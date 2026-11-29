Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ελλάδα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να διεκδικήσει ρόλο περιφερειακού κόμβου ψηφιακής τεχνολογίας, με προτεραιότητα στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τις ψηφιακές λύσεις για τη Δημόσια Διοίκηση (GovTech) και την ψηφιακή υγεία και φαρμακευτική (HealthTech).

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της μελέτης «Η Ελλάδα ως Κόμβος Ψηφιακής Τεχνολογίας», που εκπόνησε η Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ, τα ευρήματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο digital economy forum 2026: “Building Intelligence” του ΣΕΠΕ.

Η δυνατότητα της Ελλάδας να αναπτύξει ανταγωνιστική παρουσία σε αυτούς τους τρεις τομείς προϋποθέτει τα παρακάτω: τη διασύνδεση με το διεθνές οικοσύστημα και την πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης, την ευκολία εγκατάστασης επιχειρήσεων, την προβλεψιμότητα του ρυθμιστικού πλαισίου και την επάρκεια στελέχωσης, ιδίως με έμπειρα στελέχη.

Εκτίμηση αντικτύπου έως το 2033

Ιδιαίτερα σημαντικές αναμένονται να είναι οι αναπτυξιακές προοπτικές και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα δημιουργήσει η ανάπτυξη των Ψηφιακών Κόμβων για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, μέσα στην επόμενη πενταετία αναμένεται:

Η δημιουργία περίπου 21.000 θέσεων εργασίας για εξειδικευμένα στελέχη στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η προσέλκυση πρόσθετων άμεσων ξένων επενδύσεων ύψους περίπου 1,35 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη διεθνή επενδυτική ελκυστικότητα της χώρας.

Η ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 1,15% σε ετήσια βάση, κατά την περίοδο πλήρους ωρίμανσης των Ψηφιακών Κόμβων (2031–2033), με επίδραση που εκτιμάται ότι θα είναι σχεδόν διπλάσια από τον προβλεπόμενο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης των επόμενων ετών.

Πέρα, όμως από τα άμεσα οικονομικά οφέλη, καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική που αναμένεται να διαμορφωθεί στον κλάδο των ΤΠΕ, με εκτιμώμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που υπερβαίνει το 10,6%. Πρόκειται για μια δυναμική που μπορεί να αποτελέσει σταθερό μοχλό παραγωγικού μετασχηματισμού, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας νέων ευκαιριών για την ελληνική οικονομία.

Αφετηρία και σκοπός της μελέτης

Ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας παρουσιάζει διαρκή ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο, ενώ ολοένα και περισσότερα κράτη υιοθετούν στοχευμένες πολιτικές για τη δημιουργία ψηφιακών κόμβων. Η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία αναγνωρίζουν και τα ίδια τα στελέχη του κλάδου στην πρωτογενή έρευνα της μελέτης, μεταξύ των οποίων η γεωγραφική θέση, το επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό και η ποιότητα ζωής. Η μελέτη εξετάζει σε ποιους τύπους κόμβων μπορεί η χώρα να ανταγωνιστεί, τι μπορεί να προσφέρει σε επιχειρήσεις και επενδυτές και ποιες αλλαγές απαιτούνται.

Μεθοδολογία αξιολόγησης

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη εξετάζει τα πεδία στα οποία μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει ανταγωνιστική παρουσία ως ψηφιακός κόμβος, προσελκύοντας επενδύσεις, δημιουργώντας εξειδικευμένη απασχόληση και ενισχύοντας την εξαγωγική δυναμική της βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας. Για την επιλογή εξετάστηκαν 12 τύποι κόμβων. Η αξιολόγηση συνδύασε την παγκόσμια ευκαιρία κάθε τομέα με την ελκυστικότητα και την εγχώρια ικανότητα της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη εμπόδια που διαφοροποιούν τις προοπτικές ανά πεδίο, ενώ τα συμπεράσματα επαληθεύτηκαν με πρωτογενή έρευνα σε περίπου 150 ανώτατα στελέχη εταιρειών ΤΠΕ, η οποία διεξήχθη για τις ανάγκες της μελέτης. Ειδικά όσον αφορά στην παγκόσμια ευκαιρία, εξετάστηκαν κριτήρια όπως το μέγεθος της εκάστοτε αγοράς, ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης και το περιθώριο συμμετοχής νέων «παικτών». Στον αντίποδα, όσον αφορά στην ελκυστικότητα και στην εγχώρια ικανότητα της Ελλάδας, εξετάστηκαν κριτήρια όπως η εγχώρια δυναμική του εκάστοτε τομέα, το περιθώριο ανάπτυξης σε σχέση και με την ΕΕ και το πλήθος των ICT start-ups (νεοφυών επιχειρήσεων ΤΠΕ) που δραστηριοποιούνται σε συναφή θεματικά πεδία.

Η μελέτη αποτελεί την αφετηρία για την επόμενη ημέρα. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και η μετουσίωσή τους σε πραγματική αξία για την οικονομία προϋποθέτει συνεργασία και συντονισμένη δράση της Πολιτείας και των επιχειρήσεων, με συγκεκριμένους στόχους και απτά αποτελέσματα. Ο ΣΕΠΕ και οι εταιρείες του κλάδου είναι έτοιμοι να συμβάλουν ενεργά στην κοινή αυτή προσπάθεια.