Safe Bulkers: Ισχυρή άνοδος κερδών και ναύλων

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Σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας της κατέγραψε η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου το τρίτο τρίμηνο του 2026, επωφελούμενη από την άνοδο των ναύλων στην αγορά ξηρού φορτίου και την αυξημένη αποδοτικότητα του στόλου της.

Η ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και διαπραγματεύεται παράλληλα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, προχωρά στην ανανέωση και επέκταση του στόλου της και εξετάζει ευκαιρίες για νέες αγορές πλοίων, επιλέγοντας ωστόσο να κινηθεί με προσοχή, καθώς οι τιμές στην αγορά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση κατά την τηλεδιάσκεψη παρουσίασης των αποτελεσμάτων, το προσαρμοσμένο EBITDA του τρίτου τριμήνου ανήλθε σε 63,8 εκατ. δολάρια, έναντι 36,1 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 77%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,31 δολάρια, από 0,12 δολάρια πέρυσι, ενώ ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) αυξήθηκε στα 21.235 δολάρια, έναντι 15.507 δολαρίων.

Στο εννεάμηνο, τα έσοδα της εταιρείας έφτασαν τα 264 εκατ. δολάρια, με το προσαρμοσμένο EBITDA να ενισχύεται στα 144,8 εκατ. δολάρια, από 91 εκατ. δολάρια το 2025. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 0,77 δολάρια, έναντι 0,18 δολαρίων.

Επενδύσεις και νέες παραλαβές

Η Safe Bulkers διαθέτει στόλο 46 πλοίων, μέσης ηλικίας 9,8 ετών, ενώ έχει παραγγείλει ακόμη οκτώ νεότευκτα με παραδόσεις έως το 2029. Την τελευταία πενταετία παρέλαβε 16 πλοία νέας τεχνολογίας και πούλησε 19 παλαιότερα.

Η εταιρεία διαθέτει ρευστότητα και διαθέσιμες χρηματοδοτικές γραμμές συνολικού ύψους 515 εκατ. δολαρίων, ενώ μαζί με τα συμβολαιοποιημένα μελλοντικά έσοδα, ύψους περίπου 183 εκατ. δολαρίων, οι συνολικοί διαθέσιμοι χρηματοοικονομικοί πόροι και το ανεκτέλεστο εσόδων προσεγγίζουν τα 700 εκατ. δολάρια.

Ο Πόλυς Χατζηιωάννου υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η χρηματοδότηση των οκτώ νεότευκτων, χωρίς υπερβολική αύξηση του δανεισμού, ενώ η εταιρεία παρακολουθεί την αγορά μεταχειρισμένων πλοίων για επιλεκτικές εξαγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στρατηγική της στα Capesize, όπου εξετάζει μελλοντικές παραγγελίες, αναμένοντας ευνοϊκότερες τιμές στα ναυπηγεία.

Μέρισμα και ομόλογο

Η διοίκηση ανακοίνωσε αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος στα 0,09 δολάρια ανά μετοχή, συνεχίζοντας την πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.

Αναφορικά με το ελληνικό ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ, που λήγει το 2027, ο κ. Χατζηιωάννου σημείωσε ότι η εταιρεία θα εξετάσει εάν συμφέρει η αναχρηματοδότησή του ή η αξιοποίηση συμβατικού τραπεζικού δανεισμού, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον επιτοκίων.

Για την αγορά ξηρού φορτίου, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για τα επόμενα δύο έως τρία τρίμηνα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα.