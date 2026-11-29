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Η HP Inc. δημοσίευσε την τέταρτη ετήσια έκδοση της έρευνας HP Work Relationship Index, μιας παγκόσμιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 19.000 εργαζομένους γραφείου σε 15 χώρες. Η φετινή μελέτη δείχνει ότι οι εργαζόμενοι που έχουν την πιο υγιή σχέση με την εργασία τους αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την αβεβαιότητα.

Η υγεία στον εργασιακό χώρο αρχίζει να ανακάμπτει, καθώς το 29% των knowledge workers δηλώνει πλέον ότι έχει υγιή σχέση με την εργασία του, σημειώνοντας αύξηση κατά 8% σε σχέση με το χαμηλότερο επίπεδο του 2025. Ωστόσο, οι πιέσεις παραμένουν υψηλές: το 86% των εργαζομένων αυτών βίωσε οργανωτικές αλλαγές κατά το τελευταίο έτος, περισσότεροι από ένας στους τρεις εξακολουθούν να δυσκολεύονται να διατηρήσουν μια υγιή σχέση με την εργασία τους και κατατάσσονται στην κατηγορία «μη υγιούς/κρίσιμης κατάστασης», ενώ το 67% δηλώνει ότι θεωρεί υπερβολικά ριψοκίνδυνο να εγκαταλείψει την εργασία του αυτή την περίοδο.

Αντί να περιμένουν την επιστροφή της σταθερότητας, σύμφωνα με την έρευνα HP Work Relationship Index 2026, οι εργαζόμενοι που δηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (AI), τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες και τις παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες, προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους σε μια απρόβλεπτη οικονομία. Για τους επιχειρηματικούς ηγέτες, αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί που θα ξεχωρίσουν θα είναι εκείνοι που βοηθούν τους ανθρώπους να αισθάνονται προετοιμασμένοι για τις αλλαγές και όχι να κατακλύζονται από αυτές.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η επιχειρηματική ανάπτυξη και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις συμβαδίζουν. Οι εργαζόμενοι που δηλώνουν ότι η εταιρεία τους παρουσιάζει καλές επιδόσεις έχουν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να διαθέτουν υγιή σχέση με την εργασία τους σε σύγκριση με όσους εργάζονται σε εταιρείες με χαμηλές επιδόσεις.

Οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν πλέον να επικρατήσει βεβαιότητα

Για πολλούς εργαζομένους, οι οργανωτικές αλλαγές έχουν γίνει πλέον μια σταθερή πραγματικότητα. Σχεδόν εννέα στους δέκα knowledge workers αναφέρουν ότι βίωσαν αλλαγές κατά το τελευταίο έτος, από τη μεταβολή των προσδοκιών σχετικά με την απόδοσή τους έως την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και διαφορετικών τρόπων εργασίας.

Ως απάντηση, οι εργαζόμενοι επιδιώκουν να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους επιλογές. Περισσότεροι από τους μισούς συμφωνούν ότι, στην εποχή του AI, οι επαγγελματικές σταδιοδρομίες ακολουθούν όλο και λιγότερο γραμμική πορεία, ενώ το 59% δίνει προτεραιότητα στην απόκτηση μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων αντί της παραδοσιακής ανέλιξης στην επαγγελματική ιεραρχία.

Παράλληλα, οι πρόσθετες επαγγελματικές δραστηριότητες που αποφέρουν εισόδημα εξελίσσονται σε ένα είδος επαγγελματικής ασφάλειας. Το 36% των εργαζομένων δηλώνει ότι διαθέτει κάποια παράλληλη δραστηριότητα που του αποφέρει εισόδημα, ποσοστό που αυξάνεται στο 48% όσον αφορά την Generation Z.

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε πηγή εργασιακής ανθεκτικότητας

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μετατραπεί από πηγή ανατροπών σε πηγή ανθεκτικότητας. Το 59% των knowledge workers χρησιμοποιεί πλέον καθημερινά ή εβδομαδιαία τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που παρέχονται από τον εργοδότη του, έναντι 46% το 2025. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό όσων δεν χρησιμοποιούν καθόλου AI έχει μειωθεί κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 16%.

Στο σύνολο των εργαζομένων, το 47% χρησιμοποιεί πλέον AI agents, γεγονός που καταδεικνύει ότι η AI ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στις καθημερινές εργασιακές διαδικασίες. Οι εργαζόμενοι αξιοποιούν ολοένα περισσότερο την τεχνολογία για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους, να διαχειριστούν την αβεβαιότητα και να ανακτήσουν την αίσθηση του ελέγχου σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο εργασιακό κόσμο.

Καθώς οι AI agents ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στην καθημερινή εργασία, οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν περισσότερο την ανάγκη να εξελίσσουν διαρκώς τις δεξιότητές τους.

