεται να έχουν λαμβάνειν δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη έπαιξε η διαφωνία με τους ιδιοκτήτες των εμπορικών ακινήτων σχετικά με τη συρρίκνωση του δικτύου και το κλείσιμο καταστημάτων. Η Scentre Group, ιδιοκτήτρια των εμπορικών κέντρων Westfield όπου λειτουργούν πολλά καταστήματα της David Jones, ανέφερε ότι η αλυσίδα δεν έχει καταβάλει ενοίκια από τον Οκτώβριο και ότι η Anchorage απέρριψε πρόταση που χαρακτήρισε γενναιόδωρη, με στόχο να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης. Παράλληλα, η YTL Starhill Global Reit, ιδιοκτήτρια του καταστήματος στο Περθ, υποστήριξε ότι υπάρχουν οφειλές ύψους 1,3 εκατ. δολαρίων Σιγκαπούρης και ότι είχαν προηγηθεί συζητήσεις για περιορισμό του χώρου του καταστήματος.

Η διευθύνουσα σύμβουλος Έρικα Μπέρχτολντ, η οποία ανέλαβε τον Ιούνιο, δήλωσε ότι υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο επανατοποθέτησης της εταιρείας και ότι θα επιδιώξει την εφαρμογή του σε συνεργασία με τους διαχειριστές.

Κεντρικός εξασφαλισμένος πιστωτής είναι το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Hilco, που έχει χορηγήσει στην εταιρεία δάνεια άνω των 200 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων. Τον προηγούμενο μήνα διέθεσε επιπλέον 10 εκατ. για να διατηρηθεί η λειτουργία της κατά την εορταστική περίοδο.

Η υπόθεση αναζωπυρώνει, τέλος, τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών πολυκαταστημάτων. Η David Jones ανταγωνίζεται στην Αυστραλία τη Myer, η οποία αντιμετωπίζει επίσης δυσκολίες, ενώ στη Βρετανία ιστορικές αλυσίδες όπως οι BHS και Debenhams έχουν ήδη εξαφανιστεί από τους εμπορικούς δρόμους.