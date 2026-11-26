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Ατμομηχανή της Motor Oil εξακολουθεί να αποτελεί η διύλιση, όμως ο όμιλος επιχειρεί να αλλάξει σταδιακά τη σύνθεση των εσόδων και της κερδοφορίας του. Με επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ έως το 2030, διατηρεί στο επίκεντρο την ενίσχυση του διυλιστηρίου, ενώ ταυτόχρονα χτίζει ένα ευρύτερο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, από τις ανανεώσιμες πηγές και την ηλεκτρική ενέργεια έως τη διαχείριση αποβλήτων και τις τεχνολογίες απανθρακοποίησης. Οι συμφωνίες με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την AKTOR, η είσοδος στην ENACT και οι στόχοι για την αύξηση των EBITDA εκτός καυσίμων αποτυπώνουν τη στρατηγική επιλογή να αποκτήσει ο όμιλος περισσότερες, διαφοροποιημένες πηγές επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας. Το στοίχημα για το τέλος της δεκαετίας είναι οι δραστηριότητες εκτός καυσίμων να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% των EBITDA.

Ειδικότερα, ο όμιλος έχει προχωρήσει σε σημαντικές εταιρικές κινήσεις με τη συνένωση των δραστηριοτήτων NRG και ΗΡΩΝΑ να αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, καθώς η συναλλαγή έχει ήδη λάβει την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού. Στο μεταξύ, η μεταβίβαση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της ΘΑΛΗΣ στην AKTOR αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, με τη Motor Oil να διατηρεί το υπόλοιπο 25%. Παράλληλα, ο όμιλος διευρύνει την παρουσία του στη συλλογή και ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων μέσω της απόκτησης του 60% της ENACT, συμφωνία που υπεγράφη τον Μάιο του 2026 και βρίσκεται σε διαδικασία λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Το επενδυτικό πλάνο των 2,5 δισ. ευρώ με αιχμή το διυλιστήριο

Η στρατηγική της Motor Oil στηρίζεται σε τρεις άξονες, όπως τους περιέγραψε ο γενικός διευθυντής στρατηγικής του ομίλου, κ. Γεώργιος Τριανταφύλλου μιλώντας χθες σε τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές. Αφορούν τη δημιουργία ταμειακών ροών από τα καύσιμα, την κατανομή κεφαλαίων σε νέες δραστηριότητες και την επιστροφή αξίας στους μετόχους. Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ έως το 2030, οι οποίες, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα χρηματοδοτηθούν από τις λειτουργικές ταμειακές ροές.

Κεντρική θέση στο σχέδιο εξακολουθεί να έχει το διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων. Η Motor Oil προγραμματίζει επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη και τη συντήρησή του έως το 2030, με στόχο να αυξήσει τη δυναμικότητά του κατά περίπου 14%, από τα 220.000 στα 250.000 βαρέλια ημερησίως.

Ο κ. Τριανταφύλλου υποστήριξε ότι η επιλογή ενίσχυσης της διύλισης στηρίζεται στο διαρθρωτικό έλλειμμα παραγωγικής δυναμικότητας που καταγράφεται στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η απώλεια διυλιστηριακής δυναμικότητας δεν είναι πρόσκαιρο φαινόμενο που συνδέεται αποκλειστικά με τις γεωπολιτικές αναταράξεις, καθώς η ευρωπαϊκή αγορά δεν αναπληρώνει τις μονάδες που αποσύρονται. Από το 2021, η Motor Oil έχει ήδη επενδύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ στο διυλιστήριο, αυξάνοντας τη δυναμικότητά του κατά περίπου 20%.

