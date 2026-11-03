Αυστραλία: Αύξησε τα επιτόκια σε υψηλό 18 ετών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών αύξησε το βασικό της επιτόκιο η κεντρική τράπεζα στην Αυστραλία, την Τρίτη, προχωρώντας στην πέμπτη αναπροσαρμογή μέσα στο 2026. Ωστόσο, η απρόσμενα διχασμένη ψηφοφορία στο διοικητικό συμβούλιο και η αλλαγή στη διατύπωση της ανακοίνωσης ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι ο κύκλος σύσφιγξης ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Η Reserve Bank of Australia (RBA) αύξησε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4,85%. Η απόφαση εγκρίθηκε με ψήφους έξι έναντι τριών, ενώ οι περισσότεροι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν την αύξηση. Η τράπεζα δεσμεύθηκε να λάβει όποια μέτρα κρίνει αναγκαία για την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο, αλλά αφαίρεσε την αναφορά σε ενδεχόμενες νέες αυξήσεις.

Οι αγορές στην Αυστραλία εξέλαβαν την αλλαγή ως ένδειξη λιγότερο επιθετικής στάσης. Το δολάριο Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,3%, στα 0,6977 δολάρια ΗΠΑ, ενώ ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι η RBA θα διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού στην επόμενη συνεδρίασή της. Παρ’ όλα αυτά, οι επενδυτές εξακολουθούν να αποδίδουν πιθανότητα 25% σε μία ακόμη αύξηση έως τις αρχές του 2027.

Η διοικητής της τράπεζας, Μισέλ Μπούλοκ, δήλωσε ότι δεν είναι σαφές ποια θα είναι η επόμενη κίνηση. Τα τρία μέλη που διαφώνησαν έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στους κινδύνους για την οικονομία, καθώς εξασθενεί η αγορά κατοικίας και αυξάνεται η ανεργία. Μετά τις πέντε αυξήσεις του 2026, πρόσθεσε, είναι εύλογο να υπάρξει μια περίοδος αναμονής, ώστε να αξιολογηθεί η επίδραση της αυστηρότερης πολιτικής. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να έχουν ανοδική κλίση.

Άνοδος πληθωρισμού στην Αυστραλία

Οι νέες προβλέψεις της RBA δείχνουν ότι ο γενικός πληθωρισμός μπορεί να φθάσει το 4,5% το τέταρτο τρίμηνο, πριν υποχωρήσει στο εύρος-στόχο του 2%-3% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η ανεργία, αντίθετα, προβλέπεται να ξεπεράσει το 5% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Η τράπεζα επικαλέστηκε τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και τον κίνδυνο οι υψηλές τιμές πετρελαίου να επηρεάσουν ευρύτερα τις τιμές.

Η αυστηρή πολιτική έχει ήδη επιβαρύνει την οικονομία. Οι συνολικές αυξήσεις του 2026 ανέρχονται σε 125 μονάδες βάσης, υπερκαλύπτοντας τη μείωση των 75 μονάδων που είχε προηγηθεί το 2025. Η αγορά κατοικίας βρίσκεται σε τροχιά της μεγαλύτερης υποχώρησης των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, κάτι που απειλεί την κατανάλωση και συναφείς κλάδους. Παράλληλα, η ανεργία έφθασε στο 4,7%, το υψηλότερο επίπεδο πενταετίας.

Το δίλημμα της RBA είναι ότι η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνεται, χωρίς όμως να έχει υποχωρήσει αρκετά ο πληθωρισμός. Η άνθηση των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων διατηρεί ισχυρή τη ζήτηση, ενώ η περιορισμένη προσφορά δυσκολεύει την αποκλιμάκωση των τιμών. Οικονομολόγοι της Deloitte, της National Australia Bank και της ANZ εκτιμούν ότι η τράπεζα βρίσκεται πλέον κοντά στην κορύφωση των επιτοκίων. Τυχόν νέα πληθωριστική έκπληξη, ωστόσο, θα μπορούσε να ανατρέψει αυτή την εκτίμηση. Έτσι, η επόμενη περίοδος θα είναι κρίσιμη: η RBA καλείται να αποτρέψει την παγίωση του πληθωρισμού χωρίς να προκαλέσει βαθύτερη επιβράδυνση στην οικονομία και στην αγορά εργασίας.