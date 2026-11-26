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Μία ακόμη απόφαση των Βρυξελλών προκαλεί προβληματισμό και απογοήτευση στην ευρωπαϊκή ναυτιλία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη δύο ινδικών μονάδων ανακύκλωσης πλοίων στον ευρωπαϊκό κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, περιορίζοντας τις δυνατότητες των ευρωπαίων πλοιοκτητών να επιλέγουν εγκαταστάσεις για την ανακύκλωση των πλοίων τους.

Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις Shree Ram και YSI Recycling, που βρίσκονται στο Αλάνγκ της Ινδίας και τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει να συμπεριλάβει στην επικαιροποιημένη λίστα των εγκεκριμένων διαλυτηρίων, έπειτα από επιθεωρήσεις για τη συμμόρφωσή τους με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ένταξή τους στον κατάλογο θα επέτρεπε την ανακύκλωση πλοίων υπό σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος της περιορισμένης διαθέσιμης δυναμικότητας ανακύκλωσης, σύμφωνα με την Ένωση Ευρωπαίων Εφοπλιστών (European Shipowners – ECSA).

Η αντίδραση των Ευρωπαίων εφοπλιστών

Την απογοήτευση της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής κοινότητας εξέφρασε ο γενικός γραμματέας της ECSA, Σωτήρης Ράπτης, υπογραμμίζοντας ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίχθηκε σε τεκμηριωμένα στοιχεία και είχε τύχει θετικής υποδοχής τόσο από τη ναυτιλιακή βιομηχανία όσο και από διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων.

«Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή πραγματοποίησε ενδελεχείς επιθεωρήσεις και διαπίστωσε ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις πληρούν σαφώς τα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος για την ανακύκλωση πλοίων», ανέφερε.

Κατά τον κ. Ράπτη, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπονομεύει την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ανακύκλωση Πλοίων (EU Ship Recycling Regulation).

«Εάν μια εγκατάσταση συμμορφώνεται με τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος της ΕΕ, η γεωγραφική της θέση δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι η προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τη δυνατότητα να δημοσιεύσει επικαιροποιημένο κατάλογο, συμπεριλαμβάνοντας τις δύο ινδικές εγκαταστάσεις.

Κίνδυνος απαξίωσης του ευρωπαϊκού κανονισμού

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Anil Sharma, ιδιοκτήτης της GMS, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες αγοράς πλοίων προς ανακύκλωση διεθνώς.

Μιλώντας στο TradeWinds, εκτίμησε ότι η απόφαση δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους μεγάλους πλοιοκτήτες, αλλά θα υπονομεύσει περαιτέρω τη χρησιμότητα του ευρωπαϊκού κανονισμού.

«Κοιτάξτε τα δεδομένα. Οι πλοιοκτήτες ήδη ανακυκλώνουν πλοία στην Ασία και θα συνεχίσουν να το κάνουν», ανέφερε.

Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε αιφνιδιασμένος από την έκβαση της ψηφοφορίας, επισημαίνοντας την επιρροή που ασκούν οργανώσεις όπως η NGO Shipbreaking Platform, οι οποίες αντιτίθενται στην ένταξη των ασιατικών διαλυτηρίων στον ευρωπαϊκό κατάλογο.

Ικανοποίηση από τα ευρωπαϊκά διαλυτήρια

Στον αντίποδα, η ευρωπαϊκή ένωση επιχειρήσεων ανακύκλωσης Recycling Europe χαιρέτισε την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την «σαφή νίκη για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ».

Όπως υποστηρίζει, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανακύκλωσης έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού. Η ένταξη των δύο ινδικών μονάδων, κατά την ίδια, θα αποδυνάμωνε τα πρότυπα αυτά και θα έθετε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση.

Η Recycling Europe κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την πρότασή της και τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την επικείμενη ψηφοφορία τους.

Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ – Ινδίας

Η υπόθεση αποκτά, παράλληλα, ευρύτερες εμπορικές και γεωπολιτικές διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του TradeWinds, η τελική απόφαση για τις δύο ινδικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη σχεδιαζόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, η υπογραφή της οποίας αναμένεται στα μέσα Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει το Politico, η ΕΕ εξετάζει συμβιβαστική λύση που θα επιτρέπει στην Ινδία να συνεχίσει να εισάγει παλαιά μέταλλα από την ευρωπαϊκή αγορά, προκειμένου να μη διακυβευθεί η εμπορική συμφωνία.

Η νέα αντιπαράθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις διαφορετικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών βιομηχανικών κλάδων. Από τη μία πλευρά, η ναυτιλία ζητεί πρόσβαση σε επαρκή δυναμικότητα ανακύκλωσης διεθνώς, υπό την προϋπόθεση της τήρησης αυστηρών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών. Από την άλλη, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ανακύκλωσης επικαλείται την ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητάς της και προστασίας των επενδύσεων που έχει ήδη πραγματοποιήσει.