Οι επόμενες παρεμβάσεις θα επιτρέψουν την επεξεργασία ευρύτερου φάσματος τύπων αργού, την αξιοποίηση φθηνότερων πρώτων υλών, την επέκταση των υποδομών αποθήκευσης και διακίνησης και την ενίσχυση του trading. Παράλληλα, προβλέπονται έργα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης ανά βαρέλι. Η διοίκηση θέτει αυστηρά κριτήρια απόδοσης για τις νέες αναπτυξιακές επενδύσεις στη διύλιση, με εσωτερικό βαθμό απόδοσης άνω του 15% και χρόνο αποπληρωμής μικρότερο των πέντε ετών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών για τις προοπτικές της αγοράς, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil κ. Πέτρος Τζαννετάκης εκτίμησε ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν πιεσμένα και το 2027, καθώς η εξομάλυνση της αγοράς θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, την αποκατάσταση των ζημιών στα διυλιστήρια της περιοχής του Κόλπου, την προσθήκη νέας παραγωγικής δυναμικότητας και την πορεία της ευρωπαϊκής ζήτησης. Απέκλεισε, μάλιστα, ως ρεαλιστική παραδοχή την επιστροφή σε περιθώρια 5 δολαρίων ανά βαρέλι. Για το τέταρτο τρίμηνο, περιέγραψε βελτίωση στους όρους προμήθειας αργού, με την επανεμφάνιση εκπτώσεων και την υποχώρηση των premiums, ενώ σημείωσε ότι τα ναύλα έχουν σχεδόν υποδιπλασιαστεί από τα προηγούμενα υψηλά επίπεδα.

Συνένωση NRG – ΗΡΩΝΑ το 2027

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, κομβική είναι η στρατηγική συνεργασία με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της οποίας οι δύο όμιλοι προχωρούν στη συνένωση των δραστηριοτήτων της NRG και του ΗΡΩΝΑ σε μια νέα κοινή εταιρεία, στην οποία θα συμμετέχουν με ποσοστό 50% έκαστος. «Η συναλλαγή με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εγκριθεί από τις αρχές ανταγωνισμού και αναμένουμε να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027», ανέφερε ο κ. Τριανταφύλλου.

Η νέα εταιρεία θα συνδυάζει την προμήθεια ενέργειας με την παραγωγή ηλεκτρισμού από μονάδες φυσικού αερίου. Θα διαθέτει περίπου 1,3 GW ευέλικτης παραγωγικής ισχύος, με βασικούς πυλώνες τη μονάδα της Κομοτηνής, ισχύος 877 MW, και τη μονάδα ΗΡΩΝ II, ισχύος 441 MW. Στο σκέλος της προμήθειας, θα εξυπηρετεί περίπου 550.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με μερίδια αγοράς περίπου 14% και 11% αντίστοιχα. Μάλιστα, ο κ. Τριανταφύλλου έδωσε έμφαση στη μονάδα της Κομοτηνής, την οποία χαρακτήρισε ως την αποδοτικότερη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Ιούλιο του 2025 και σταδιακά αυξάνει την παραγωγή της, με την πλήρη συνεισφορά της να αναμένεται να αποτυπωθεί στα οικονομικά αποτελέσματα όταν περάσει σε κανονική λειτουργία.

Η συμφωνία με την AKTOR για ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ

Σημαντική αναδιάταξη καταγράφεται και στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Αρχές Αυγούστου η Motor Oil είχε ανακοινώσει την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών με την AKTOR για την πώληση ποσοστού 75% της MANETIAL LIMITED, της μητρικής εταιρείας των ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Τζαννετάκης, στο πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των σχετικών αιρέσεων και της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων. Η Motor Oil θα διατηρήσει το 25% των δύο εταιρειών, διατηρώντας συμμετοχή στις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Παράλληλα, ο όμιλος ενισχύει την παρουσία του στη διαχείριση αποβλήτων μέσω της απόκτησης πλειοψηφικής συμμετοχής στην ENACT Α.Ε. Ειδικότερα, η Motor Oil, μέσω της θυγατρικής της IREON INVESTMENTS, είχε υπογράψει τον περασμένο Μάιο συμφωνία για την απόκτηση του 60% της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων. Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης του αποτυπώματος του ομίλου στην κυκλική οικονομία, ενώ η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων, μεταξύ των οποίων και εκείνη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο όμιλος διατηρεί επίσης τις δραστηριότητές του στα χρησιμοποιημένα έλαια και στα λιπαντικά μέσω εταιρειών του. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών τα pro forma προσαρμοσμένα EBITDA της κυκλικής οικονομίας υπολογίζονται σε περίπου 34 εκατ. ευρώ για το 2026. Ο κ. Τριανταφύλλου εκτίμησε ότι η δυνητική επενδυτική αγορά στην Ελλάδα για έργα απορριμμάτων και νερού μπορεί να φθάσει τα 15 δισ. ευρώ έως το 2035. Στο πεδίο αυτό περιλαμβάνονται έργα επεξεργασίας λυμάτων, αρδευτικές υποδομές και έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων.

