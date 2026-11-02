Καζίμιρ (ΕΚΤ): Οι αγορές υποτιμούν το τι απαιτείται όσον αφορά τα επιτόκια

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Οι επενδυτές ενδέχεται να μην έχουν προεξοφλήσει επαρκή σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς το ενεργειακό σοκ δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης και ο πληθωρισμός ενισχύεται εκ νέου, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πίτερ Καζίμιρ.

«Οι αγορές ίσως εξακολουθούν να υποτιμούν το τι απαιτείται», ανέφερε ο κ. Καζίμιρ τη Δευτέρα, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας. «Το ζήτημα δεν αφορά μία μόνο συνεδρίαση ή μία μεμονωμένη κίνηση. Αφορά την πορεία που απαιτείται ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο και να παραμείνει εκεί».

Ο κ. Καζίμιρ σημείωσε ότι το ερώτημα δεν είναι πλέον τόσο το «αν» θα χρειαστούν περαιτέρω παρεμβάσεις, αλλά το «πόσο» εκτεταμένες θα πρέπει να είναι αυτές. «Η παύση της περασμένης εβδομάδας δεν αποτελούσε τερματισμό», τόνισε.

Ο πληθωρισμός

Αν και την Πέμπτη η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν ενσωματώσει πλήρως στις προβλέψεις τους άλλες δύο αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης (ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας) τους επόμενους μήνες, ενώ υπάρχει πιθανότητα περίπου 75% για μια τρίτη αύξηση. Παρόλο που υποβάθμισε τον κίνδυνο εξάπλωσης του πληθωρισμού πέρα ​​από τον τομέα της ενέργειας, η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η κατεύθυνση που ακολουθεί η ΕΚΤ είναι «σαφής».

Ο Καζίμιρ προειδοποίησε για κινδύνους ανοδικής πορείας του πληθωρισμού, σημειώνοντας ότι η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης ενδέχεται να μην επαρκεί από μόνη της για να τον περιορίσει. Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg μεταξύ αναλυτών ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κινήθηκε με ρυθμό κοντά στο 4% τον Οκτώβριο.

«Η ενέργεια είναι σχεδόν κατά ένα πέμπτο ακριβότερη σε σχέση με πέρυσι, οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος, ενώ η εξασθένηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας καθιστά τις εισαγωγές ακριβότερες», δήλωσε. «Παράλληλα, οι τιμές των τροφίμων παρουσιάζουν επίσης αυξητική τάση».

Ο Καζίμιρ επεσήμανε ότι το κόστος μπορεί να συσσωρευτεί προτού οι επιχειρήσεις το μετακυλήσουν στις τιμές, ενώ οι προσδοκίες ενδέχεται να μεταβληθούν πριν εκδηλωθούν ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις.

«Η αναμονή για την επίτευξη βεβαιότητας δεν συνιστά απαραίτητα ορθή πολιτική», ανέφερε. «Οι κίνδυνοι από την ανάληψη ανεπαρκούς δράσης είναι δυσκολότερο να αγνοηθούν».

Οι δηλώσεις Μακλούφ

Σε δηλώσεις του αργότερα στο Δουβλίνο, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, Γκάμπριελ Μακλούφ, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός όσον αφορά τα επόμενα βήματα της ΕΚΤ.

«Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις που θα μεσολαβήσουν μέχρι την επόμενη συνεδρίασή μας, καθώς και από τις ενδείξεις που θα αρχίσουν να προκύπτουν από τα στοιχεία», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Κάθε συνεδρίαση είναι μια συνεδρίαση ανοιχτών δεδομένων».