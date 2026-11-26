Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συμφωνίες με τη Navios Investment SRL για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου πέντε εταιρειών (Energy Innovative Solutions, Restore Energy, Vermont Green Energy, Eco Power Solutions and Data Innovative Solutions) υπέγραψαν οι θυγατρικές της ΔΕΗ, PPC Productie Romania και PPC Renewables Romania.

Οι εξαγοραζόμενες εταιρείες διαθέτουν ενεργειακές υποδομές και έργα υπό ανάπτυξη στη Ρουμανία και το τίμημα της συμφωνίας ανέρχεται σε περίπου €93 εκατ. (Enterprise Value ύψους €139 εκατ.).

Τι περιλαμβάνει το χατοφυλάκιο

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει:

(i) δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο σε λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 40,3 MW,

(ii) συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 12 MW και χωρητικότητας 24 MWh, καθώς και ένα υπό κατασκευή σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 50,6 MW και χωρητικότητας 200,6 MWh

(iii) ένα υπό κατασκευή φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 30 MW καθώς και

(iv) εκτάσεις γης κατάλληλες για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ευέλικτης παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και για την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας του στις ΑΠΕ στη Ρουμανία. Η συναλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη ΔΕΗ στη Ρουμανία, καθώς ενισχύει τις δυνατότητες ευελιξίας και παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου παραγωγής της στη χώρα, βελτιώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην τοπική αγορά εξισορρόπησης.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την πλήρωση ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.