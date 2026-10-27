Anthropic: Η Broadcom της εξασφαλίζει χρηματοδότηση 63 δισ. δολαρίων

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Η παρέμβαση του διευθύνοντος συμβούλου της Broadcom, Χοκ Ταν, την τελευταία στιγμή βοήθησε να ξεπεραστούν οι επιφυλάξεις των τραπεζών για μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις υποδομών τεχνητής νοημοσύνης προς ώφελος της Anthropic. Η συμφωνία δείχνει πόσο στενά έχουν συνδεθεί οι πωλήσεις τσιπ, οι μισθώσεις υπολογιστικής ισχύος και ο δανεισμός στον κλάδο της AI.

Για σχεδόν δύο μήνες, η Broadcom προσπαθούσε να εξασφαλίσει τραπεζικές δεσμεύσεις άνω των 40 δισ. δολαρίων, ώστε η Anthropic να αποκτήσει πρόσβαση σε εξειδικευμένα τσιπ που αναπτύσσει η Broadcom σε συνεργασία με την Google. Το σχέδιο, με την ονομασία Project North Star, ανακοινώθηκε τελικά μετά την κατάθεση των εγγράφων για την αναμενόμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο.

Το συνολικό πακέτο χρηματοδότησης έφθασε τα 63 δισ. δολάρια. Οι Bank of America, Citigroup και Morgan Stanley ηγήθηκαν της τραπεζικής κοινοπραξίας, ενώ η Blackstone ανέλαβε μέρος του πιο ριψοκίνδυνου δανεισμού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τράπεζες εμφανίστηκαν επιφυλακτικές καθώς τα επιτόκια αυξάνονταν και οι αγορές γίνονταν λιγότερο πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ταν παρενέβη στις τελικές διαπραγματεύσεις, αποδεχόμενος υψηλότερα επιτόκια και παρέχοντας μεγαλύτερη σαφήνεια για τις εγγυήσεις της εταιρείας.

Πώς λειτουργεί το Project North Star

Μια εταιρεία ειδικού σκοπού θα δανειστεί τα κεφάλαια για να αγοράσει μονάδες επεξεργασίας TPU, δηλαδή τσιπ που σχεδιάζονται για απαιτητικούς υπολογισμούς τεχνητής νοημοσύνης. Η Anthropic θα μισθώνει τα τσιπ και οι πληρωμές της θα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των δανείων. Η Broadcom εγγυάται μέρος της χρηματοδότησης, περιορίζοντας τον κίνδυνο των τραπεζών σε περίπτωση που η Anthropic αδυνατεί να πληρώσει.

Η δομή, ωστόσο, δεν εξαλείφει τον κίνδυνο· τον κατανέμει μεταξύ διαφορετικών πλευρών. Περίπου 42 δισ. δολάρια αφορούν το ανώτερο, εξασφαλισμένο τμήμα, ενώ άλλα 18 δισ. αποτελούν πιο επισφαλή δανεισμό χωρίς αντίστοιχη εγγύηση της Broadcom. Η Blackstone αναμένεται να χρηματοδοτήσει το ήμισυ αυτού του δεύτερου τμήματος.

Οι αμφιβολίες της αγοράς για τις επενδύσεις στην Anthropic

Οι τράπεζες σχεδιάζουν να διαθέσουν περίπου 22 δισ. δολάρια από το χρέος στην αγορά ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, αλλά όχι πριν από την παράδοση των τσιπ, που αναμένεται αργότερα το 2027. Αν στο μεταξύ αυξηθούν σημαντικά τα επιτόκια, ενδέχεται να χρειαστεί να πουλήσουν τα δάνεια με ζημία, καθώς έχουν δεσμευθεί να περιορίσουν το επιτόκιο που θα πληρώνει ο δανειολήπτης. Ορισμένες ίσως προτιμήσουν να κρατήσουν τα δάνεια στα χαρτοφυλάκιά τους, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν νέες συμφωνίες.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την North Star. Η προηγούμενη συμφωνία Broadcom–Anthropic, με την ονομασία Big Sky, εξακολουθεί να δημιουργεί δυσκολίες στην πώληση μέρους του χρέους σε επενδυτές. Παράλληλα, η Morgan Stanley δυσκολεύεται να διαθέσει ομόλογο περίπου 300 εκατ. δολαρίων που συνδέεται με χρηματοδότηση κέντρου δεδομένων της Lambda στο Κάνσας Σίτι, ακόμη και αφού αύξησε σημαντικά την προσφερόμενη απόδοση.

Οι συναλλαγές αυτές αναδεικνύουν και το φαινόμενο της «κυκλικής χρηματοδότησης»: οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται τεράστια κεφάλαια για υπολογιστική ισχύ, ενώ οι προμηθευτές τσιπ και οι χρηματοδότες βοηθούν να εξασφαλιστούν τα ίδια αυτά κεφάλαια. Η Anthropic εκτιμά στο ενημερωτικό της δελτίο ότι οι μισθώσεις τσιπ της Broadcom θα ξεπεράσουν τα 125,2 δισ. δολάρια.

Η North Star αποτελεί δοκιμασία για το κατά πόσο οι αγορές μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν την επέκταση των υποδομών AI με ολοένα μεγαλύτερο δανεισμό. Αν η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ παραμείνει ισχυρή, η δομή μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη. Αν όμως οι αποδόσεις των επενδύσεων αποδειχθούν χαμηλότερες από τις προσδοκίες, οι εγγυήσεις, τα δάνεια και οι δεσμεύσεις μίσθωσης μπορεί να μεταφέρουν σημαντικές απώλειες από τις εταιρείες τεχνολογίας στους χρηματοδότες τους.