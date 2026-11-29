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Το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να ανατρέψει τα μαθηματικά θεμέλια της κρυπτογράφησης απασχολεί την επιστημονική κοινότητα και τον χρηματοπιστωτικό κόσμο. Σύμφωνα με το Guardian, κορυφαίοι ειδικοί και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας έχουν υποδείξει ότι οι κορυφαίες εταιρείες AI ίσως διαθέτουν ένα εύρημα «βόμβα». Κάτι που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για τα απόρρητα κυβερνήσεων και τραπεζών.

Η αφορμή είναι μια σειρά μαθηματικών επιτευγμάτων που ανακοίνωσαν τις τελευταίες εβδομάδες οι εταιρείες AI. Ανάμεσά τους είναι η απόδειξη της υπόθεσης Riemann, ενός προβλήματος σχεδόν 170 ετών, που αποδίδεται στον μαθηματικό Levent Alpöge με τη βοήθεια του μοντέλου Claude. Ο Scott Aaronson επικαλέστηκε επίσης μια απόδειξη των Anthropic και OpenAI για το VP≠VNP. Αφορά ελαφρώς διαφορετικό πρόβλημα από το σπάσιμο της κρυπτογράφησης, αλλά δείχνει ότι τα μοντέλα μπορούν να παράγουν σημαντικά αποτελέσματα στον χώρο.

Ο Aaronson, καθηγητής θεωρητικής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, δήλωσε στο Guardian ότι κυκλοφορούν φήμες που στηρίζονται σε αξιόπιστες πηγές. Τόνισε όμως ότι κάθε απόδειξη πρέπει να επαληθευτεί επιστημονικά. Στο blog του, στις 24 Νοεμβρίου, έγραψε ότι έχει ακούσει «πολλές φήμες» για OpenAI ή Anthropic που φέρονται να έσπασαν την παραγοντοποίηση σε πολυωνυμικό χρόνο. Οι εταιρείες δεν έχουν επιβεβαιώσει τέτοιο ισχυρισμό.

Τι διακυβεύεται

Η κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού προστατεύει τραπεζικές εφαρμογές, προγράμματα περιήγησης, ψηφιακές υπογραφές και κρυπτονομίσματα. Στηρίζεται σε μαθηματικά προβλήματα που θεωρούνται πρακτικά αδύνατο να λυθούν σε εύλογο χρόνο. Ο αλγόριθμος RSA, για παράδειγμα, βασίζεται στη δυσκολία παραγοντοποίησης πολύ μεγάλων αριθμών. Αν βρισκόταν ταχύς τρόπος επίλυσης, θα απειλούνταν HTTPS, ψηφιακές υπογραφές και συστήματα πληρωμών.

Οι ειδικοί εξετάζουν δύο σενάρια. Στο πρώτο, η AI βρήκε ταχύτερο τρόπο παραβίασης και εκθέτει τεράστιους όγκους δεδομένων. Στο δεύτερο, απέδειξε ότι τέτοιος τρόπος δεν υπάρχει, δηλαδή ότι ορισμένα συστήματα είναι ασφαλέστερα από ό,τι πιστευόταν. Ο χειρότερος κίνδυνος συνδέεται με το άλυτο ερώτημα P = NP, αλλά οι περισσότεροι ερευνητές το θεωρούν απίθανο. Μάλιστα, πρόσφατα αποτελέσματα των Anthropic και OpenAI στη θεωρητική πληροφορική υποδεικνύουν ότι πολλά παρόμοια προβλήματα ενδέχεται να είναι πράγματι δύσκολα.

Οι επιφυλάξεις

Ο Yehuda Lindell του Πανεπιστημίου Bar-Ilan και επικεφαλής κρυπτογραφίας της Coinbase υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει «καμία απολύτως ένδειξη» ανακάλυψης κατά των προβλημάτων που στηρίζουν τα σημερινά συστήματα. Ο Govind Pimpale παραδέχεται ότι «σήμερα κανένας αλγόριθμος σε χρήση δεν έχει σπάσει από AI». Ο Bart Preneel του KU Leuven εκτιμά ότι ένα μικρό μαθηματικό βήμα μπορεί να μειώσει την προστασία χωρίς να την καταργήσει. Δεν υπάρχει, όπως λέει, «πραγματικός λόγος πανικού» αυτή τη στιγμή. Θεωρεί επίσης ότι η εύρεση ευπαθειών λογισμικού από AI είναι άμεση απειλή.

Υπάρχουν πάντως και ανησυχητικά σημάδια. Ο Matthew Green του Johns Hopkins έκρινε ότι υπάρχει 15% πιθανότητα να χάσουμε την εμπιστοσύνη στους σημερινούς αλγορίθμους δημόσιου κλειδιού. Σύμφωνα με σχετική προδημοσίευση, τα μοντέλα AI επιδίδονται όλο και καλύτερα στην κρυπτανάλυση: σε δοκιμή με 191 προκλήσεις εντόπισαν αδυναμίες που κανείς δεν είχε δει.

Τι σημαίνει για τους οργανισμούς

Αν επιβεβαιωθεί μια τέτοια ανακάλυψη, υπηρεσίες πληροφοριών, κυβερνήσεις, τράπεζες και εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξουν ραγδαία τα συστήματα επικοινωνίας τους. Ο Aaronson έχει προειδοποιήσει ότι πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την πιθανότητα να βρουν τα μοντέλα AI αδυναμίες σε έναν ή περισσότερους ευρέως χρησιμοποιούμενους κρυπτογραφικούς αλγορίθμους μέσα στον επόμενο χρόνο ή δύο. Ωστόσο, μέχρι να δημοσιευτούν και να ελεγχθούν οι αποδείξεις, κανείς δεν μπορεί να πει αν η AI αποκάλυψε κάτι θεμελιώδες για τα μαθηματικά ή αν απλώς λύνει πιο αποτελεσματικά προβλήματα που ήταν πάντα επιλύσιμα.