Σε σύγκριση με όσους χρησιμοποιούν αποκλειστικά παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI), οι knowledge workers που χρησιμοποιούν AI agents είναι πιθανότερο να πιστεύουν ότι ο ρόλος τους θα γίνει δυσκολότερο να προσδιοριστεί (47% έναντι 39%). Παράλληλα, εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία ότι ενδέχεται να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη ή από εργαζομένους που διαθέτουν εξειδίκευση στο AI (44% έναντι 37%).

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η μεγαλύτερη εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μειώνει την αντιλαμβανόμενη ανάγκη για ανθρώπινες δεξιότητες.

Αντίθετα, ενισχύει την επίγνωση της σημασίας της προσαρμοστικότητας και της συνεχούς μάθησης.

Η μελέτη του 2026 διαπίστωσε ότι τα οφέλη του AI είναι περισσότερα όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται σιγουριά για τη χρήση του. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία Υγιούς Εργασιακής Σχέσης (Healthy WRI Zone) είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούν AI agents σε σύγκριση με όσους βρίσκονται στην Κρίσιμη Ζώνη (Critical Zone), με τα αντίστοιχα ποσοστά να ανέρχονται σε 52% και 38%.

Επιπλέον, όσοι χρησιμοποιούν AI agents είναι πιθανότερο να εμπιστεύονται ότι ο οργανισμός τους θα εισαγάγει την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που προστατεύει τον επαγγελματικό τους ρόλο και την ευημερία τους. Ωστόσο, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι δηλώνουν ότι η εταιρεία τους εξακολουθεί να μην διαθέτει σαφή στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνολογία πρέπει να βελτιώνει την εργασιακή εμπειρία

Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από μόνη της δεν αρκεί για να καθορίσει ποιοι χώροι εργασίας θα είναι οι πιο υγιείς. Οι οργανισμοί που είναι πιθανότερο να ξεχωρίσουν είναι εκείνοι που αξιοποιούν την τεχνολογία για να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν την εργασία τους, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, την παραγωγικότητα, την επαγγελματική εξέλιξη και τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Το 70% των επιχειρηματικών ηγετών δηλώνει ότι η τεχνολογική εμπειρία των εργαζομένων αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης για μια επιχείρηση, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις πιστεύουν ότι η κακή τεχνολογική εμπειρία επηρεάζει αρνητικά την ικανότητά τους να διατηρήσουν τα κορυφαία ταλέντα τους.

Οι εργαζόμενοι είναι επίσης σαφείς ως προς το τι τους βοηθά να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Στους σημαντικότερους παράγοντες περιλαμβάνονται:

Ταχύτερες και πιο αξιόπιστες συσκευές

Εργαλεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων

Απρόσκοπτη διασύνδεση μεταξύ των τεχνολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην εργασία

Συστήματα διαχείρισης γνώσης

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις κάθε επαγγελματικού ρόλου

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις εργασιακές διαδικασίες, οι CIOs και οι ομάδες IT αναλαμβάνουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ικανοποίησης, της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η μελέτη του 2026 καθιστά σαφές ότι η τεχνολογική υποστήριξη δεν αποτελεί πλέον ένα δευτερεύον, εσωτερικό ζήτημα της επιχείρησης. Αντίθετα, βρίσκεται στον πυρήνα της προσπάθειας των οργανισμών να βοηθήσουν τους ανθρώπους να προσαρμόζονται, να αποδίδουν και να αναπτύσσουν υγιέστερες σχέσεις με την εργασία τους.

Η νέα επιχειρηματική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας

Για τους επιχειρηματικούς ηγέτες, οι οργανισμοί με το υγιέστερο εργασιακό περιβάλλον δεν αποφεύγουν την αβεβαιότητα. Αντίθετα, βοηθούν τους εργαζομένους τους να προσαρμόζονται μέσα σε αυτήν.

Η έρευνα της HP διαπιστώνει ότι η εμπιστοσύνη στην ηγεσία αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για τη διαμόρφωση μιας υγιούς σχέσης με την εργασία (32%). Ακολουθούν η τεχνολογική υποστήριξη (20%), η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (19%), η προσωπική ετοιμότητα για το μέλλον (16%) και η αυτοπεποίθηση στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (12%).

Ο αντίκτυπος αυτών των παραγόντων είναι σαφής. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των knowledge workers (73%) δηλώνουν ότι θα ήταν πιθανότερο να παραμείνουν σε μια εταιρεία που επενδύει ενεργά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη.

Παράλληλα, το 70% των επιχειρηματικών ηγετών θεωρεί ότι η τεχνολογική εμπειρία των εργαζομένων αποτελεί παράγοντα διαφοροποίησης για μια επιχείρηση.

Σχεδόν δύο στους τρεις πιστεύουν επίσης ότι η κακή τεχνολογική εμπειρία επηρεάζει αρνητικά την ικανότητά τους να διατηρήσουν τα κορυφαία ταλέντα τους.