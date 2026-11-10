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Zara: Στηρίζει νέο επενδυτικό κεφάλαιο που στοχεύει στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα

Η Inditex SA στηρίζει ένα επενδυτικό κεφάλαιο που θα παρέχει δάνεια χαμηλού κόστους σε προμηθευτές που επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση

World 10.11.2026, 10:08
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Zara: Στηρίζει νέο επενδυτικό κεφάλαιο που στοχεύει στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα
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Ένα επενδυτικό κεφάλαιο που δημιουργήθηκε για την παροχή δανείων χαμηλού κόστους σε προμηθευτές οι οποίοι επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση στηρίζει η  Inditex καθώς η βιομηχανία της μόδας δέχεται πιέσεις να μειώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα —η οποία, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Óscar García Maceiras, είναι η πρώτη του είδους της—, ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής ειδών μόδας παγκοσμίως έχει δεσμεύσει 50 εκατομμύρια δολάρια για το εν λόγω κεφάλαιο.

Τη διαχείριση του κεφαλαίου αναλαμβάνει η Διεθνής Χρηματοδοτική Εταιρεία (International Finance Corporation – IFC), ο βραχίονας της Παγκόσμιας Τράπεζας που εστιάζει στον ιδιωτικό τομέα. Η IFC σχεδιάζει να συγκεντρώσει 400 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να βοηθήσει μικρές επιχειρήσεις να μεταβούν σε επιχειρηματικά μοντέλα μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, έως και το 8% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την κλωστοϋφαντουργία. Παράλληλα, πολλοί προμηθευτές εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την άνοδο της θερμοκρασίας. Οι προμηθευτές σε αυτές τις αγορές χρειάζονται πρόσβαση σε κεφάλαια για την απόκτηση βελτιωμένου εξοπλισμού, καθώς και για τη μετάβαση σε φθηνότερες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Η Διάσκεψη Κορυφής για το κλίμα

Οι εκπομπές «συνδέονται με όλες τις διαδικασίες» που περιλαμβάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της βιομηχανίας μόδας, δήλωσε ο García Maceiras σε συνέντευξή του. «Γι’ αυτόν τον λόγο, η στήριξη του μετασχηματισμού των προμηθευτών —όσον αφορά την κατανάλωση νερού, τη χρήση χημικών ουσιών, τα απόβλητα ή την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας— είναι καθοριστικής σημασίας».

Η έναρξη λειτουργίας του ταμείου συμπίπτει με τη συγκέντρωση κρατών στη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα COP31 στην Τουρκία, με στόχο την επίτευξη ενός ποσού ύψους 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ως διοργανώτρια χώρα, η Τουρκία εγκαινίασε τον Σεπτέμβριο τη «Γέφυρα Υλοποίησης για το Κλίμα» (Climate Implementation Bridge), με σκοπό τη μετατροπή των δεσμεύσεων για το κλίμα σε συγκεκριμένα έργα.

Ο García Maceiras δήλωσε ότι, όσον αφορά τις εκπομπές που σχετίζονται με τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, απαιτείται μια συλλογική πρωτοβουλία από τον κλάδο, εν μέρει επειδή οι προμηθευτές συνεργάζονται συχνά με πολλούς λιανοπωλητές. Ως επενδυτής στο συγκεκριμένο ταμείο, η Inditex στοχεύει να λειτουργήσει ως «καταλύτης» για την προσέλκυση και άλλων εταιρειών, ανέφερε.

«Δεν πρόκειται για ένα ταμείο της Inditex· είναι ανοιχτό για ολόκληρο τον κλάδο», δήλωσε. Στόχος είναι να «αποδειχθεί ότι, με τη συμμετοχή διαφόρων παραγόντων εντός της κλωστοϋφαντουργίας, μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο του μετασχηματισμού ολόκληρου του κλάδου».

Οι μικρομεσαίοι προμηθευτές, οι οποίοι βρίσκονται «στην καρδιά των εφοδιαστικών αλυσίδων των παγκόσμιων εμπορικών σημάτων, χρειάζονται πρόσβαση σε προσιτή και κατάλληλα δομημένη χρηματοδότηση προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Sarvesh Suri, περιφερειακός αντιπρόεδρος της IFC για την Ασία και τον Ειρηνικό.

Το επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο θα διαχειρίζεται η εταιρεία επενδύσεων κοινωνικού αντικτύπου Social Investment Managers & Advisors LLC, θα συμβάλει στη γεφύρωση του χρηματοδοτικού κενού για το κλίμα, παρέχοντας δάνεια τόσο σε κατασκευαστές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όσο και στις ενεργειακές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται, σύμφωνα με κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Οι επιλέξιμες εταιρείες μπορούν επίσης να λάβουν δωρεάν τεχνικές συμβουλές σχετικά με τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας στη χρήση νερού στα μηχανήματά τους, καθώς και τη μείωση της χρήσης χημικών ουσιών.

Στους άλλους επενδυτές του ταμείου περιλαμβάνονται το Global Environment Facility (με έδρα τις ΗΠΑ) και το Apparel Impact Institute, η ολλανδική αναπτυξιακή τράπεζα FMO, ο γαλλικός αναπτυξιακός χρηματοδοτικός οργανισμός Proparco και η British International Investment. Το πρώτο στάδιο συγκέντρωσης κεφαλαίων αναμένεται να φτάσει τα 225 εκατομμύρια δολάρια, ενώ σχεδιάζονται επιπλέον γύροι χρηματοδότησης για την επίτευξη του τελικού στόχου.

«Η επιτυχία του ταμείου και η συμμετοχή σχετικών φορέων θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για περαιτέρω, παρόμοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών προμηθευτών», δήλωσε ο García Maceiras.

Η συμμετοχή της Inditex έρχεται ως αποτέλεσμα εργασίας άνω των δύο ετών εντός της εταιρείας, με στόχο τον εντοπισμό των επενδύσεων που ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσουν οι προμηθευτές, προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων και άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας της εταιρείας λιανικής να περιορίσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, διατηρώντας παράλληλα την αναπτυξιακή της πορεία.

«Η ιδέα είναι να μειωθούν οι συνολικές εκπομπές του ομίλου, διατηρώντας ταυτόχρονα την αναμενόμενη ανάπτυξη, την οποία επιτυγχάνουμε σταθερά χρόνο με τον χρόνο», ανέφερε ο García Maceiras. «Έως το 2030, στόχος μας είναι να μειώσουμε τις συνολικές εκπομπές μας έως και κατά 53%. Στο τέλος του 2025, είχαμε φτάσει στο 11%».

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