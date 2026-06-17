Shein: Τίτλοι τέλους για τη σύμπραξη με το γαλλικό πολυκατάστημα BHV

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τερμάτισαν τη συνεργασία τους το γαλλικό πολυκατάστημα BHV και η Shein, μόλις επτά μήνες αφότου το άνοιγμα ενός μόνιμου καταστήματος του κινεζικού κολοσσού στο πολυκατάστημα του Παρισιού πυροδότησε διαμάχη και εκτεταμένες επικρίσεις.

Τον Οκτώβριο του 2025 η Shein είχε αποφασίσει να επενδύσει στη γαλλική πρωτεύουσα με πέντε μόνιμα καταστήματα, κάνοντας την αρχή από το Marais.

Η πρώην υφυπουργός Εμπορίου της Γαλλίας, Véronique Louwagie, κινητοποιήθηκε τότε προσωπικά για να αποτρέψει την επέκταση, τηλεφωνώντας σε δημάρχους, διευθυντές πολυκαταστημάτων και τραπεζικούς αξιωματούχους. Όπως είχε υποστηρίξει, μάλιστα, η παρουσία της Shein «καταστρέφει θέσεις εργασίας και τοπικά καταστήματα», πλήττοντας τη ραχοκοκαλιά της γαλλικής οικονομίας.

«Λάθος» η συνεργασία με τη Shein

Η Societe des Grands Magasins (SGM), η οποία λειτουργεί τα πολυκαταστήματα BHV στο Παρίσι από το 2023, δήλωσε ότι πωλεί το παριζιάνικο πολυκατάστημα στην τρέχουσα ομάδα διοίκησής της με επικεφαλής τον Karl-Stéphane Cottendin.

Ο Cottendin διευκρίνισε στο Reuters πως η BHV θα τερματίσει τη συνεργασία της με την Shein, χαρακτηρίζοντάς την «ως λάθος».

Η BHV δέχτηκε κριτική για τη συνεργασία της με την Shein λόγω του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, που βασίζεται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές και πώληση παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα της.

Η Shein ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η συνεργασία με την SGM είχε πάντα ως στόχο να είναι προσωρινή

Η έναρξη λειτουργίας της Shein στο BHV τον Νοέμβριο αντιμετωπίστηκε με διαμαρτυρίες και την ημέρα των εγκαινίων, η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε μια προσπάθεια να κλείσει την πλατφόρμα της, η οποία αργότερα ανατράπηκε από δικαστήριο του Παρισιού.

Οι πιστοί αγοραστές της Shein που είχαν περιμένει στην ουρά για την κυκλοφορία του προϊόντος δεν εντυπωσιάστηκαν επίσης από την προσφορά του καταστήματος, με πολλούς να λένε ότι οι τιμές ήταν πολύ υψηλότερες από ό,τι στην τεράστια διαδικτυακή πλατφόρμα της Shein, γνωστή για τα φορέματα των 5 δολαρίων και τα τζιν των 10 δολαρίων.

Η SGM αντιμετώπιζε δυσκολίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς καθυστερούσε τις πληρωμές προς τους προμηθευτές, και η έναρξη λειτουργίας της Shein οδήγησε πολλές μάρκες να εγκαταλείψουν το πολυκατάστημα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Από την πλευρά του ο κινεζικός κολοσσός διευκρίνισε ότι σέβεται την απόφαση της BHV, αλλά πρόσθεσε ότι ήταν «λυπηρό» που οι πελάτες έπρεπε να βρεθούν σε μια σειρά από συνεχείς κατασκευαστικές εργασίες στο πολυκατάστημα.