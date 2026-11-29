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Μια εσπευσμένα συγκληθείσα συνάντηση της Βασιλικής Εταιρείας (Royal Society) στα τέλη Οκτωβρίου έδειξε πόσο έχει αναστατώσει τους μαθηματικούς η τεχνητή νοημοσύνη. Παρευρέθηκαν περισσότερα από 300 άτομα διά ζώσης και 700 διαδικτυακά, για να συζητήσουν τον καταιγιστικό αντίκτυπο της AI στον κλάδο. Η αφορμή ήταν μια σειρά ανακοινώσεων για λύσεις προβλημάτων που παρέμεναν άλυτα επί δεκαετίες ή και περισσότερο.

Η ένταση κορυφώθηκε επειδή η OpenAI, λίγο πριν από τη συνάντηση, είχε ήδη προκαλέσει κατάπληξη επιλύοντας το πρόβλημα Navier-Stokes για τη ροή ρευστών. Στη συνέχεια δημοσίευσε περισσότερες από 700 εργασίες με προτεινόμενες λύσεις για άλλα 300 ανοιχτά προβλήματα. «Ήταν σαν να βρισκόμασταν εν μέσω μιας κατάστασης που έμοιαζε με κατακλυσμό», λέει στον Guardian ο Jon Keating, καθηγητής στην Οξφόρδη και συνδιοργανωτής της συνάντησης. «Νιώθαμε σχεδόν περικυκλωμένοι».

Την περασμένη εβδομάδα η Anthropic ανακοίνωσε λύση, με συνδρομή AI, για την υπόθεση Riemann, ένα πρόβλημα άλυτο για περισσότερα από 160 χρόνια. Η λύση είναι γραμμένη στη γλώσσα Lean, που σχεδιάστηκε για την επαλήθευση αποδείξεων. Εκτείνεται σε 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα, περίπου 250.000 σελίδες, και εκατοντάδες ή χιλιάδες ειδικοί προσπαθούν να την κατανοήσουν. «Κάθε μέρα ξυπνάς και αναρωτιέσαι: “Λοιπόν, τι λύθηκε άραγε σήμερα;”», λέει η Bryna Kra του Northwestern, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Αποδείξεις χωρίς κατανόηση

Οι νεότεροι ερευνητές ανησυχούν περισσότερο. Οι μαθηματικοί αξιολογούνταν ως τώρα για την ικανότητά τους να λύνουν προβλήματα, και η AI έχει ήδη ξεπεράσει κορυφαίους επιστήμονες. Σήμερα θεωρήματα μπορούν να αποδειχθούν και από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πώς προέκυψαν ή τι σημαίνουν. Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθηματικών χρειάζεται, σύμφωνα με τον Guardian, ριζική επανεξέταση.

Η Kra σημειώνει ότι οι αποδείξεις της AI που έχει εξετάσει δεν είναι κομψές και «θάβουν τις ίδιες τις ιδέες». Τα μοντέλα εκπαιδεύονται να βρίσκουν απαντήσεις, όχι να βοηθούν τους ανθρώπους να τις κατανοούν. Γι’ αυτό, λέει, υπάρχει πλέον ανάγκη να μετατρέπονται σε κάτι πιο σαφές, ώστε να γίνεται κατανοητός ο μηχανισμός που τις κάνει αληθείς.

Ο Geordie Williamson του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ φέρνει δύο παραδείγματα από τον Levent Alpöge της Anthropic. Τον Ιούλιο ο Alpöge παρουσίασε αντιπαράδειγμα για την εικασία του Ιακωβιανού, μετά από Σαββατοκύριακο δουλειάς με AI. Το εύρημα έδειξε ότι οι μαθηματικοί προσέγγιζαν το πρόβλημα λανθασμένα και η κοινότητα το κατανόησε γρήγορα. Έναν μήνα αργότερα, στους πίνακες Hadamard, υπήρξε τεράστια πρόοδος χωρίς καμία ένδειξη για το πώς επιτεύχθηκε.

Απώλεια ταυτότητας ή νέο ξεκίνημα;

Ο Hugo Duminil-Copin, βραβευμένος με μετάλλιο Fields, προειδοποιεί ότι θα χρειαστεί μια κοινωνική επιλογή: πόση αξία αποδίδουμε στην ανθρώπινη ταυτότητα. Υπάρχει, λέει, ο κίνδυνος να χαθεί η ταυτότητα των ανθρώπων ως όντων που σκέφτονται. Ο ίδιος δάκρυσε όταν η OpenAI δημοσίευσε τις εργασίες της τον Οκτώβριο, καθώς πολλά προβλήματα στα οποία δούλευε λύθηκαν μονομιάς. Συνήλθε όμως γρήγορα: «Όταν το σπίτι σου καταστρέφεται ολοσχερώς, φυσικά και θα κλάψεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χτίσεις ένα άλλο, εξίσου όμορφο».

Βλέπει ευκαιρία να επιστρέψουν οι μαθηματικοί στη διάδοση της γνώσης, προς άλλες επιστήμες, εκπαιδευτικούς και ευρύ κοινό. Ο Keating αναρωτιέται αν το πεδίο θα μοιάσει στη φυσική σωματιδίων, όπου εκατοντάδες ερευνητές συνεργάζονται για να κατανοήσουν τα αποτελέσματα.

Το ζήτημα των εταιρειών

Ο Nestor Guillen του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης θεωρεί ότι η απειλή δεν είναι η ίδια η AI, αλλά οι εταιρείες που την αναπτύσσουν. Εκτιμά ότι η OpenAI και η Anthropic προκαλούν «τεράστια ζημιά» σε επαγγέλματα, αντλώντας αξία από το ταλέντο και τον κόπο των ανθρώπων. Υποψιάζεται ότι προωθούν σκόπιμα το αφήγημα της αντικατάστασης για να ενισχύσουν την αποτίμησή τους. Φοβάται επίσης ότι οι μαθηματικοί θα εγκαταλείψουν το πεδίο ακριβώς όταν οι δεξιότητές τους χρειάζονται, για να γίνεται κατανοητή και ελέγξιμη η AI.

Ο Guillen παρομοιάζει τις αποδείξεις της AI με νέες ουσίες που οι επιστήμονες σπεύδουν να κατανοήσουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίλυση προβλημάτων δεν θα εξαφανιστεί, όπως δεν θα σταματήσουν οι άνθρωποι να χορεύουν ή να γράφουν ποίηση. Ο Duminil-Copin προσθέτει ότι η ατζέντα των μεγάλων εταιρειών δεν ταυτίζεται με τη συλλογική: «Θέλουν να αποδείξουν ότι μπορούν να μας αντικαταστήσουν, επειδή επιδιώκουν να πουλήσουν ένα προϊόν». Το ερώτημα, τονίζει, αφορά τη μαθηματική κοινότητα και ολόκληρη την κοινωνία, από τη συγγραφή μέχρι την κριτική σκέψη.