Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξάνει τα επιτόκια στο 4% για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια

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Η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά σε διάστημα άνω των τριών ετών, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο των τιμών.

Τα επιτόκια αυξήθηκαν την Πέμπτη στο 4% από 3,75%, σε μια απόφαση που ήταν ευρέως αναμενόμενη, καθώς οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ τροφοδοτούν τον πληθωρισμό.

Η αύξηση θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους δανεισμού για σκοπούς όπως στεγαστικά δάνεια, επιχειρηματικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή μπορεί να προσφέρει ώθηση στους αποταμιευτές, αυξάνοντας το επιτόκιο που προσφέρεται ως απόδοση των αποταμιεύσεων.

Νωρίτερα κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού, ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει «πραγματικές προκλήσεις στο μέλλον», καθώς παρουσίασε έναν προϋπολογισμό που, όπως επανειλημμένα τόνισε, θα βασίζεται στη «δημοσιονομική πειθαρχία».

Στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Χίλι ανέφερε ότι αυτό θα οδηγήσει την κυβέρνηση να δαπανήσει λιγότερα για το χρέος και περισσότερα για τον «βρετανικό λαό» — ανακοινώνοντας μέτρα που θα προσφέρουν «ανάσα», όπως η χορήγηση 100 λιρών για να βοηθηθούν ορισμένα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν τους εκτοξευόμενους λογαριασμούς ενέργειας.

Ωστόσο, ο Abhijay Sood, ανώτερος οικονομολόγος του New Economics Foundation, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα: «Αν και τα μέτρα για το κόστος διαβίωσης που ανακοινώθηκαν στον προϋπολογισμό θα προσφέρουν κάποια ανακούφιση στα νοικοκυριά, θα συμβάλουν ελάχιστα στη μείωση του πληθωρισμού.

Η τρέχουσα εξάρτηση της κυβέρνησης από την Τράπεζα της Αγγλίας για τον έλεγχο του πληθωρισμού αποκλειστικά μέσω των επιτοκίων είναι περιορισμένη, πλήττοντας τα νοικοκυριά και την οικονομία μας.»

Η πορεία της λίρας

Η βρετανική λίρα έχει πλέον φτάσει στο υψηλότερο συνολικό επίπεδό της από τις 23 Ιουνίου 2016, την ημέρα του δημοψηφίσματος για το Brexit, πριν από πάνω από μια δεκαετία.

Η στερλίνα σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά έναντι του ευρώ και του δολαρίου ΗΠΑ φέτος, εν όψει της αναμενόμενης αύξησης των επιτοκίων.

Ο πιο παρακολουθούμενος δείκτης της αξίας του βρετανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού 18 από τα κύρια νομίσματα του κόσμου έφτασε χθες το βράδυ στο υψηλότερο επίπεδό του από την ημέρα του δημοψηφίσματος, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η αξία της στερλίνας σημείωσε σημαντική πτώση μετά το δημοψήφισμα για το Brexit τον Ιούνιο του 2016 και έφτασε σε παρόμοια χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, της πανδημίας του Covid και του «μίνι-προϋπολογισμού» της Τρας.

Ορισμένοι επενδυτές ανέφεραν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζεται πλέον με διαφορετικό μάτι, δεδομένης της σχετικής πολιτικής σταθερότητας, της σταθερής ανάπτυξης και της προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στερλίνα έχει αντιδράσει έντονα στις εξελίξεις του Brexit και στην πολιτική αβεβαιότητα τα τελευταία χρόνια.

Ο οικονομολόγος και πρώην υπουργός Οικονομικών Τζιμ Ο’Νιλ δήλωσε: «Δεν με εκπλήσσει. Ο κόσμος υποτίμησε, και σε μικρότερο βαθμό εξακολουθεί να υποτιμά, τη βελτιούμενη δυναμική στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Μια ισχυρότερη στερλίνα μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του πληθωρισμού και στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών όσον αφορά τις εισαγωγές και τις διακοπές.

Η ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι σήμερα φέτος έχει ξεπεράσει όλες τις ανεξάρτητες και επίσημες προβλέψεις, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας και των καυσίμων έχουν πλέον πλήξει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.