Το μέρισμα προς τους μετόχους

Στο σκέλος της επιστροφής αξίας στους μετόχους, η Motor Oil έχει ήδη εγκρίνει τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026, ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή μικτά. Η συνολική διανομή ανέρχεται σε περίπου 60,9 εκατ. ευρώ, με την έναρξη πληρωμής να έχει οριστεί για τις 29 Δεκεμβρίου 2026. Το μέρισμα βρέθηκε και στο επίκεντρο των ερωτήσεων των αναλυτών για την πορεία του κεφαλαίου κίνησης.

MORE: Στόχος τα 2 GW και EBITDA άνω των 250 εκατ. ευρώ

Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο στόχος της MORE, του πράσινου βραχίονα της Motor Oil, για το 2030 είναι η καθαρή εγκατεστημένη ισχύς να ξεπεράσει τα 2 GW και τα ετήσια προσαρμοσμένα EBITDA τα 250 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη περίπου 3,4 GW, με τη στρατηγική να δίνει έμφαση στα αιολικά, στα υβριδικά έργα και στην αποθήκευση ενέργειας, καθώς και στην επέκταση στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

Όπως εξήγησε ο κ. Τριανταφύλλου, η MORE διαθέτει χρηματοδοτική ισχύ άνω του 1 δισ. ευρώ και μπορεί να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση ανάπτυξής της χωρίς νέα εισφορά ιδίων κεφαλαίων από τη μητρική Motor Oil. Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, ο όμιλος προχώρησε σε αποεπένδυση από μέρος των φωτοβολταϊκών έργων υπό ανάπτυξη και συμφώνησε την πώληση εν λειτουργία αιολικών πάρκων, με τις σχετικές συναλλαγές να τελούν υπό τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Τα πράσινα έργα και οι επενδύσεις εκτός βασικού προγράμματος

Στην απανθρακοποίηση, η Motor Oil προωθεί ένα σύνολο έργων που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Η υλοποίησή τους θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και υποδομών, το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων. Το πιο ώριμο έργο είναι η μονάδα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου ισχύος 50 MW στο διυλιστήριο, η οποία πλησιάζει στην εμπορική λειτουργία και έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή επιχορήγηση 132 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ωριμάζουν τα σχέδια για την παραγωγή βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF), ανανεώσιμου ντίζελ και μεθανόλης. Οι τελικές επενδυτικές αποφάσεις συνδέονται με τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, τα ευρωπαϊκά κριτήρια επιλεξιμότητας και τις μακροχρόνιες συμφωνίες διάθεσης της παραγωγής.

Για το έργο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), το οποίο έχει εξασφαλίσει επιχορήγηση 127 εκατ. ευρώ, κρίσιμη παράμετρος είναι η πρόσβαση σε υποδομές αποθήκευσης στον Πρίνο ή στη Ραβέννα, καθώς και η ύπαρξη μηχανισμού στήριξης που θα καθιστά τη δραστηριότητα οικονομικά βιώσιμη σε σχέση με την τιμή του άνθρακα. Το έργο εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 500.000 τόνους και να επιτρέψει την παραγωγή περίπου 60.000 τόνων υδρογόνου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Πάνω από το 40% των EBITDA από δραστηριότητες εκτός καυσίμων

Το μεγάλο στοίχημα της Motor Oil έως το 2030 είναι η σταδιακή αλλαγή της σύνθεσης της κερδοφορίας της. Όπως ανέφερε ο κ. Τριανταφύλλου, ο όμιλος αναμένει ότι τα EBITDA εκτός καυσίμων θα συνεχίσουν να αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό άνω του 15%. Μόνο η MORE εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει πάνω από 250 εκατ. ευρώ, ενώ η καθετοποιημένη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, η κυκλική οικονομία και οι υπόλοιπες δραστηριότητες θα συμπληρώσουν την αύξηση. Συνολικά, ο στόχος είναι οι δραστηριότητες εκτός καυσίμων να αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 40% των προσαρμοσμένων EBITDA του ομίλου έως το τέλος της δεκαετίας.